終於造訪愛店！2023日本燒肉推薦「日本東京秘苑燒肉」 讓人心心念念的好味道

疫情偷走了三年，自從 2019 年中來過日本後就中斷了日本旅遊，終於再度踏上日本土地，第二天晚上就跑來吃心心念念的秘苑燒肉啦！ (haha) 這麼好吃的燒肉店是一定要推薦給大家的呀！

秘苑燒肉店

從初次造訪到現在都快20年了，時光飛逝啊，秘苑燒肉這附近的新御徒町也沒有什麼明顯的變化，秘苑燒肉更是好像一點變化也沒有。

我很不要臉的說，在台灣的日本旅遊美食界中，秘苑燒肉應該是被我寫紅的，後來因為來秘苑燒肉的台灣人不少，老闆不但要僱用會講中文的店員，還準備了中文對應的菜單。但一波疫情過去，會講中文的店員沒有了，取而代之的又回到我最初認識秘苑燒肉時，店內滿滿的日本客人。

新御徒町這地方雖然就在上野旁邊，但其實相對冷清也沒有人潮，所以這些日本人可能都是專程來吃秘苑燒肉的，你說秘苑燒肉怎麼會不好吃呢？怎麼會不受日本人的肯定呢？

我覺得好的牛肉只要花錢就會有，但是願意用炭火的店家就比較少。秘苑燒肉用的是日本紀州備長炭，火力熱力相當高，烤出來的燒肉比電烤爐或瓦斯爐的要香很多，這才是我一直喜歡來秘苑燒肉的原因。

這爐火一上桌就可以感受到強烈的熱輻射，待會兒肉片放上去那滋滋滋的聲音可謂奪魂般的美妙啊～那是我想念好久的聲音與畫面，終於要見到了。

沾醬比較簡單些。以前我還會向老闆要青蔥，這次忘記了啊，太久沒來了⋯

秘苑燒肉菜單

來分享一下目前的燒肉菜單與價位。

日文菜單

日本燒肉其實是從韓式燒肉變化而來，秘苑燒肉老闆的父親其實正是韓裔移民，所以因為韓國家庭的背景而會提供一些韓式料理，不過我都沒怎麼吃過，因為燒肉太好吃了。

稀少部位菜單

有些稀少部位是可以指定半份（ハーフ half）或者數量的，所以可以視自身食量評估看要點多少。我的經驗是稀少部位隨便點都好吃，看不懂日文或無法判斷部位好壞的話，就挑你喜歡的外觀點下去就對了。

中文菜單

請注意中文菜單上的價錢已經是好幾年前的了，不要拿中文菜單的錢去跟店家算帳啊！（haha）

上カルビ 上等牛五花 ¥1980

這一直是我超愛的菜色，每次來必點，只是有時候運氣不好會剛好沒有。看看那油花，日本和牛才有的紋理，放到烤盤上那煙霧，那聲響，OMG⋯

上等牛五花燒肉實在是太好吃，和牛的油脂香氣十分厚重，強烈建議一定要點白飯來吃。不會講白飯的日文就說rice老闆也完全沒問題。

厳選上ハラミ 嚴選上等橫隔膜 ¥1980

橫膈膜這三個字對於初次接觸到燒肉的我覺得還有點抗拒，但我想這可能就類似請外國人吃大腸那樣吧！其實橫膈膜的口感與滋味完全不輸給上等肉品，強烈建議要點。

ハラミ 橫隔膜 ¥980

剛才是嚴選的，也有比較普通一點的橫膈膜，口感滋味略有不同，但其實都是超好吃的肉品。

厚切り4枚 厚切牛舌4片 ¥2960

翻我過去的照片，這好像是我第一次點厚切的牛舌，超厚！

雖然價格看起來不低，但你們知道在台灣老乾杯這樣等級的燒肉店點厚切牛舌的價錢和份量有差多少嗎？相對來說秘苑燒肉這四片厚切牛舌超划算！

而且這麼厚的口感實在是太棒了，彈牙的反饋不是薄切牛舌能相比。

這次吃這些厚切牛舌實在是太開心了。

自己擠一點檸檬汁，加點青蔥絲，又是 OMG OMG⋯

這麼棒的厚切牛舌與白飯搭配，我覺得其實還超過那些仙台牛舌專賣店的滋味呢！

給大家參考台灣老乾杯的厚切牛舌，這一份台幣880元，份量我覺得是秘苑燒肉的1/2左右，所以秘苑燒肉的這四片厚切牛舌等於是台灣的半價不到！是不是超划算超便宜！來秘苑燒肉還不給他吃爆牛舌嗎？

ハネシタハーフ 肋下肉半份 ¥1500

這是稀少部位，看文字部分好像是肩夾附近的肉。因為已經有點飽了所以只點半份。

一樣擁有和牛才有的油花，又是超好吃的燒肉，油香滋味絕讚！台灣吃不到啊！

脂ホルモン 牛大腸 ¥980

這個也是我個人點過數次的菜色，覺得台灣吃不到。秘苑的牛大腸相當的肥韌，要在烤盤上多待一陣子。

是真的要烤很久喔，比一般燒肉所需的時間長好幾倍，所以烤的時候要注意，避免因為烤很久就疏於翻面而導致燒焦，也可以挑邊緣火力較弱處慢慢烤。

真正烤好的牛大腸，其肥軟與油香的滋味絕對超過我們吃習慣的豬大腸甚多，超讚的！

餐後甜點

冰淇淋巧克力球，在吃過一堆又鹹又熱又油的燒肉後，用冰淇淋來結尾造成的反差感相當讚！

帳單

分享一次這次的帳單：

生ビール(中) / 生啤(中) 580

コーラ / 可樂 250

上カルビ / 上等牛五花 1980

厳選上ハラミ / 嚴選上等橫隔膜 1980

ハラミ / 橫隔膜 980

厚切り4枚 / 厚切牛舌4片 2960

ライス / 白飯 400

カシスソーダ / 蘇打(薑汁汽水) 580

ハネシタハーフ / 肋下肉半份 1500

脂ホルモン / 牛大腸 980

結尾

秘苑燒肉在Google景點評分是4.2分，在日本Tablog上是3.12分不算是很高，評價數也不多，我想這可能與人潮有關，但是看到店內滿滿的日本人就不用擔心啦，口味一定很受肯定不然怎麼會有那麼多日本人在用餐呢？

我每次都是晚上來，而且都是過晚餐時間才到，這時後店內客人大概還有個八分滿，都有位子，不用預約。此外秘苑燒肉的營業時間會到比較晚，我記得十幾年前都是到12:00am，但最近已經改成11:00pm打烊，要當宵夜吃的人就稍微注意一下時間囉！如果你住在旁邊的Villa Fontain上野的話那是最方便的了。

這麼好吃的日本東京燒肉店我已經熱愛支持十幾年了，強力推薦給大家！

炭火燒肉秘苑

http://www.ueno-hien.jp/ 官網可預約

Google 景點位置點此👉 東京都 台東区 小島 2-14-6

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」