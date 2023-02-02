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日本星巴克「兔年限定商品」療癒登場！別錯過京都限定「JIMOTO made Series」兔年吊飾扭蛋

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本星巴克每年都會推出限量的生肖商品，隨著2023兔年的到來，一系列超療癒的兔年周邊登場囉！

兔年以「We Are Starbucks Coffee Rabbits～living somewhere in coffee tree forests～」為主題，並推出三款可愛兔子角色，要來搶攻你我的荷包～

以達摩為造型，三款可愛兔子分別為紅色的鮮奶油兔、綠色戴眼鏡的拿鐵兔、棕色睡午覺的摩卡兔，圓潤的不倒翁杯型倒入暖暖的熱飲後，捧在手心上讓你的冬天不再寒冷！

此外，還有一款鮮奶油兔馬克杯也是萌度爆表，淺綠色的點點杯子與以陶瓷做成立體鮮奶油兔兔的杯蓋，即使放在桌上也能成為療癒的布置配件。

兔年限定商品從保溫瓶、玻璃杯到耐熱杯應有盡有，今年還推出了全新的「摩卡兔收納包」，沒有打開時就像垂著耳朵在睡午覺的兔子一樣，打開後兩隻耳朵立起萌度十足。想知道更多兔年商品嗎？快到日本星巴克官網逛逛吧

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同場加映：京都限定「JIMOTO made Series」兔年吊飾扭蛋

近年來日本星巴克積極結合各地文化，推出「JIMOTO made Series」計畫。

JIMOTO=地元 是日文「在地」的意思，JIMOTO made Series系列商品以日本各都道府縣傳統工藝為基礎，販賣只在當地星巴克才有的限定商品，像是東京墨田區的江戶切子、鳥取縣的陶藝、奈良縣的五重紗蓋被等，讓觀光客透過結合在地元素的限定商品，更了解當地的風土文化。

而在京都，最具有當地特色文化的正是祇園的「福玉」，在紅雙色球狀物中裝入緣起小物，發送給住在祇園地區的兒童和藝伎，每當除夕夜鐘響後打開福玉，所有人都充滿期待地看看自己抽到了什麼驚喜。

因此京都的星巴克便以「福玉」為發想，推出「紅白圓球扭蛋」，扭蛋裡有5款動物土鈴：守護幼兒免於災厄的「這児（はいこ）人偶」、保護女性健康及幼童平安成長的「駒犬土鈴」、黑色、白色與三色的三款招財貓。

福玉扭蛋僅在京都祇園三家星巴克才買的到，分別是「京都祇園飯店店、京阪祇園四条駅店、京都二寧坂茶屋店」。

每到12月中旬，福玉還會推出期間限定的「生肖土鈴緣起物吊飾」，2023兔年就是可愛的「兔年干支土鈴」登場啦！與穿著星巴克綠背心的兔子一起迎接2023吧～

【2023日本星巴克兔年限定扭蛋】

門市：星巴克「京都祇園飯店店、京阪祇園四條車站店、京都二寧坂YASAKA茶屋店」限定販售

價格：2530日幣

※每人每店限轉一次

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星巴克 京都 抹茶

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