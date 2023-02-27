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離車站徒步僅5分鐘！京都旅宿「nol kyoto sanjo」 百年釀酒舖改造、木香、伊藤軒和菓子

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片提供／左PlusMinus、右Tokyu Resorts & Stays
圖片提供／左PlusMinus、右Tokyu Resorts & Stays

改建自京都・伏見百年釀酒廠的「nol kyoto sanjo」；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays
改建自京都・伏見百年釀酒廠的「nol kyoto sanjo」；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays

改建自京都・伏見百年釀酒廠「金鵄正宗」的販酒老舖，入口處的米白色門簾加上深色橫長條大片窗，讓「nol kyoto sanjo」這間京都旅宿倒像是百年釀酒老舖的重生，而簡潔與古樸的店面外觀，也呈現了京都的寂侘美學。

「nol kyoto sanjo」；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays
「nol kyoto sanjo」；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays

「nol kyoto sanjo」；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays
「nol kyoto sanjo」；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays

「nol kyoto sanjo」距離京都市中心「烏丸御池」車站徒步僅5分鐘，而座落的三条通地區，在傳統日式老屋、紅磚洋房，特色小店及藝術展演中心等，仍嗅的到當地傳統生活氣息，一直是旅客們的必訪之地。

三条通廣隆寺；圖片提供／PlusMinus
三条通廣隆寺；圖片提供／PlusMinus

「nol kyoto sanjo」公共空間的設計由擅長改建町家老屋的建築師魚谷繁禮（Shigenori Uoya）操刀，以「Kyoto Vintage」為設計概念，將這間江戶時代即存的百年老屋，保留百年釀酒老舖原有的風格與裝飾下營造出懷舊風情的現代空間。並在原釀酒廠的位置，規劃出住客專屬的房客專屬「町家酒吧」，親身體驗品嚐「金鵄正宗」的日本迎賓酒，而這系列的人氣商品及各式酒類，自下午5點至晚上10點還能免費飲用。而早上7點至晚上10點都可享用京都有名的「Unir」的咖啡及其他無酒精飲料，下午3點至晚上10點還另外提供有著150年歷史的和菓子老舖「伊藤軒」甜點。能在京都的百年釀酒廠所改造充滿木香的空間裡喝著小酒，品嚐和菓子，能有比這更愜意的時光嗎！

在原釀酒廠的位置特別規劃出住客專屬的和風酒吧；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays
在原釀酒廠的位置特別規劃出住客專屬的和風酒吧；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays

房客可免費品飲「金鵄正宗」釀造的日本迎賓酒；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays
房客可免費品飲「金鵄正宗」釀造的日本迎賓酒；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays

走過古色古香的簷廊，後方的日式庭園旁也規劃了四間能夠眺望庭園的和式套房，共48間客房皆看的到以具年代感的建築元素來營造出具質感的日式老屋氛圍。榻榻米、日式格子窗或是客方裡檜木浴盆所散發的木頭清香等，讓旅人沉浸在五感的體驗中。

附有高級檜木的浴缸散發出原木的清香。；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays
附有高級檜木的浴缸散發出原木的清香。；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays

「Tsuboniwa Suite」（坪庭套房）可眺望日式庭院景致；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays
「Tsuboniwa Suite」（坪庭套房）可眺望日式庭院景致；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays

貼心的是，為了能讓旅客更接地氣，「nol kyoto sanjo」的房型也附有微波爐、洗脫烘衣機，甚至是迷你的廚房，讓旅客能散步到附近的商店街或京都人的廚房「錦市場」購買當地的食材進行簡單的料理，讓旅客就像短暫擁有一處在京都的家一樣，也體驗京都人的日常生活與樣貌。

各類房型附有簡單的微波爐、洗脫烘衣機，甚至還有迷你的廚房；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays
各類房型附有簡單的微波爐、洗脫烘衣機，甚至還有迷你的廚房；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays

「nol kyoto sanjo」；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays
「nol kyoto sanjo」；圖片提供／Tokyu Resorts & Stays

【nol kyoto sanjo】

地址：京都市中京區堺町通姉⼩路下る⼤阪材⽊町700 番

交通：京都市營地下鐵烏丸線 烏丸御池站5號出口 徒步5分鐘

官網：https://www.nolhotels.com/kyoto-sanjo/　

==========

編輯／蘇琨峰

欣傳媒　https://www.xinmedia.com/article/210066

京都 老屋 酒吧

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