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日本人少不了這一味！東京梅子專賣店3選 品嚐他們熱愛的酸甜

欣傳媒／ 欣傳媒
照片來源：ⒸBambooCut Inc.、Ⓒ紅梅苑
照片來源：ⒸBambooCut Inc.、Ⓒ紅梅苑

還記得白飯正中央綴著一顆紅色梅子的經典日式便當嗎？梅子是日本人生活中不可或缺的食材之一，因為富含營養成分，常被當作是日本料理的配菜，事實上梅子可以醞釀出更多樣百變的好滋味，來滿足饕客的口腹之慾。

嚴選三家東京梅子專賣店，可以品嚐梅乾與焙茶的完美相遇、或來一碗梅乾茶泡飯；各式創意梅酒調酒讓人躍躍欲試、澎湃全梅套餐、清爽梅子和菓子等，令人驚豔的梅子獨創品項，品嚐一趟酸溜甜蜜宛如戀愛般的愜意小旅行。

押上／立食梅乾屋（立ち喰い梅干し屋）梅乾 x 焙茶精華 品嚐多層次口感梅茶泡飯

可享用3顆梅乾與茶品的「試吃比較套餐」，顧客可從16種嚴選的梅乾當中，依照自己的喜好來任選3顆。照片來源：ⒸBambooCut Inc.
可享用3顆梅乾與茶品的「試吃比較套餐」，顧客可從16種嚴選的梅乾當中，依照自己的喜好來任選3顆。照片來源：ⒸBambooCut Inc.

開設於東京晴空街道內的立食梅乾屋，踏入店內，宛若高級壽司店的時尚吧台，而排成一列的梅乾玻璃瓶映入眼簾，雙頰也不由自主地酸了起來。

這家立食梅乾屋以專賣店的形式，將日本立食文化跟梅乾做完美結合；猶如咖啡專賣店推出咖啡 x 餅乾的組合，這家梅乾屋端出梅乾 x 茶飲的特色搭配，從全日本各地300種以上的梅乾當中，嚴選16種梅乾與自然製成的茶品，以立食的方式讓顧客品嚐享用。

立食梅乾屋以立食型態，提供享用梅乾的空間，踏入店內，宛若高級壽司店的時尚吧台與排成一列的梅乾玻璃瓶隨即映入眼簾。照片來源：ⒸBambooCut Inc.
立食梅乾屋以立食型態，提供享用梅乾的空間，踏入店內，宛若高級壽司店的時尚吧台與排成一列的梅乾玻璃瓶隨即映入眼簾。照片來源：ⒸBambooCut Inc.

店內的人氣菜單「梅乾3顆與焙茶」，客人可從酸度、鹹度、甜度各異的梅乾當中，任選3顆喜愛的梅乾來試吃比較。其中，使用紀州產南高梅再加入辛香料浸漬，口感微辣的「辛子梅太子」，或使用紀州產梅子與溫州蜜柑的果汁浸漬而成，帶有爽口酸味與甜味的「蜜柑梅（みかん梅）」等，都是值得一試的特色梅乾。

如果不敢單吃梅乾，建議可品嘗由梅乾、海苔、鹽昆布、米菓等製成的「絕品梅茶泡飯」，梅乾所釋放出的酸味豐富茶泡飯整體的層次，令許多人一嚐成主顧。

不敢單吃梅乾，推薦可以嘗試由梅乾、海苔、鹽昆布、米菓等製成的「絕品梅茶泡飯」。照片來源：ⒸBambooCut Inc.
不敢單吃梅乾，推薦可以嘗試由梅乾、海苔、鹽昆布、米菓等製成的「絕品梅茶泡飯」。照片來源：ⒸBambooCut Inc.

另外，店內還有販售玻璃瓶裝的梅乾、可在自家進行試吃比較的「梅乾カルタ」，以及裝入梅乾職人手工製梅乾的防災商品「備急梅乾（備え梅）」等，非常適合當作伴手禮。

暢飲梅酒調酒、熟成梅酒 還有人氣全梅套餐

梅酒控一定要來朝聖的「The CHOYA銀座BAR」是間梅酒調酒專賣店，擁有60多年以上豐富梅酒釀造技術與經驗的CHOYA（蝶矢梅酒），已開發過上百種梅酒、梅子的創新飲品與料理，而這家開設於東京銀座繁華鬧區的「The CHOYA銀座BAR」，進駐專業調酒師，調配出各式創意梅酒調酒口味，巔覆對梅酒口感的新體驗。

以The CHOYA為基底所調配的原創調酒，搭配下酒菜的配對套餐。照片來源：ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.
以The CHOYA為基底所調配的原創調酒，搭配下酒菜的配對套餐。照片來源：ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.

