關西自由行推薦！JR西日本鐵路周遊券之大阪玩到廣島的歷史美食海之旅

大阪、京都、奈良、神戶⋯⋯說起關西之旅，總不外乎想到這幾個城市，且不同季節造訪也都會有不同的樂趣。然而其實日本關西除了這幾個地方外，還有很多很有趣的地方，有著各有特色的風景和人事物在等著你。若有意深遊，甚至可以一路玩到四國九州等地。

想要走著這種旅行路線，你一定會需要JR西日本對海外遊客發行的「JR西日本鐵路周遊券」來祝你一臂之力。根據不同的移動範圍、旅行日數，以實惠的價格提供該區域中的主要鐵路線無限次乘車的權利，通常還包括新幹線的搭乘，特別受到海外旅客的歡迎。

這趟旅程我們選擇的是「關西&廣島地區鐵路周遊券」，利用範圍自然囊括了京阪神和奈良，最南可到高松白濱一帶，最北可到鳥取，最東可到大津，最西則可到廣島的宮島。這一張有效期達5天的周遊券，可透過海外旅行社購買，且只需要15000日圓即可入手。在這有效期間內，可自由搭乘新幹線、特急列車、JR巴士等，而若想要坐指定席，也會擁有6次的免費指定預約機會。

- 持有日本國以外的政府等所發行的護照

※ 擁有永住權及日本國籍的外僑不可使用

- 具有符合「短期滞在 (Temporary Visitor)」之居留資格者

※ 「短期滞在 (Temporary Visitor)」是根據日本出入境管理法所規定之居留資格。

- 單名旅客不允許在同一使用期間內購買或兌換多張相同的票。

我們的第一站，從大阪出發到距離約1小時電車車程外的兵庫縣的明石、朝霧一帶。

JR朝霧站出站後右轉，能見到一座陸橋，上橋過橋之後，寬廣的明石海峽與淡路島景色在眼前舒開——那座規模世界第一的跨海大橋吊橋「明石海峽大橋」現身眼前，連接著彼端的淡路島。另外，雖然就在前一站JR舞子站的舞子公園，裡面有革命家孫文的紀念館「移情閣」，也是蠻受歡迎的觀光景點。

在到訪明石的旅客中，有不少人是衝著「酒」而來——這裡可有一間同時釀有日本酒和威士忌的酒廠「明石酒類釀造&海峽蒸餾所訪客中心」。沿著JR朝霧站前的大藏海岸公園步行約10分鐘就可以抵達，而我們當然也是慕名而來。

孿生似的玻璃建築的左半部，是可試飲購買酒廠釀造的日本酒、威士忌、琴酒、梅酒等酒品的展示空間。如果想要參觀酒廠內部製作的話，需要提前預約，整個觀摩行程大概會花1小時左右，且是週六日限定喔。

酒廠內的酒職人們，結合傳統釀造法與現代技術，嚴選兵庫縣當地生產酒米，經過低溫發酵而製成了多種日本酒品牌「明石鯛」，不僅各自擁有各自的獨特香氣，且全年都有生產。

海峽蒸餾所 挑戰新的日本威士忌蒸餾

每天將煮熱熬爛的麥芽蒸餾，並將抽取出的威士忌放入特地自海外空運來的酒筒中，再與其他地方蒸餾的威士忌混合調製，並在不斷的失敗中，想製作出那屬於日本威士忌的獨特滋味。據說這個挑戰若不花個15年以上，是很難找到結果，可見想要製造出一款獨具風格的威士忌的需要耗費多少的精力，更需要燃燒無限熱情。

※ 注意！喝酒不開車

在觀摩完日本酒及威士忌的製造現場後，終於到了期待已久的試飲時間。在觀摩的過程中，不僅看到酒造特別的製造方式，同時感受到社長對於日本酒及威士忌製作的熱情，眼前試飲的這些酒品，怎麼嚐怎麼美味。

這次試飲的品項主要是吟釀柚子利口酒、東經135度兵庫乾性琴酒、波門調和威士忌、明石鯛純米大吟釀原酒。

對於平常不是那麼擅長喝烈酒的筆者來說，比較喜歡純米大吟釀原酒與清爽柚子香的吟釀柚子利口酒。特別是純米大吟釀原酒香醇順口，同行的前輩們試飲完後都入手一瓶。由於到訪當天天冷，社長很熱心地招待了我們自家釀製的甘酒。他們家的甘酒濃醇卻不過甜，最喜歡的是它還帶有一些米粒感，讓筆者心動到最後帶了一瓶回家。

