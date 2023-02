日本星巴克「兔年限定商品」療癒登場！別錯過京都限定「JIMOTO made Series」兔年吊飾扭蛋

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

日本星巴克每年都會推出限量的生肖商品,隨著2023兔年的到來,一系列超療癒的兔年周邊登場囉!

兔年以「We Are Starbucks Coffee Rabbits~living somewhere in coffee tree forests~」為主題,並推出三款可愛兔子角色,要來搶攻你我的荷包~

以達摩為造型,三款可愛兔子分別為紅色的鮮奶油兔、綠色戴眼鏡的拿鐵兔、棕色睡午覺的摩卡兔,圓潤的不倒翁杯型倒入暖暖的熱飲後,捧在手心上讓你的冬天不再寒冷!

此外,還有一款鮮奶油兔馬克杯也是萌度爆表,淺綠色的點點杯子與以陶瓷做成立體鮮奶油兔兔的杯蓋,即使放在桌上也能成為療癒的布置配件。

兔年限定商品從保溫瓶、玻璃杯到耐熱杯應有盡有,今年還推出了全新的「摩卡兔收納包」,沒有打開時就像垂著耳朵在睡午覺的兔子一樣,打開後兩隻耳朵立起萌度十足。想知道更多兔年商品嗎?快到日本星巴克官網逛逛吧

https://www.starbucks.co.jp/

同場加映:京都限定「JIMOTO made Series」兔年吊飾扭蛋

近年來日本星巴克積極結合各地文化,推出「JIMOTO made Series」計畫。

JIMOTO=地元 是日文「在地」的意思,JIMOTO made Series系列商品以日本各都道府縣傳統工藝為基礎,販賣只在當地星巴克才有的限定商品,像是東京墨田區的江戶切子、鳥取縣的陶藝、奈良縣的五重紗蓋被等,讓觀光客透過結合在地元素的限定商品,更了解當地的風土文化。

而在京都,最具有當地特色文化的正是祇園的「福玉」,在紅雙色球狀物中裝入緣起小物,發送給住在祇園地區的兒童和藝伎,每當除夕夜鐘響後打開福玉,所有人都充滿期待地看看自己抽到了什麼驚喜。

因此京都的星巴克便以「福玉」為發想,推出「紅白圓球扭蛋」,扭蛋裡有5款動物土鈴:守護幼兒免於災厄的「這児(はいこ)人偶」、保護女性健康及幼童平安成長的「駒犬土鈴」、黑色、白色與三色的三款招財貓。

福玉扭蛋僅在京都祇園三家星巴克才買的到,分別是「京都祇園飯店店、京阪祇園四条駅店、京都二寧坂茶屋店」。

每到12月中旬,福玉還會推出期間限定的「生肖土鈴緣起物吊飾」,2023兔年就是可愛的「兔年干支土鈴」登場啦!與穿著星巴克綠背心的兔子一起迎接2023吧~

【2023日本星巴克兔年限定扭蛋】

門市:星巴克「京都祇園飯店店、京阪祇園四條車站店、京都二寧坂YASAKA茶屋店」限定販售

價格:2530日幣

※每人每店限轉一次

