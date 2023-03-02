探索北海道滑雪勝地，愛好滑雪的旅人必訪：富良野滑雪場、二世谷滑雪場

圖：富良野滑雪場（創意市集提供）

擁有蓬鬆細緻的粉雪，吸引海內外滑雪愛好者：富良野滑雪場Furano Ski Resort

富良野除了夏季薰衣草田，冬天是大人氣的滑雪場呢。地理位置在北海道中央地帶，氣候穩定，擁有蓬鬆細緻的粉雪。雪季長達半年，吸引海內外的滑雪愛好者聚集。

滑雪場分為左右兩側的富良野、北之峰兩區，中間有雪道相連，從初級坡道到非壓雪區，雪道豐富各有特色。富良野區有可同時容納百人搭乘的廂型纜車，將滑雪者快速送上山頂。

圖：富良野滑雪場（創意市集提供）

富良野也適合新手體驗，幾條不同坡度與距離的初級滑道，適合循序漸進的學習，就算搭乘廂型纜車到山頂，也有綠線滑道一路到山腳，最長4km的滑行距離很過癮。山頂鬆雪滑道絕對是玩家最愛，邊眺望遠方的十勝岳、大雪山優美景色邊滑雪，是一生難忘的體驗。

特別活動

新富良野王子大飯店旁的「歡寒村」有許多玩樂設施，雪道輪胎滑行、Snow Café、Ice Bar、雪地香蕉船等，大人小孩都能玩得盡興。

圖：歡寒村（創意市集提供）

「森林精靈陽台」更是必訪，一棟棟精巧的木屋錯落在森林中，浪漫有情調。我尤其喜愛入夜之後點燈，超有氣氛。木屋內展示以自然為主題的手工藝品，精雕細琢的木雕、紙雕、銀飾等讓人愛不釋手。

圖：「歡寒村」冰之酒吧（創意市集提供）

往森林深處走，「森之時計」（森の時計）咖啡是電視劇「溫柔時光」的主要場景，在拍攝結束後由王子大飯店接手經營。最佳座位是吧台，自己磨咖啡豆，再交由師傅手沖咖啡。幾款甜點蛋糕也很讚。

圖：「森之時計」（創意市集提供）

富良野滑雪場 Furano Ski Resort：https://www.princehotels.co.jp/ski/

住宿推薦

富良野、北之峰兩區分別有新富良野、富良野王子大飯店。新富良野王子飯店的「紫彩之湯」天然溫泉，有室內、露天風呂與松木桑拿室，我很愛泡湯後在有大落地窗的休息室欣賞雪景。

晚餐可在自助餐餐廳享用時令海鮮、蟹腳吃到飽等豐富美饌，或前往法式、日式料理餐廳用餐。

圖：新富良野王子大飯店（創意市集提供）

地點：北海道富良野市中御料

官網：https://www.princehotels.co.jp/shinfurano/

2022富比士全球排行榜第17，日本唯一進榜滑雪場：二世谷滑雪場Niseko

圖：二世谷滑雪場（創意市集提供）

2022富比士全球滑雪場排行榜，二世谷排名17，是日本唯一進榜的滑雪場。世界頂尖的優質粉雪，吸引大量歐美遊客，因此滑雪場與大部分的飯店餐廳都有英語對應的員工。

圖：花園滑雪場（創意市集提供）

二世谷聯合滑雪場（Niseko United）由4個雪場組成，分別為花園（Hanazono）、比羅夫（Hirafu）、安努普利（Annupuri）及二世谷村（Village）。花園滑雪場規模較小，但近幾年整修了滑雪中心與餐廳，搭建廂型纜車與新滑道，整體設施煥然一新。