威士忌和琴酒香醇順口，後勁十足，若本身喜歡這兩類酒，那絕對值得一嚐。

明石酒類釀造&海峽蒸餾所 訪客中心

(明石酒類醸造 & 海峡蒸溜所ビジターセンター)

地址：兵庫県明石市大蔵八幡町1-3

電話：078-919-1087

營業時間：11:00～18:00

公休日：年末年始

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看著眼前一望無際的明石海峽，想著午餐要吃什麼，不出一秒腦袋裡馬上出現了壽司。而且啊，這次我們造訪的關西地區有提供不少地區性的優惠券給外來遊客使用，而明石這一帶推出的優惠券正合我們的意——那就是明石壽司優惠券「技之逸品」。這張優惠券共有2000日圓、3000日圓與5000日圓共三款，而用這些券可以在明石市內的11家壽司店品嚐到特別的菜單品項。

而我們這次選擇的，是其中很有秘店感的「上村壽司（うえむら寿司）」。

很有在地感的店內有些溫馨，而店內的手寫菜單更顯得有溫度。

村上壽司的優惠券特別套餐，就是眼前的這一盤鮮美的「特上握壽司拼盤（特上にぎりセット）」——包含了10貫握壽司、明石名物的章魚明石燒、剛炸好的可樂餅，更少不了一碗海味十足的湯囉。而正是這看似簡單而平凡的料理，更能讓人吃出那新鮮海產及美味料理的「極上之味」。

特別是那10貫海鮮握壽司的鮮美，真是難以用隻字片語形容。光是看醋飯上高級又大片的生魚片，那量足卻又絲毫不馬虎的鮮美，著實令人十分驚喜。

上村壽司（うえむら寿司）

地址：兵庫県明石市大蔵天神町22-25

電話：078-917-0588

營業時間：10:00～20:00

公休日：週四（遇國定假日則營業）

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明石的明石港，過去曾經十分繁榮，而就在明石港附近有個非常有趣的商店街，特別推薦給喜歡在地美食及在地感體驗的朋友。據說這商店街和明石城一樣，都是在大約400年前，由宮本武藏（不要懷疑，就是漫畫《浪人劍客》的武藏）建造，用來將當時的城鎮分成東西兩區而設。如今在這條商店街中，聚集了逾百家店鋪，包括了很多販售明石特產的新鮮鯛魚、章魚等食材食品的雜貨店、食堂餐廳、居酒屋等。

明石的章魚很有名，鯛魚也不賴，不過章魚也好，鯛魚也罷，被問起明石真正的名物，恐怕還是非它莫屬了——那就是明石燒啦！

明石燒：明石正港名物

乍看之下，以為明石燒就是章魚燒？NONONO。作為明石代表性美食的明石燒，在當地也被稱作「玉子燒」，因為它的麵糊中可是比章魚燒用了更多的蛋，再加上關西料理少不了的「高湯」混調烤製而成。想必章魚燒的結實，明石燒更加柔軟，那入口後香氣四溢的感受，可是其讓人難以忘懷的特徵之一。在這裡必須友情提醒一下，在拿到剛出爐的明石燒時，千萬別忘了呼呼吹涼——不然在你感受到它濃醇香溢滿口的同時，恐怕也會被燙傷。總之，品嚐明石燒切忌囫圇吞棗，慢慢細品才是王道。

告別了位於兵庫縣的明石，我們前往這次旅程的第二個目的地——岡山縣，自JR明石站搭乘新幹線，大約1小時左右便可到達JR岡山站。岡山縣最有名的，莫過於擁有桃太郎傳說與岡山城的岡山市、美如其名的倉敷美觀地區及常春藤廣場，以及和倉敷同樣是日本牛仔丹寧聖地的兒島了。

