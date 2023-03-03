日本人少不了這一味！東京梅子專賣店3選 品嚐他們熱愛的酸甜

還記得白飯正中央綴著一顆紅色梅子的經典日式便當嗎？梅子是日本人生活中不可或缺的食材之一，因為富含營養成分，常被當作是日本料理的配菜，事實上梅子可以醞釀出更多樣百變的好滋味，來滿足饕客的口腹之慾。

嚴選三家東京梅子專賣店，可以品嚐梅乾與焙茶的完美相遇、或來一碗梅乾茶泡飯；各式創意梅酒調酒讓人躍躍欲試、澎湃全梅套餐、清爽梅子和菓子等，令人驚豔的梅子獨創品項，品嚐一趟酸溜甜蜜宛如戀愛般的愜意小旅行。

押上／立食梅乾屋（立ち喰い梅干し屋）梅乾 x 焙茶精華 品嚐多層次口感梅茶泡飯

可享用3顆梅乾與茶品的「試吃比較套餐」，顧客可從16種嚴選的梅乾當中，依照自己的喜好來任選3顆。照片來源：ⒸBambooCut Inc.

開設於東京晴空街道內的立食梅乾屋，踏入店內，宛若高級壽司店的時尚吧台，而排成一列的梅乾玻璃瓶映入眼簾，雙頰也不由自主地酸了起來。

這家立食梅乾屋以專賣店的形式，將日本立食文化跟梅乾做完美結合；猶如咖啡專賣店推出咖啡 x 餅乾的組合，這家梅乾屋端出梅乾 x 茶飲的特色搭配，從全日本各地300種以上的梅乾當中，嚴選16種梅乾與自然製成的茶品，以立食的方式讓顧客品嚐享用。

立食梅乾屋以立食型態，提供享用梅乾的空間，踏入店內，宛若高級壽司店的時尚吧台與排成一列的梅乾玻璃瓶隨即映入眼簾。照片來源：ⒸBambooCut Inc.

店內的人氣菜單「梅乾3顆與焙茶」，客人可從酸度、鹹度、甜度各異的梅乾當中，任選3顆喜愛的梅乾來試吃比較。其中，使用紀州產南高梅再加入辛香料浸漬，口感微辣的「辛子梅太子」，或使用紀州產梅子與溫州蜜柑的果汁浸漬而成，帶有爽口酸味與甜味的「蜜柑梅（みかん梅）」等，都是值得一試的特色梅乾。

如果不敢單吃梅乾，建議可品嘗由梅乾、海苔、鹽昆布、米菓等製成的「絕品梅茶泡飯」，梅乾所釋放出的酸味豐富茶泡飯整體的層次，令許多人一嚐成主顧。

不敢單吃梅乾，推薦可以嘗試由梅乾、海苔、鹽昆布、米菓等製成的「絕品梅茶泡飯」。照片來源：ⒸBambooCut Inc.

另外，店內還有販售玻璃瓶裝的梅乾、可在自家進行試吃比較的「梅乾カルタ」，以及裝入梅乾職人手工製梅乾的防災商品「備急梅乾（備え梅）」等，非常適合當作伴手禮。

暢飲梅酒調酒、熟成梅酒 還有人氣全梅套餐

梅酒控一定要來朝聖的「The CHOYA銀座BAR」是間梅酒調酒專賣店，擁有60多年以上豐富梅酒釀造技術與經驗的CHOYA（蝶矢梅酒），已開發過上百種梅酒、梅子的創新飲品與料理，而這家開設於東京銀座繁華鬧區的「The CHOYA銀座BAR」，進駐專業調酒師，調配出各式創意梅酒調酒口味，巔覆對梅酒口感的新體驗。

以The CHOYA為基底所調配的原創調酒，搭配下酒菜的配對套餐。照片來源：ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.

「全梅晚宴套餐（梅づくしディナーコース）」提供多種以梅子調製的美味料理，以及100種以上梅酒調酒與無酒精梅子飲品的暢飲服務。照片來源：ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.

