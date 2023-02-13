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江戶百年古宅改建，喫茶與旅宿結合的懷舊魔法：丹波篠山「喫茶・宿oito」

欣傳媒／ 欣傳媒

木頭上的漆色與年輪形成最自然的紋理，立起傳統町家特有的建築空間，無論視覺或體感認知上，因而有了更多層次的變化與立體感。暖黃的吊燈懸掛於上，各自獨立卻又散發不同韻味。

傳統的町家店面與道路之間，因為業種不同，會立有粗細不同的格子窗而稍有區別。目的是為了讓街區景觀保有一致性，同時又能突顯店家各自的特色。

這間在丹波篠山的「喫茶・宿oito」，一樓是帶有懷舊、浪漫情懷的喫茶店，從空間的設計調性到選用的傢俱擺設，展現職人工藝的最佳舞台。到了週末夜晚，喫茶店又成了復古風的酒吧，無論是手沖咖啡或是當地產的精釀啤酒，任何人都能找到適合自己的享樂方式。

保留過去的建築工法與結構，將閒置、廢棄的空間重新整修，這間在江戶末期完成的町家建築，至今已超過兩百年。走進丹波篠山，每每就像是穿越了一條歷史迴廊，時間在木造的建築當中，刻下深刻的軌跡。即使在百年之後，依然保有往昔的風華絕代。

緊鄰在旁的是，收藏了江戶末期以前，約七百多件珍稀陶作的「丹波古陶館」，以及匯集河原町一帶的商家群，走訪一趟，見證釉彩與陶器燒製的演進，更能就近鑑賞結合藝術與工藝的精彩作品。

凝聚日式的風雅與僻靜，隔絕熙熙攘攘的人潮，坪庭中遺落了季節的更迭，拾起幾片落葉，想像百年以前，這裡也曾吹過同樣的一陣風。

從天井垂直灑落的光，和坪庭四放的光線，自然且柔和地融合在一起，一樓的喫茶店面，就設置在町家的前半部，後半部的區域，保留些許能夠舉辦小型展覽的壁面和空間。偶爾的書展，搭配作家的講座，讓當地或遠道而來，喜歡文學的讀者、旅人們，多了一處能交流、聚會的私密場所。

地土的土壁，地板鋪上質地溫暖而且防火的大谷石，如京町家「鰻魚的寢床」般的空間深度，住宿與喫茶如同日夜星辰，各自職掌不同的景色、空間與調性，意外地達成一種協和的韻律。食物不走奢華的路線，簡單的厚片吐司，搭配濃湯與咖啡，從毫無負擔的早餐，開啟旅人的第一天。

一日限定兩組，各自獨立的客房，無需擔心是否打擾了其他入住的旅人。二樓的對外窗戶，彷彿蟲籠的縱向窗格，讓晨光入室的方向，有了不同的變化，在原有的結構中，藉由松本民藝的各種木製傢俱，打造沉穩、優雅的調性，總讓人一來就捨不得離開。

民宿客房內擺設著來自國內、外藝術家們的作品，從古董傢俱到丹波的甕，當地藝術家福田匠的畫作也在其中。帶著一本你喜歡的文學作品，走一趟丹波篠山，你會覺察到旅行真正的奧義，其實無需再多，把執念與自我放下，用最無負擔的心情，領受眼前的一切，你會找到更多關於人生、關於未來的全新定義。

INFORMATION｜喫茶・宿　Oito

店家地址：兵庫県丹波篠山市河原町186

聯絡電話：070-8594-2748（10:00-17:00)

營業時間：喫茶Open 9:00-17:00 (金・土は21:00まで）Close 水曜日宿Check-IN 15-19:00Check-OUT -11:00Breakfast 8:00-

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編輯撰文｜Ryan Lin

圖片來源｜喫茶・宿oitochillnn

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