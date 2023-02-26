東京賞櫻必追！讀賣樂園「夜櫻寶石燈飾秀」3／18開跑

「夜櫻寶石燈飾秀」結合夜櫻與寶石般的燈光特效，呈現出浪漫夢幻氛圍。 圖：讀賣樂園／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】東京熱門親子景點「讀賣樂園」引以為豪的點燈秀由世界級燈光設計師石井幹子的事務所打造，以寶石色澤為主題命名為「寶石燈飾秀（Jewellumination）」，無論規模或華麗程度都是關東首屈一指盛宴。

結合春櫻魅力，3／18～4／9期間限定的「夜櫻寶石燈飾秀」即將登場！遊樂園被點綴得色彩繽紛，一旁的植物園「HANA・BIYORI」也會同步推出具備濃厚日式氛圍的點燈活動，摩拳擦掌今年要飛東京賞櫻嗎？別錯過把這裡也排入行程。

▲為了凸顯櫻花之美，櫻花大道專程使用粉色系燈光點綴，花瓣彷彿變成寶石般絢麗奪目。 圖：讀賣樂園／來源

讀賣樂園內栽有染井吉野櫻、山櫻花、枝垂櫻等約1,000株櫻花樹，結合夜櫻與寶石燈飾秀雙重特色的「夜櫻寶石燈飾秀」，能漫步在180公尺長的櫻花大道當中，搭乘大摩天輪眺望花海，或欣賞由水幕、高空噴水、雷射光與火焰交織而成的壯觀噴水秀。

▲噴水秀規模高約12公尺，搭配185個噴水孔展現十足魄力。 圖：讀賣樂園／來源

如果有更多時間，也推薦從白天就入園，體驗搭乘園內最受歡迎的雲霄飛車「Bandit」！順應地勢打造的雲霄飛車Bandit全長1,560公尺，高低落差達近78公尺，最大特色就是行進軌道會穿梭至樹林間，四季都能感受不同趣味。

▲以時速約110公里穿越櫻花、從盛開櫻花樹上方衝刺而過是什麼感受？來親身體驗就知道！ 圖：讀賣樂園／來源

讀賣樂園旁邊的植物園「HANA・BIYORI」在2020年3月開幕，是疫情影響下的新興魅力景點，3/18起也會同步舉辦夜間點燈活動「夜櫻BIYORI」，相當推薦一起順遊。

腹地內擁有號稱日本規模最大、超過300盞的垂吊花卉展示區，被花卉與翠綠圍繞的星巴克咖啡分店，也能欣賞據說是日本首座能分析來客情感呈現出不同型態的沉浸式數位花卉藝術秀等。

▲「HANA・BIYORI」主打新感覺花卉植物園，與遊樂園之間具備連通出入口。 圖：讀賣樂園／來源

栽有染井吉野櫻、枝垂櫻與獨特品種「多摩緋櫻」等約250株櫻花樹，多摩緋櫻為1980年代讀賣樂園研發出的獨創品種，具備色澤鮮豔、開花時間較早、開花期間更長等特色，為到訪讀賣樂園必拍的櫻花。

▲「多摩緋櫻」。 圖：讀賣樂園／來源

夜間點燈活動「夜櫻BIYORI」以250株櫻花樹與日式庭園等區域為中心，與遊樂園鮮豔的燈光秀不同，以櫻花、竹製燈飾、和傘燈飾等元素呈現出優雅的日式風情點燈。

▲「花燈小路」由約500個竹製燈飾與從京都御所搬遷來的文化財「聖門」組成魔幻空間。 圖：讀賣樂園／來源

讀賣樂園「夜櫻寶石燈飾秀」 & HANA・BIYORI「夜櫻BIYORI」

‧ 期間：3／18～4／9

‧ 點燈時間：16：00～20：30（※讀賣樂園4／1～4／9點燈至20：00）

‧ 票價：

(1) 讀賣樂園午後票（15：00後入園+不限次數搭乘遊樂設施）： 成人3,100日圓；國高中生2,500日圓／國小生與65歲以上銀髮族2,200日圓／3歲以下未就學兒童1,500日圓

(2) HANA・BIYORI星光票（16：00後入園）：國中生以上900日圓；3歲～國小生：500日圓

‧ 交通：小田急小田原線「讀賣樂園前」站下，搭乘公車約10分鐘；京王線「京王讀賣樂園站」下，搭乘巴士或纜車約5～10分鐘。

※ HANA・BIYORI 園內禁止攜帶瓶、罐類與含酒精飲品。

※ 活動特設網站請點我。

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