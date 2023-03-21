資深住民帶你玩！札幌住宿飯店兼咖啡：北海道書店旅宿與hotel androoms本格派桑拿

2022年Netflix上映的日劇《First Love初戀》，想必又掀起大家對於北海道的新一波愛戀。日劇中一幅幅唯美夢幻的場景，讓人好想站在北國的土地上，感受那專屬北國冬天的寒冷空氣。開啟北海道之旅，大都市札幌總是個不錯的始終站，也是不少朋友會選擇住宿的地方。這次我們和資深北海道住民黃晴渝約在札幌站前碰面，等她帶我們去拜訪一家以書店咖啡主題的個性旅宿「LAMP LIGHT BOOKS HOTEL sapporo」和另一家有超時尚早餐客房服務和芬蘭桑拿的都會型飯店「hotel androoms Sapporo Susukino」。

「你們有看那部了嗎？」札幌站前碰面打過招呼後，黃晴渝一開口問的這個問題，馬上引起筆者一陣迷妹式驚呼。而後她淡定地指了指車站旁邊的計程車上車處，表示《First Love初戀》中女主角計程車駕駛時的場景，就有在這裡取景。於是這一趟小旅行的腦內背景音樂，就被預設成那部日劇的主題曲。Play鍵按下去，旅程也就開始囉。

黃晴渝 台灣女子的北海道生活

移居北海道的台灣女子，目前已經邁入第13年。經營有16萬人追蹤的FB粉絲專頁「台灣女子的北海道生活」，並著有《北海道，風格慢旅》一書。最初有志於向海外推廣台灣觀光，卻在各種因緣際會下在北海道的對外觀光廣告公司中任職長達8年。期間為了將未能被主流媒體報導的北海道美好分享給台灣人而開設粉絲團，至今初心未變。

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在北海道著名景點之一——狸小路商店街的7丁目，藏了一間精緻且24小時營業的書店咖啡旅宿LAMP LIGHT BOOKS HOTEL sapporo。從外面大片的落地窗望進去，彷彿能感受到室內的一片溫暖，搭配招牌及門邊書本造型的LOGO金色燈光，以及建築門框的灰黑色底——一眼望去，真是家質感型的書店咖啡呢！

淺色木質的室內裝潢，一整排放滿各色書籍和雜誌的高大書櫃，與幾盞有些復古設計感的黃色燈泡，完美詮釋了LAMP LIGHT BOOKS HOTEL的概念。這裡的書店咖啡空間，即便非住宿者也能付費利用，店內的選書以旅遊、生活、美食等生活風格類的書籍雜誌為主，也有一些日文小說和繪本。

LAMP LIGHT BOOKS HOTEL sapporo內的咖啡，是與札幌當地非常有名的咖啡店「MORIHICO.（森彥）」合作提供。若你是咖啡愛好者，來到初次來到札幌想必會想會會這家咖啡店的咖啡。除了咖啡之外，同時也提供包括蛋糕、麵包、餅乾等西式點心相陪。而店內使用的以LOGO設計製作的馬克杯及小餅乾格外可愛，且另外還有原創設計的托特包呢。我們一致都蠻喜歡書籍小餅乾那香濃且厚實的口感，且甜度恰到好處，拍起來也上相。

再往裡面走，便能見到飯店大廳，服務櫃檯前面也是被書架圍繞的沙發座椅，相比靠近門口的咖啡空間更多了一份慵懶氣息。Check In之後，房間鑰匙到手，可順便拍張照！因為一樣印有飯店LOGO的房卡頗有質感。入住LAMP LIGHT BOOKS HOTEL sapporo，可以在店內的書架上挑兩本自己喜歡的書或是雜誌帶回房間看，雖然房間內也會有房內的書籍啦。更特別的是，連咖啡空間提供的餐點，也能端回到房間裡享用。

