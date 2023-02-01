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東京迪士尼樂園40週年慶即將開跑！連續三百多天推出精彩活動

聯合新聞網／ 窩日本
照片轉自官方推特
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【撰文:窩日本快訊/窩日本】

「Dream-Go-Round」東京迪士尼樂園不知不覺即將迎來開園40週年紀念！

為了慶祝這盛大的日子，迪士尼官方正式宣布將在今年春季2023年4月15日開始一路慶祝至2024年3月31日，將近一整年的時間究竟會有哪些精采活動呢？讓我們拭目以待吧！

「Disney Harmony In Color」迪士尼40週年慶首波活動消息釋出

第一個釋出的全新活動以「Disney Harmony In Color」為題，這是一個在白天舉辦的遊行活動，由彼得潘中的奇妙仙子領軍，帶領動物方程式、海洋奇緣、無敵破壞王、可可夜總會等超人氣主人公們，在充滿鮮豔色彩的花車上陸續登場。

此外，花車遊行的壓軸環節，將由大小朋友們最愛的迪士尼主人公「米奇與好夥伴們」壓軸登場，米奇們將換上全新設計的40週年紀念服裝隆重亮相，準備好你的相機盡情幫他們捕捉帥氣模樣吧！

40週年紀念園區裝飾

東京迪士尼樂園的灰姑娘城堡和世界集市，以及東京迪士尼海洋的入口處，這三個地方也將進行特別的園區裝飾，要讓大家盡情拍照、盡情打卡，享受40週年的高規格盛大布置。

照片轉自官方推特
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限定紀念商品、各式美食小吃、迪士尼飯店裝飾…雖然官方目前還沒宣布更多訊息，但想必迪士尼也不會放過這些細節，期待更多消息的釋出，大家也可以安排好假期準備衝日本囉！

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迪士尼 東京 城堡

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