說起岡山，日本人一定會想到桃太郎的故事，畢竟這可說是日本童話傳說中最有名的故事了。這裡故事最常聽到的版本是，一對老夫婦偶然撿到了一個在從桃子裡誕生的小男孩並將之養大，而這小男孩後來去打鬼冒險的故事。冒險途中，他將婆婆做的團子分給遇見的狗狗、猴子及雉雞，並收納他們為小夥伴，最後一起打敗了鬼。而這團子，就是後來岡山名物的「吉備團子（キビだんご）」。在岡山市內，也處處能見到桃子或桃太郎及三個動物小夥伴的形象，像是銅像、水井蓋、公共腳踏車等。

就這樣一路散步大約20分鐘左右，岡山城就出現在眼前。

之前施工好一段時間的岡山城，終於在2022年11月3日重新開放。這座城最早是在西元1597年時，由戰國武將「宇喜多秀家」花費多年建造的城池。黑色的城宛若是烏鴉美麗的羽毛，因此也被稱作「烏城」。城內的天守閣共有6層樓，而且建有電梯，基本可以抵達大多數樓層。閣內展示了許多關於岡山城建築與歷史的資料和文物，還有日本武士刀、近代所使用的鐵砲模型、騎馬等的實際體驗，讓你可以更多地感受戰國時代的氛圍。

除此之外，岡山城所在的烏城公園（舊岡山城本丸）北側，還有日本三大名園之一的「岡山後樂園」。

岡山城

地址：岡山県岡山市北区丸の内2-3-1

營業時間：09:00〜17:30（最後入場17:00）

公休日：年末（12月29日～12月31日）

※天候狀況不佳及檢修時不排除臨時休館。

門票：大人400日圓 | 中小學生100日圓

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JR岡山站附近，有個非常有人氣的咖啡座——那就是位於Hotel GRANVIA OKAYAMA飯店大廳休息室的咖啡座 「Lumiere」。在這裡可以嚐到許多季節限定版的特別芭菲，再加上岡山本身特產水果，而水果芭菲也是一種品嚐水果鮮美的特別方式，可受到在地人及外來遊客的歡迎。如果有意前往，可以先事前預約，以免到現場需要候位。

我們到訪時適逢冬天，所以嚐到了岡山產的草莓及馬斯卡彭起司製成的草莓芭菲。伴著空氣中飄散的咖啡香，一邊吃一邊一點一點地將特調的白巧克力醬淋到草莓芭菲上，從而感受那芭菲入口的層次風味，可說是在此品嚐芭菲的樂趣之一。

大廳休息室Lumiere（ロビーラウンジルミエール）

地址：岡山県岡山市北区駅元町1-5ホテルグランヴィア岡山1階

營業時間：09:00～21:00(最後點餐20:30)

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被稱為「日本最美街區」也不為過的美觀地區，是倉敷的代表風景。這一帶保留了江戶時代以來到近現代的多種老房子，包括了不同時間帶呈現出不同魅力的紅磚復古建築「倉敷常春藤廣場」，備受日本海內外旅客歡迎。

倉敷這一帶，過去因水運而繁榮起來，是西日本物產流通到大阪及江戶的重要港口。而「倉敷」這一地名，據說是取自日文「倉庫村（倉屋敷、蔵屋敷）」。運河、垂柳、舊式白牆倉庫建築，構成了一副古色古香的風景，也讓這運河一帶得了「美觀地區」之名。這塊區域，至今依然保留了很多傳統建築，並進駐了許多咖啡及特色店鋪，復古而新潮。

由舊倉敷紡織工廠改建而成的複合式文化設施，常春藤廣場以其攀滿常春藤的復古紅磚建築為特色。設施內有中庭露台、倉紡紀念館、可體驗陶藝的工坊、特產店及飯店旅宿設施。

倉敷常春藤廣場(倉敷アイビースクエア)

地址：岡山県倉敷市本町7-2

營業時間：各設施不盡相同

公休日： 各設施不盡相同

電話：086-422-0011

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在美觀地區發行的「倉敷美觀地區街道散步優惠券」，是一張結合美食、伴手禮及特別體驗的優惠券。而2023年在原來的老藥房民宅中，新開的一家以「發酵」為主題的特別店鋪「旅之藥箱」，正好就是可以使用這張優惠券的店家。

店內主要販售形形色色的手作發酵食品與醬汁，並有提供立式咖啡餐點，其中的招牌品項，當屬發酵醬油糰子（発酵みたらし団子）及配有10種香料與酵母的手作可樂。在享用和菓子點心或可樂時，同時能兼顧養生，旅之藥箱的發酵系甜點飲品，真的是來到美觀地區散步時不容錯過的一品。