如此令人舒心的氛圍、被書包圍的環境，再加上美味可口的咖啡點心，LAMP LIGHT BOOKS HOTEL Sapporo的書香氣息，真會讓愛書人感受到滿滿幸福。即便不是前來住宿，單純就來喝個咖啡歇歇腳，也讓人心滿意足。自己也寫書的黃晴渝告訴我們，若有機會，真希望能將自己的書放在這裡，和廣大的愛書人們一起分享。而且能一邊品札幌人氣的MORIHIKO森彥咖啡，一邊沈浸在書海中的這個體驗，對本來就愛書愛咖啡的她來說，是品味札幌的絕佳享受。

此外LAMP LIGHT BOOKS HOTEL其實在福岡和名古屋也有設點，如果有前往這兩個地方時，不妨也參考看看。

LAMP LIGHT BOOKS HOTEL sapporo（札幌瓏萊普客詩酒店）

地址：北海道札幌市中央区南2条西7丁目5-1

Check in / Check out：15:00〜 / 〜10:00

大眾交通：

​​札幌市營地下鐵南北線、東西線、東豐線「大通」站，步行約9分鐘

​​札幌市營地下鐵南北線「薄野（すすきの）」站，步行約9分鐘

預約電話：011-218-1511

官方網站 | 預約住宿

與LAMP LIGHT BOOKS HOTEL一樣，飯店內的咖啡空間FUSE COFFEE亦有對外獨立營業。其以鐵板法式吐司為首的各種烤吐司三明治，可受到當地人及外來旅客的一致好評。而入住hotel androoms Sapporo Susukino，便能享受FUSE COFFEE提供的早餐套餐，可選擇包括多種口味的吐司三明治、鐵板法式吐司或超足量的沙拉等。

更重要的是，飯店早餐，還有客房服務版本可選購——飯店人員一早會將早餐用頗文青的鐵籃「外送」到房間門口，讓你可以在房間內自由調整享用早餐的時間。只是由於是送到房間，因此能選擇的早餐種類相對少一點，例如無法品嚐到超人氣的鐵板法式吐司。但不得不說，能在房間內悠閒慵懶地品嚐美味早餐，真是很吸引人的魅力之一。

除了有特別的「早餐宅配服務」外，FUSE COFFEE晚上還有針對住宿旅客提供特製的日本家庭料理「豬肉蔬菜味噌湯（TONJIRU）」。加入北海道特產的玉米及馬鈴薯熬煮的豬肉蔬菜味噌湯，喝起來更加濃郁，特別適合北海道寒冷的冬夜——從外面回到飯店後喝一碗，暖身又暖心。而晚上的咖啡空間，能望見窗外來來去去的車流，多色的燈光交織成別有氛圍感的都會夜景，彷彿也讓夜晚多了一份感性。

當然，如果想要更深一層的溫暖療癒，那就不能錯過飯店內的本格派芬蘭桑拿。hotel androoms Sapporo Susukino的桑拿空間，是由日本專業桑拿團隊TTNE所打造，主要包括淋浴間、桑拿浴及戶外浴。桑拿空間中所配備的洗浴用品，採用的是日本十分有人氣的精油系保養品牌Marks and Web的產品。而在桑拿浴中更能使用飯店獨家調製的精油噴霧，提升桑拿浴的療癒定神效果。不僅如此，享受完桑拿浴，還可以體驗Dyson吹風機的吹髮魅力喔。

作為都會型飯店，hotel androoms Sapporo Susukino內的房型以單人房及雙人房居多，房內浴室以精巧的淋浴間為主。

當然也同時備適合家庭或團體的頂級雙床房，最多能入住4個人。且房間的裝潢設計亦不同於一般房間，以雅緻的灰黑色為主，搭配淡色木質家具及暖黃色的燈光，營造出大人感十足的沈穩氛圍。

