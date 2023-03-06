冬季遊日必吃！日本鳥取「螃蟹大陸」港口新鮮直送海味，期間限定「松葉蟹套餐」

這家餐廳靠近鳥取最有名的鳥取沙丘，又位於賀露市場對面，直接從港口進貨新鮮的海味，行程還蠻順遊的，可以早上排逛賀露市場，中午來這家吃海鮮，下午直接去鳥取沙丘這樣。

冬季來鳥取千萬別錯過松葉蟹，雖然我覺得吃蟹很麻煩，但這一趟還真的是松葉蟹吃超爽，不管是飯店還是餐廳都卯起來吃，冬季限定不吃可惜。在這家吃的好處就是可以吃鳥取在地海產跟食材，滿滿的鳥取海味，新鮮直送，以最短距離從產地到餐桌再到你的胃，滿足。

カニ大陸（螃蟹大陸）｜交通位置

距離鳥取沙丘 柯南機場約5分鐘車程，自鳥取港海鮮產物市場「賀露市場」步行1分鐘即可抵達。

JR各線「鳥取站」坐車20分

從JR山陰本線「湖山站」10分

從鳥取柯南機場開車5分

這家很明顯就是要給你滿滿鳥取海味。

賀露港產地直送

店內很溫馨

這家好像很有名，很多名人藝人來過。

カニ大陸（螃蟹大陸）｜MENU

人不多的話吃定食就好，價格還行，經濟實惠。

還有種類豐富的日本酒和日本燒酒。

期間限定 松葉三昧會席【2人，提供期間11月7日~3月底】

冬季限定才有的松葉蟹 會席料理，而且這只是兩人份的喔。是不是看起來超豐盛的，就是那完整的松葉蟹部分有點小隻。

展示松葉蟹各種吃法的概念，而且松葉蟹火鍋吃完還可以做成雜炊。

松葉蟹本人

去過賀露市場就知道這真的很小隻。

不過小歸小，還有滿滿蟹膏。

其他的松葉蟹料理都有幫你處理好，讓我這個懶人很方便吃，吃蟹的慾望頓時提升不少。

而且還有幫你雕花處理，美死了。

真的很精緻又美觀。

我最愛的天婦羅

松葉蟹火鍋來了

很鮮甜的一鍋

松葉蟹肉質緊實甘甜還很鮮美。

全都上齊了才覺得這一桌真的好華麗。

而且是冬季限定的松葉蟹會席料理。

火鍋吃完要留湯底可以煮雜炊喔。

會有專人來幫忙料理。

白飯給他放進去一大碗

加好幾顆蛋

還有蔥花點綴，這樣就完成了。松葉蟹雜炊，雖然鍋底的料都吃光了，剩下精華的湯但還是很好吃。

海鮮丼定食

覺得只吃松葉蟹不過癮的我們還點了一份海鮮丼定食。這樣一份定食套餐日幣1800元，以產地直送這樣價格還行。

醋飯調的很剛好，搭配厚實鮮甜的生魚片超讚。

看看這生魚片切的有多厚實，這色澤看起來就超新鮮，粉嫩粉嫩的。

店家最後還請我們喝咖啡跟小點心，完美。

鳥取 カニ大陸（螃蟹大陸）

地址：3 Chome-13-7 Karochonishi, Tottori, 680-0908日本

電話：+81 857-32-2525

時間：上午11:00 – 下午3:30｜下午5:00 – 晚上9:00

菜單參考：螃蟹大陸菜單(hitosara.com)

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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