旅之藥箱（旅のくすり箱）

地址：岡山県倉敷市本町5-15

營業時間：10:00～17:00

公休日：週日

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以牛仔丹寧產地出名的倉敷，特別是美觀地區，能看到不少販售牛仔單寧相關商品的雜貨服飾店，卻沒想到，居然還能找到牛仔丹寧色的⋯⋯肉包。不得不說，這也可說是倉敷的特色美食吧。（笑）

在距離倉敷約1小時車程外，有個不少國際時尚品牌採用的岡山牛仔丹寧的故鄉，那便是「兒島」。牛仔丹寧服飾本來是大眾化的衣料素材，但兒島卻將其製作發揮到極致，使之躍升到高級牛仔的水準，因此被譽為「牛仔丹寧聖地」，所產的商品擁有獨特的觸感與成色，可為時尚人士及愛好者們津津樂道。

「桃太郎牛仔褲」、「兒島牛仔褲」、「日本藍」等日本經典的牛仔品牌店鋪聚集的「兒島牛仔褲大道」，長達約400公尺左右，其中也進駐了不少個性雜貨店與咖啡店，吸引日本海內外不少時尚愛好者及旅客前往朝聖。

兒島牛仔褲大道（児島ジーンズストリート）

地址：岡山県倉敷市小島味野2

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見識了世界聞名的牛仔丹寧聖地，不禁開始好奇兒島作為聖地的發展過程。於是我們前往同樣位於兒島的貝蒂史密斯牛仔褲博物館，打算一探究竟。

誕生於日本牛仔丹寧產業開始的1962年，貝蒂史密斯牛仔褲這一品牌，可說是日本牛仔丹寧的經典代表之一。其打造的日本唯一的牛仔褲資料館，詳細展示了從最早牛仔褲的誕生，到日本牛仔丹寧產業發展起來的重要歷史。與此同時，亦有透過各種精緻的文物展示、製程的資料及現場體驗，生動講述了岡山牛仔丹寧之所以高水準的原因。

貝蒂史密斯牛仔褲博物館境內分成很多棟不同的區域，其中包括一般的縫製工程、可以提供海外送貨的客製化訂做工坊、物美價廉的Outlet區，以及日本第一個可以體驗手作牛仔褲的體驗工坊。在這體驗工坊中，你可以挑選自己喜歡的版型，選擇喜歡的扣件等裝飾，並現場自己加工成品，製作一條坊間買不到的獨一無二的牛仔褲。

貝蒂史密斯牛仔褲博物館（ベティスミスジーンズミュージアム）

地址：岡山県倉敷市児島下町5-2-70

營業時間：9:00～18:00

公休日：12月30日～1月2日

門票：免費

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從兒島回到岡山的當天晚餐，我們在和當地人閒聊時，得知岡山必吃的美食之一，就是牡蠣大阪燒（カキオコ）。並在他們的推薦之下，決定到一家叫「森大阪燒（お好み焼き もり）」的店一嚐牡蠣大阪燒的魅力。

充滿在地感的店內氛圍，鐵板台後師傅們快速而熟練的煎炒手法，牆上掛滿的名人簽名，以及色香味俱全的料理——在地人會喜歡這家店的理由，簡單明瞭。

為了牡蠣大阪燒而來，來一份當然是必不可少。當然，如果想要來點不一樣的客製化，那麼不妨和老闆問問看，是否可以來一份菜單上沒有的「鐵板大腸」。喔對了，如果你喜歡嘗試一些怪奇食物，那麼在岡山還有不容錯過的「香菜啤酒」，絕對能讓你對啤酒能有新的認識。（笑）

現在，我們正前往這趟旅程的最後一站——廣島縣的福山市。從JR岡山站出發，搭乘一般在來線的話，大概要1小時左右的時間，不過我們因為有關西&廣島地區鐵路周遊券，所以可以選擇搭乘新幹線16分鐘就到JR福山站了。在福山，有個叫做「鞆之浦」海邊小鎮，據說那裡有段與朝鮮通信使相關的歷史，而且還是吉卜力動畫《崖上的波妞》及電影《銀魂》的取景地。