「這裡的桑拿真的很有被呵護的感覺！」享受過hotel androoms Sapporo Susukino桑拿的黃晴渝很認真地跟我們推薦，尤其是Marks and Web的洗浴用品、可噴在桑拿浴中的特調精油和Dyson吹風機，都讓她倍感療癒。而在飯店咖啡空間嚐到的鐵板法式吐司，也著實令她難以忘懷。

hotel androoms Sapporo Susukino（安住睦世酒店札幌薄野）

地址：北海道札幌市中央区南7条西1丁目1-9

Check in / Check out：14:00～29:00 / 〜11:00

大眾交通：

札幌市營地下鐵東豊線「豊水薄野（豊水すすきの）」站6號出口出來，步行約2分鐘。

札幌市營地下鐵南北線「薄野（すすきの）」站3號出口出來，步行約8分鐘。

預約電話：011-520-7111

官方網站 | 預約住宿

由於從東京飛到札幌的我們之中，有第一次到札幌的成員，所以身為「專業導遊」的黃晴渝，不免俗地帶我們兜了一圈札幌市內的經典景點，像是札幌電視塔、大通公園、計時台、狸小路商店街等，當然還有夜晚的薄野十字路口，然後不忘穿插一些私房好店。

我們到訪時，距離札幌雪祭只有不到一週的時間，在前往札幌電視塔時，能見到大通公園會場正在準備雪祭的樣子。睽違三年，作為札幌居民黃晴渝說她今年義不容辭地會到雪季現場逛逛。（PO文在這裡）

筆者上一次登上札幌電視塔，是秋天的時候，而這次冬天登塔，眺望到的是全然不同以往的雪白的札幌市景。在俯瞰宛若玩具模型般的接到車流時，很自然地便想起了最近看的那部日劇《First Love初戀》——因為裡面就是有個空拍夜晚車流的場景。「妳看那裡，」黃晴渝指了指札幌市役所附近的建築，「那棟是札幌市民交流廣場，佐藤健在劇裡面當保全的地方。」於是又讓筆者一陣心波蕩漾：若非這趟行程時間有限，不然真的好想讓晴渝導遊帶我們走一趟「初戀聖地巡禮」！

在和我們介紹札幌市景時，黃晴渝提到，在二條市場方向有個被稱作「創成川東區」的地區，近年來進駐了不少蠻有質感的雜貨店、咖啡店，因而越來越有人氣。其中就有她個人很喜歡的一家古著雜貨咖啡店，名叫「FAbULOUS」，從札幌電視塔走過去只要10分鐘不到。當下，我們就決定下塔後一起去瞧瞧。

FAbULOUS是札幌當地有名的咖啡店之一，通常早上就開店，一直營業到傍晚，是本就喜歡咖啡店的黃晴渝的口袋名單。由舊倉庫改建的咖啡店空間寬闊，以工業復古風為主。店內陳設了桌椅櫥櫃多為古董家具，而除了咖啡空間外，店內還陳列了不少北海道特色雜貨，且另外還有比較晚開始營業的古著服飾空間。平日早上十點不到，店內用餐座位已經幾乎快坐滿，可見其人氣及我們的好運氣。

店內的早餐餐點以吐司系列為主，包括烤土司三明治、水果三明治等，搭配店內的飲料吧，同時也有另外的飲品菜單可選擇。在早餐時段之外，能品嚐到以北海道在地食材製作的各色料理及甜點，是在札幌品味北海道的另一優質選擇。

FAbULOUS

地址：札幌市中央区南1条東2丁目3-1 NKCビル1F

營業時間：9:00～18:00（撰文當前的營業時間）

大眾交通：

札幌市營業地下鐵 東西線「巴士中心（バスセンター）」站3號出口，步行約1分鐘。

札幌市營業地下鐵 東西線「大通」站34號出口，步行約5分鐘。

官方網站

作為道內最大城市，札幌是北海道都市浪漫的主要舞台之一。無論你是因為什麼原因愛上北海道，札幌都會是品味北國必不可少的一味。選你喜歡的地方，在札幌住一晚吧！希望這次我們跟隨台灣女子的北海道生活的黃晴渝為你介紹的兩間特色旅宿，會成為你下一次踏上札幌的歇腳處。

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