店內酒飲清單非常豐富，像是威士忌蘇打與檸檬沙瓦等備受酒客喜愛的人氣酒品，加入The CHOYA商品來重新詮釋；也有使用The CHOYA商品，來混搭牛奶、焙茶、蔓越莓汁等的調酒系列（MIXOLOGY）；還有原創調酒搭配下酒菜的配對套餐（DISCOVERY），各個品項都創意十足。

餐點設計也非常講究與創新，人氣No.1的「全梅晚宴套餐（梅づくしディナーコース）」，包含使用肉、魚、蔬菜與梅子組合的前菜，附梅子塔塔醬的炸物、主食、飯類、甜點等，每道皆使用梅子來調製，與梅酒的契合度絕佳。這個套餐除了料理吸睛，用餐者還可享受2個半小時的暢飲服務，可品嘗超過100種以上的梅酒調酒與無酒精梅子飲品。

「梅酒評比The CHOYA FLIGHT 5種」，可品嘗The CHOYA本格一年熟成梅酒、The CHOYA本格三年熟成梅酒、The CHOYA BLACK、The CHOYA果泥梅酒、CHOYA黑糖梅酒。照片來源：ⒸCHOYA UMESHU CO.,LTD.

而想嚐嚐原味美酒的客人，店內提供的「梅酒評比The CHOYA FLIGHT 5種」，可品嘗The CHOYA本格一年熟成梅酒、The CHOYA本格三年熟成梅酒、The CHOYA BLACK、The CHOYA果泥梅酒、CHOYA黑糖梅酒，這五款梅酒的香氣或是入口後的回韻都不盡相同，適合品嚐調酒前先來個試飲暖身，也是個不容錯過的選項。

青梅市／紅梅苑 和菓子專賣店自家梅園產梅製作 多款梅子風味甜點

紅梅苑使用自家梅園的梅子，製作多種口味清爽的梅子和菓子。照片來源：Ⓒ紅梅苑

青梅市吉野梅鄉，每年2月中旬至3月下旬的期間，就能在當地發現紅梅、白梅交錯盛開的美景。而在如此清幽的環境下，坐落一處販售梅子和菓子的和菓子專賣店—紅梅苑。

店內提供以梅子風味為基礎的各類日式點心，店家為提供優質的梅子商品，堅持使用自家梅園所產的梅子，並且致力於梅園的管理與梅樹的修剪，讓庭園優美的景緻與店家的美味甜點，相映成趣。

可在附設的喫茶空間享用梅絹（左）、青梅冰淇淋（右上）、青梅葛切（右下）等多種使用梅子製作的甜點。照片來源：Ⓒ紅梅苑

店內附設悠靜的喫茶空間，可以品享多種梅子風味的創意甜品，有使用紅梅苑特製梅酒所製成的「梅絹」，其口感宛如絹絲般的滑順，香氣十足；使用牛奶冰淇淋再淋上特製梅子糖漿的「青梅冰淇淋」，口味既濃郁又爽口；另外「青梅葛切」則是將滑順的葛粉條，蘸著青梅糖漿來享用，酸甜滋味令人一吃就上癮。

／INFO／

立食梅乾屋（立ち喰い梅干し屋）

地址：東京都墨田区押上１丁目１-２ 東京晴空街道４F

電話：03-5809-7890

營業時間：10:00～21:00年中無休

網址：https://tachigui-ume.jp/（日語）

The CHOYA銀座BAR

地址：東京都中央区銀座5-6-5 NOCO 7F

營業時間：平日16:00～22:00，六日假日13:00～22:00

電話：03-3573-8015

網址：https://www.choya.co.jp/the-choya-ginza-bar/（日語）

紅梅苑

地址：東京都青梅市梅郷3-905-1

電話：0428-76-1881

營業時間：9:30～17:00（喫茶處平日 9:30～16:30、六日假日9:30～17:00）週一公休，若遇假日則營業

網址：https://www.koubaien.net/（日語）

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編輯／Sasa

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