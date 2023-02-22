2／22是貓之日！大阪心齋橋貓奴必住「貓旅館」報你知

跟著 CJ夫人愛度假 於 2023-01-01 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 9 個景點，其中包含 熊本站前、熊本城、櫻之馬場城彩苑 櫻之小路。 有時在跑步，有時躲在門牌後面、有時在遛氣球、有時只是站在原地看天空傻笑或頭頂毛巾在泡湯；走在熊本市區街上，總是會被熊本熊那股傻勁鬧得好氣又好笑，身為IP公共財，任何人只要提出與輔助熊本觀光的方案，幾乎都能將熊本熊印刷或製作成商品，所以旅行過程到處都是熊本熊，每次看見，都像一個老朋友在跟你問候，並說著：「這裡我先來看過了，很好玩，你也快進來吧！」 這趟熊本之旅的重點是阿蘇火山，原本在阿蘇車站看山頂時，只見一團雲，期待值改成搭車看霧就心滿意足這樣；沒想到遇上阿蘇火山口循環巴士開放搭乘，親身體驗急凍氣候，午後更是逐漸放晴，迎來如天空之城雲霧圍繞身邊的草千里雪地大草原和若隱若現的阿蘇火山！再加上錯過阿蘇男孩號，改搭的山翡翠號卻美成這樣，這樣的阿蘇一日旅行實在太美好了

2023-02-20 11:00