圖右：比爾夫滑雪場；圖左：夜間滑雪（創意市集提供）

比羅夫山腳是二世谷較熱鬧的地區，有較多的飯店民宿、餐廳和商店。雪場上的大溫度計是熱門打卡點，廂型纜車夜間也開放，廣大的夜滑區域傲視其他日本雪場。

圖：二世谷比羅夫滑雪場（創意市集提供）

二世谷村滑雪場的滑道整體偏中高級，禁止非該雪場的教練進入教學（只有二世谷村的滑雪學校能在這教學之意。）安努普利滑雪場有平緩開闊的初級滑道，最適合第一次滑雪體驗。

二世谷滑雪場 Niseko：https://www.niseko.ne.jp/en/

周邊景點

圖：高橋牧場牛奶工坊（創意市集提供）

高橋牧場

靠近二世谷村滑雪場，冬天二世谷滑雪巴士的停靠站牌是Milk Kobo。園區內有多間餐廳和商店，並能眺望羊蹄山美景。牛奶工坊有奶香濃郁的起司塔、泡芙和冰淇淋。再到對面的Cacao Crown喝一杯自家烘焙可可豆做的熱巧克力，巧克力粉也是必買伴手禮。

圖：高橋牧場 Mandriano 披薩餐廳（創意市集提供）

Restaurant PRATIVO 餐廳的蔬菜料理是亮點，Mandriano披薩餐廳使用牧場新鮮牛奶製作的披薩和料理，保證一吃難忘。食材都是牧場自產，到高橋牧場來一趟美食美景巡禮，能深深感受來自北海道豐饒大地的精華美味。

美食報報

圖：花園滑雪場 Edgae 餐廳（創意市集提供）

花園滑雪場的Edge餐廳座位數多，有螃蟹拉麵、鮭魚卵丼飯、披薩和漢堡等。想喝一杯也有精釀啤酒。

寒冷冬夜就想吃熱騰騰的食物，乾杯Shabu Shabu吃到飽火鍋，多種湯頭選擇，推薦麻辣和豆乳湯。選用北海道產的牛、豬、雞肉，以及海鮮。還有酒精飲料無限暢飲方案，提供到飯店的免費接送服務（需預約）。

圖：Kanpai Shabu Shabu（創意市集提供）

地點：虻田郡倶知安町ニセコひらふ４条1丁目1番9号

營業時間：16：00-23：00

官網：http://niseko-kanpai.jp/jp/

二世谷花園柏悅酒店

二世谷奢華旅宿，二世谷花園柏悅酒店（Park Hyatt Niseko Hanazono）絕對是代表。花園滑雪場ski in/out，山景房能眺望羊蹄山美景。推薦品嘗飯店與法國知名甜點店Pierre Hermé合作的下午茶套餐。

圖：二世谷花園柏悅酒店（創意市集提供）

地址：328-47 Aza Iwaobetsu, Kutchan-cho, Abuta-gun

官網：https://www.hyatt.com/zh-HK/hotel/japan/park-hyatt-niseko-hanazono/ctsph

My ecolodge

小資住宿首選，位在比羅夫和俱知安中間，B&B價錢實惠卻有超值服務：每日多班到比羅夫滑雪場的接駁車，以及到JR俱知安車站免費接送。有雙人房、4人房。設有餐廳，每層樓也有公共廚房。

圖：My Ecolodge（創意市集提供）

地址：70-15 Yamada,虻田郡倶知安町Abuta District

官網：http://my-ecolodge.com

雪二世谷Setsu Niseko

比羅夫的精緻的公寓型酒店，房間配有完整的廚具、洗碗機與洗烘衣機，客廳的大落地窗獨享羊蹄山美麗雪景，根本豪宅等級。設有私人溫泉，提供給想有隱私的客人。

圖：雪二世谷（創意市集提供）

地址：虻田郡俱知安町ニセコひらふ1条2丁目６番9号

官網：https://setsuniseko.com/

——本文摘錄自《北海道我來囉！雪季、流冰、溫泉、美食，戀上白色大地，雪國出發自由行》 娜塔蝦◎著，創意市集出版

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編輯整理｜Ryan Lin

圖文資料｜創意市集 提供

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