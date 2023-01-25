沖縄自駕遊 速速搞定一切手續 說走就走

這是一趟出發前兩周才決定的行程，必須在一周内搞定所有事項，包括護照更新。因為行程短短4天，自駕最靈活，只需要去監理所申辦駕照日文譯本，帶著駕照正本前往即可。如果3-4位朋友或家人同行，會比搭乘大眾運輸更機動、靈活及經濟。

OTS線上預約租車很方便，中文也可通，只要選好日期時間、車型、保險種類、取車還車地點，租車時現場付費。我們到機場的接駁點後，現場人員核對證件，有小巴載往營業所，辦理登記付款，取車確認車況後上路。

心情是緊張又興奮，要克服的最大障礙是長年左駕改右駕，右駕的方向燈跟雨刷位置與左駕相反，手感要切換；但加油與剎車位置踏板相同，腳感不變。日本的直行與左轉右轉都專用車道要留意，但車道偏窄，轉彎時要抓準角度慢慢轉，否則很容易切到對向車道。高速公路需要過路費，我們沒租ETC，直接走一般車道，有收票員收費也是不錯的體驗，建議不必租借ETC。

google map精準好用，對於經常搭配手機導航的人，要特別推薦這個好用的手機架，直接套在儀表板上方，方便駕駛觀看。

回程日，在飛機起飛前2小時，先加滿油再還車點交，搭接駁車到機場，方便快速。以我們開了4天，最後還車加油費4303円（約合台幣1000元）。

整體來說，道路車道規劃完善，路上車輛對過馬路行人也是靜靜等候很有耐心，沒聽過喇叭聲。市區停車位多，價格便宜，以我們為例晚上9點停到早上8點，費用600日元（約合台幣140元），當然也有比較貴的停車地點，還是要留意說明。

唯一的後遺症大概只有在回台後，剛開車要轉彎時是雨刷在動而不是方向燈在閃。

租車攻略 1.出發前先在台灣監理站辦理駕照日文翻譯（規費台幣100元，可線上申辦），再帶上台灣駕照。 2.RA級別車，較一般車大一些 四天基本費用： 48,400日元

免責補償保險費： 4,950日元

尊爵安心險： 6,600日元

總合計金額： 59,950日元（合計相當於台幣13940元） 3. OTS在台灣用網路即可預約 https://www.otsinternational.jp/otsrentacar/cn/ 4. 交車時車已加滿油，如果租油電車，可以省下不少油錢，還車時再把油加滿即可 5.高速公路有人工收費ETC，所以可以不用租借機器

GANGALA之谷是一個要預約導覽才能進去的地方，目前知道的人還不多。圖／劉玉玫提供

GANGALA之谷是一個要預約導覽才能進去的地方，目前知道的人還不多。圖／劉玉玫提供

日本高速公路有人工收費，可以不必租借ETC。圖／劉玉玫提供

美國村的街景之一。圖／劉玉玫提供

王國村裏有位會寫漢字的街頭藝人，可以寫妳想要的文字或寫想給的人的祝福。圖／劉玉玫提供