快訊

本土+1萬6329 境外+189 死亡+22 較前一周減少21.4%

澳網／遭「美」女打趴 詹皓晴女雙止步8強

壟斷吧！搶著發財的「大富翁」遊戲，為何不再迷人？

沖縄自駕遊 速速搞定一切手續 說走就走

聯合新聞網／ 文／劉玉玫
在日本自駕後，發現當地道路車道規劃完善，路上車輛對過馬路行人也是靜靜等候很有耐心，沒聽過喇叭聲。 圖／劉玉玫提供
在日本自駕後，發現當地道路車道規劃完善，路上車輛對過馬路行人也是靜靜等候很有耐心，沒聽過喇叭聲。 圖／劉玉玫提供

這是一趟出發前兩周才決定的行程，必須在一周内搞定所有事項，包括護照更新。因為行程短短4天，自駕最靈活，只需要去監理所申辦駕照日文譯本，帶著駕照正本前往即可。如果3-4位朋友或家人同行，會比搭乘大眾運輸更機動、靈活及經濟。

OTS線上預約租車很方便，中文也可通，只要選好日期時間、車型、保險種類、取車還車地點，租車時現場付費。我們到機場的接駁點後，現場人員核對證件，有小巴載往營業所，辦理登記付款，取車確認車況後上路。

心情是緊張又興奮，要克服的最大障礙是長年左駕改右駕，右駕的方向燈跟雨刷位置與左駕相反，手感要切換；但加油與剎車位置踏板相同，腳感不變。日本的直行與左轉右轉都專用車道要留意，但車道偏窄，轉彎時要抓準角度慢慢轉，否則很容易切到對向車道。高速公路需要過路費，我們沒租ETC，直接走一般車道，有收票員收費也是不錯的體驗，建議不必租借ETC。

google map精準好用，對於經常搭配手機導航的人，要特別推薦這個好用的手機架，直接套在儀表板上方，方便駕駛觀看。

回程日，在飛機起飛前2小時，先加滿油再還車點交，搭接駁車到機場，方便快速。以我們開了4天，最後還車加油費4303円（約合台幣1000元）。

整體來說，道路車道規劃完善，路上車輛對過馬路行人也是靜靜等候很有耐心，沒聽過喇叭聲。市區停車位多，價格便宜，以我們為例晚上9點停到早上8點，費用600日元（約合台幣140元），當然也有比較貴的停車地點，還是要留意說明。

唯一的後遺症大概只有在回台後，剛開車要轉彎時是雨刷在動而不是方向燈在閃。

租車攻略

1.出發前先在台灣監理站辦理駕照日文翻譯（規費台幣100元，可線上申辦），再帶上台灣駕照。

2.RA級別車，較一般車大一些

四天基本費用： 48,400日元
免責補償保險費： 4,950日元
尊爵安心險： 6,600日元
總合計金額： 59,950日元（合計相當於台幣13940元）

3. OTS在台灣用網路即可預約

https://www.otsinternational.jp/otsrentacar/cn/

4. 交車時車已加滿油，如果租油電車，可以省下不少油錢，還車時再把油加滿即可

5.高速公路有人工收費ETC，所以可以不用租借機器

GANGALA之谷是一個要預約導覽才能進去的地方，目前知道的人還不多。圖／劉玉玫提供
GANGALA之谷是一個要預約導覽才能進去的地方，目前知道的人還不多。圖／劉玉玫提供

GANGALA之谷是一個要預約導覽才能進去的地方，目前知道的人還不多。圖／劉玉玫提供
GANGALA之谷是一個要預約導覽才能進去的地方，目前知道的人還不多。圖／劉玉玫提供

日本高速公路有人工收費，可以不必租借ETC。圖／劉玉玫提供
日本高速公路有人工收費，可以不必租借ETC。圖／劉玉玫提供

美國村的街景之一。圖／劉玉玫提供
美國村的街景之一。圖／劉玉玫提供

王國村裏有位會寫漢字的街頭藝人，可以寫妳想要的文字或寫想給的人的祝福。圖／劉玉玫提供
王國村裏有位會寫漢字的街頭藝人，可以寫妳想要的文字或寫想給的人的祝福。圖／劉玉玫提供

王國村裏有位會寫漢字的街頭藝人，可以寫妳想要的文字或寫想給的人的祝福。圖／劉玉玫提供
王國村裏有位會寫漢字的街頭藝人，可以寫妳想要的文字或寫想給的人的祝福。圖／劉玉玫提供

公路 機場 護照

相關新聞

日本四國「魚朱印」數量限定登場！帶來滿滿兔年喜氣

【旅奇傳媒/日本部報導】日本萬萬印，你收集過哪些？參拜神社的「御朱印」、走訪古城的「御城印」或日本航空推出的國內線機場「御翔印」外，又有嶄新魅力來擄獲旅人心了！四國水族館的話題新作「魚朱印」改版後即日

沖縄自駕遊 速速搞定一切手續 說走就走

這是一趟出發前兩周才決定的行程，必須在一周内搞定所有事項，包括護照更新。因為行程短短4天，自駕最靈活，只需要去監理所申辦駕照日文譯本，帶著駕照正本前往即可。如果3-4位朋友或家人同行，會比搭乘大眾運輸

視覺+味蕾超衝擊！ 日本「草莓蛋糕辣味噌拉麵」 整塊草莓蛋糕掉入拉麵出乎意料的搭

日本人創意與試膽精神真是無極限！ 繼先前有珍珠拉麵、霜淇淋拉麵之後，日本大阪「フラン軒」拉麵店又推出驚奇新作啦，這回與草莓蛋糕迸出超獵奇新風味，你敢挑戰看看嗎？ 「フラン軒」拉麵店近期推出，限定

3間「東京百年手工藝店」！從手帕到折扇都想帶回家

日本的傳統手工藝總是獲得許多旅客青睞，可作為收藏或是送禮。在東京諸多的手工藝品店中，百年歷史的「松根屋」販售有多種傳統扇子；「御茶水 摺紙會館」則是展示各式設計的摺紙作品；傳承日帶的「丁子屋」是專營布

絕美樹冰、夢幻溫泉街！日本東北必看的「5大雪景」

因地理環境的因素，台灣的冬天難以擁有冰天雪地的景色。不過在日本東北地區，冬天能夠欣賞到銀白的白雪世界，更有藏王樹冰、雪景溫泉、雪祭典等不同活動。JR東日本就推薦5個日本東北地區不可錯過的絕美雪景，讓民

小豆島一日遊！體驗魔女宅急便，進入故事中的「橄欖聖地」

跟著 施宛兒 waner 於 2022-10-12 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 高松港、小豆島、妖怪美術館。 來小豆島體驗一日的魔女宅急便吧～ 小豆島其實並不小，推薦各位如果會開車的，可以來一場自駕旅遊， 如果有時間，這裡也非常適合兩天一夜喔！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。