「全梅晚宴套餐（梅づくしディナーコース）」提供多種以梅子調製的美味料理，以及100種以上梅酒調酒與無酒精梅子飲品的暢飲服務。照片來源：ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.
「全梅晚宴套餐（梅づくしディナーコース）」提供多種以梅子調製的美味料理，以及100種以上梅酒調酒與無酒精梅子飲品的暢飲服務。照片來源：ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.

店內酒飲清單非常豐富，像是威士忌蘇打與檸檬沙瓦等備受酒客喜愛的人氣酒品，加入The CHOYA商品來重新詮釋；也有使用The CHOYA商品，來混搭牛奶、焙茶、蔓越莓汁等的調酒系列（MIXOLOGY）；還有原創調酒搭配下酒菜的配對套餐（DISCOVERY），各個品項都創意十足。

餐點設計也非常講究與創新，人氣No.1的「全梅晚宴套餐（梅づくしディナーコース）」，包含使用肉、魚、蔬菜與梅子組合的前菜，附梅子塔塔醬的炸物、主食、飯類、甜點等，每道皆使用梅子來調製，與梅酒的契合度絕佳。這個套餐除了料理吸睛，用餐者還可享受2個半小時的暢飲服務，可品嘗超過100種以上的梅酒調酒與無酒精梅子飲品。

「梅酒評比The CHOYA FLIGHT 5種」，可品嘗The CHOYA本格一年熟成梅酒、The CHOYA本格三年熟成梅酒、The CHOYA BLACK、The CHOYA果泥梅酒、CHOYA黑糖梅酒。照片來源：ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.
「梅酒評比The CHOYA FLIGHT 5種」，可品嘗The CHOYA本格一年熟成梅酒、The CHOYA本格三年熟成梅酒、The CHOYA BLACK、The CHOYA果泥梅酒、CHOYA黑糖梅酒。照片來源：ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.

而想嚐嚐原味美酒的客人，店內提供的「梅酒評比The CHOYA FLIGHT 5種」，可品嘗The CHOYA本格一年熟成梅酒、The CHOYA本格三年熟成梅酒、The CHOYA BLACK、The CHOYA果泥梅酒、CHOYA黑糖梅酒，這五款梅酒的香氣或是入口後的回韻都不盡相同，適合品嚐調酒前先來個試飲暖身，也是個不容錯過的選項。

青梅市／紅梅苑 和菓子專賣店自家梅園產梅製作 多款梅子風味甜點

紅梅苑使用自家梅園的梅子，製作多種口味清爽的梅子和菓子。照片來源：Ⓒ紅梅苑
紅梅苑使用自家梅園的梅子，製作多種口味清爽的梅子和菓子。照片來源：Ⓒ紅梅苑

青梅市吉野梅鄉，每年2月中旬至3月下旬的期間，就能在當地發現紅梅、白梅交錯盛開的美景。而在如此清幽的環境下，坐落一處販售梅子和菓子的和菓子專賣店—紅梅苑。

店內提供以梅子風味為基礎的各類日式點心，店家為提供優質的梅子商品，堅持使用自家梅園所產的梅子，並且致力於梅園的管理與梅樹的修剪，讓庭園優美的景緻與店家的美味甜點，相映成趣。

可在附設的喫茶空間享用梅絹（左）、青梅冰淇淋（右上）、青梅葛切（右下）等多種使用梅子製作的甜點。照片來源：Ⓒ紅梅苑
可在附設的喫茶空間享用梅絹（左）、青梅冰淇淋（右上）、青梅葛切（右下）等多種使用梅子製作的甜點。照片來源：Ⓒ紅梅苑

店內附設悠靜的喫茶空間，可以品享多種梅子風味的創意甜品，有使用紅梅苑特製梅酒所製成的「梅絹」，其口感宛如絹絲般的滑順，香氣十足；使用牛奶冰淇淋再淋上特製梅子糖漿的「青梅冰淇淋」，口味既濃郁又爽口；另外「青梅葛切」則是將滑順的葛粉條，蘸著青梅糖漿來享用，酸甜滋味令人一吃就上癮。

／INFO／

立食梅乾屋（立ち喰い梅干し屋）

地址：東京都墨田区押上１丁目１-２ 東京晴空街道４F

電話：03-5809-7890

營業時間：10:00～21:00年中無休

網址：https://tachigui-ume.jp/（日語）

The CHOYA銀座BAR

地址：東京都中央区銀座5-6-5　NOCO 7F

營業時間：平日16:00～22:00，六日假日13:00～22:00

電話：03-3573-8015

網址：https://www.choya.co.jp/the-choya-ginza-bar/（日語）

紅梅苑

地址：東京都青梅市梅郷3-905-1

電話：0428-76-1881

營業時間：9:30～17:00（喫茶處平日 9:30～16:30、六日假日9:30～17:00）週一公休，若遇假日則營業

網址：https://www.koubaien.net/（日語）

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