幾近瀨戶內海中央帶的鞆之浦，在西元7～8世紀左右作為船隻重要的避風待潮港而繁榮。儘管到現代，由於鐵道交通及汽車的發達，讓已有約千年歷史的港町有些沒落，但由於當地依然保留了江戶時代以來的懷舊小鎮風情，吸引來自各地的旅人前往拜訪。近些年來，更因為吉卜力動畫《崖上的波妞》及電影《銀魂》的取景而更加受到關注。

※來到鞆之浦散步，走訪當地的各個景點，記得先到福山市觀光導覽所購買「鞆之浦史蹟巡禮套票」。它一次包含了自JR福山站到鞆港的來回公車票，以及4個史蹟的入場券不說，原本這些全部共要價2050日圓，若以要套票購入的話只需要1300日圓。

福禪寺對潮樓是據說是鞆之浦的名所之一。創建於西元950年的福禪寺附近的客殿，因能眺望弁天島・仙醉島及瀨戶內海的美麗海景而聞名。也曾被當作招待朝鮮通信使的迎賓館，當時的朝鮮大使李邦彥還在此題下「日東第一形勝（位於朝鮮東方最美的風景地）」之匾額，大贊對潮樓所坐擁的美好景色，並流傳至今成為對潮樓的代名詞。

福禪寺對潮樓（福禅寺対潮楼）

地址：広島県福山市鞆町鞆２

參觀時間：

平日 9:00～17:00

週六日、國定假日 08:00～17:00 （年中無休）

電話：084-982-2705

入場費：大人 200日圓、國高中生150日圓、國小生100日圓

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想要登高一覽鞆之浦的美，那就一定要到鞆之浦歷史民俗資料館走一遭，在那裡能見到宛若影劇場景般的美麗風景。資料館本身內部主要展示了許多瀨戶內海地方的歷史文化民俗文物資料，吸引不少喜歡歷史的朋友參與活動。而館外庭院中能望見，如同上面那張照片一樣的海邊小鎮全景——看著眼前的這片美麗的景色，那麼多電影和戲劇會想要來這裡取景的原因亦可說是「一目了然」。

據說，吉卜力動畫導演宮崎駿其實是在員工旅行時來到鞆之浦，並從這裡眺望到的各種風景，開始構想《崖上的波妞》，並將這裡作為故事背景舞台村莊的原型，最終完成動畫電影的製作。

福山市鞆之浦歷史民俗資料館（福山市鞆の浦歴史民俗資料館）

地址：広島県福山市智町町内7536-1

參觀時間：09:00～17:00

公休日：週一（遇國定假日則隔日公休）

門票：一般150日圓，高中生以下免費

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最早建於西元1965年的寺院神勝寺，如今以「神勝寺 禪與庭園美術館」為主概念，發展成可透過多種形式體驗禪宗之教義的空間。逾7萬坪的寬廣境內，囊括了以「賞心庭」為首的寬廣庭園空間，可享盡庭園之樂。據說賞心庭庭中的池塘形狀，空中看起來是一個心形，因此得名。而在這裡，有傳統茶室可體驗茶道，有鐘樓門、莊嚴堂等，還有可以讓所有對禪有興趣的朋友體驗禪修的國際禪修道場。

據說，在神勝寺本山的建仁寺中，每逢「四九日」，當天的午飯就會吃烏龍麵，也就是說一年裡面會有幾次這樣的「烏龍麵供養日」。而現在在美術館內的五觀堂內，可以體驗寺院的僧侶們吃烏龍麵的這個特別習慣。

神勝寺 禪與庭園美術館（神勝寺 禅と庭のミュージアム）

地址：広島県福山市沼熊町91

參觀時間：9:00～17:00

入場費：大人1500日圓、 大學生高中生1000日圓、 國中國小生500日圓

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就在享受如此純粹的美味的同時，這趟旅程也接近了尾聲。

規劃日本關西之旅時，應該很難找到比JR西日本發行的鐵路周遊券更加經濟實惠的交通票券了。且不說可以節省許多交通開支，參考周遊券適用的區域範圍來規劃行程，彷彿能擴大一次旅行能涉及的區域範圍，規劃出更多樣性的行程，走訪更多特別的景點。

下一次想再規劃關西之旅時，我想也不用多想，就先參考著JR西日本鐵路周遊券，想必會得到更多精彩的旅行靈感。

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