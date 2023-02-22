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副機師心臟病發駕駛艙身亡... 機長降落才驚覺：以為在裝睡

2／22是貓之日！大阪心齋橋貓奴必住「貓旅館」報你知

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圖：NECO REPUBLIC／來源
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「貓旅籠」提供與貓咪們共處的獨特時光。　圖：NECO REPUBLIC／來源
「貓旅籠」提供與貓咪們共處的獨特時光。　圖：NECO REPUBLIC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】2／22是「貓之日」！貓奴們飛日本不僅要去貓神社與貓島朝聖，下趟也能試試入住貓旅館大阪心齋橋附近的「貓旅籠」號稱是世界首座結合貓咪中途咖啡廳的住宿設施，主打「被貓觀察整晚入睡的旅館」，快來看看該怎麼睡。

▲館內設計飄散濃厚昭和風情，能欣賞宛如錢湯般的富士山與貓壁畫，以及浮世繪貓咪牆面等。　圖：NECO REPUBLIC／來源
▲館內設計飄散濃厚昭和風情，能欣賞宛如錢湯般的富士山與貓壁畫，以及浮世繪貓咪牆面等。　圖：NECO REPUBLIC／來源

2019年底開幕的「貓旅籠」由NECO REPUBLIC旗下的貓咪中途咖啡廳「貓浴場」斜槓經營，生活在此的貓，都是暫時居住等待收留的中途貓，如果看對眼可申請認養手續，住客也能搶先體驗該如何當個稱職的貓奴，旅館的住宿收益則用來營運設施及照顧貓咪。

▲住客能隔著玻璃與貓咪近距離相處，嚴禁拍打玻璃及使用閃光燈拍攝。　圖：NECO REPUBLIC／來源
▲住客能隔著玻璃與貓咪近距離相處，嚴禁拍打玻璃及使用閃光燈拍攝。　圖：NECO REPUBLIC／來源

住宿區與咖啡廳兩個空間以玻璃隔開，營造出人貓互不打擾，又能盡情觀察彼此的特殊模式。即使隔著玻璃，住客也能與貓咪們互動，揮舞玩具吸引注意力之外，館內也貼心備有遙控式玩具，能遠端操控玩具與貓咪玩耍。

▲「貓旅籠」住宿空間。　圖：NECO REPUBLIC／來源
▲「貓旅籠」住宿空間。　圖：NECO REPUBLIC／來源

住宿費用包含2小時的「貓浴場」入場券，住客享有特別待遇！可以一同參與開店前後的照顧及打掃，體驗貓奴鏟屎官生活。此外，設施2樓的The Stay Osaka飯店也開放休憩區、公用廚房與飲料吧，免費提供貓旅籠住客使用。

▲貓咪中途咖啡廳「貓浴場」以森林浴、日光浴等概念為靈感命名，能享受療癒的「貓浴」。　圖：NECO REPUBLIC／來源
▲貓咪中途咖啡廳「貓浴場」以森林浴、日光浴等概念為靈感命名，能享受療癒的「貓浴」。　圖：NECO REPUBLIC／來源

目前推出的住宿方案皆為包場，4人同住平日每晚15,000日圓起，假日則每晚25,000日圓起，最多可供6人同住（5人以上每人加價800日圓）。

▲「貓旅籠 & 貓浴場」的外觀同樣懷舊昭和風味十足。　圖：NECO REPUBLIC／來源
▲「貓旅籠 & 貓浴場」的外觀同樣懷舊昭和風味十足。　圖：NECO REPUBLIC／來源

大阪府　貓旅籠 & 貓浴場

‧ 交通：Osaka Metro「長堀橋」站7號出口徒步約2分鐘；「心齋橋」站5號或6號出口徒步約9分鐘。

‧ 地址：大阪府大阪市中央區島之內1-14-29

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