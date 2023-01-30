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搭過路面電車嗎？來去愛知縣豐橋市體驗「古早味電車」

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圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供
圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

平成20年製成的低底盤電車，寬敞的車廂為輪椅族和嬰兒推車提供便利性，也為路面電車外型帶來全新氣象。 　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供
平成20年製成的低底盤電車，寬敞的車廂為輪椅族和嬰兒推車提供便利性，也為路面電車外型帶來全新氣象。 　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】慢吞吞行駛的路面電車，曾經是日本最重要的交通工具。1895年明治中期，第一輛路面電車出現在京都，此後如雨後春筍出現在日本各地，直到1960年代才漸漸式微，如今日本境內還有路面電車行駛的地區只剩下17個都市、共19條路線。而東海地區和愛知縣內，豐橋市就成為唯一還有路面電車行駛之處。

▲最傳統的路面電車原始外觀。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供
▲最傳統的路面電車原始外觀。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

連結豐橋車站前和豐橋市東部的「豐橋市路面電車市內線」，全長5.4公里，於大正14年(1925)年開業，以「市電」愛稱受到市民喜愛，也是日本唯一行駛於國道1號的路線，尤其途中的井原站附近的交叉點位置，可說是全日本最險峻的急轉彎道路(約半徑11公尺)。

▲6月中旬至9月中旬推出夏天限定的納涼啤酒路面電車。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供
▲6月中旬至9月中旬推出夏天限定的納涼啤酒路面電車。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

不過豐橋市路面電車最特別的是會推出充滿季節感的主題企劃電車，行駛路段是從豐橋車站前到運動公園前車站，一趟來回約1小時20分鐘。例如夏天推出的「納涼啤酒電車」，可享受附有下酒菜便當的生啤喝到飽；而當冬天到來，黃昏時有紅燈籠亮起，能夠享用熱氣蒸騰的黑輪關東煮的「黑輪電車」也會登場，一邊從車窗中眺望豐橋市街風光，一邊在電車內感受路邊攤喝小酒風情的樂趣，可說是豐橋最迷人的限定版風物詩！

▲11月中旬至2月下旬推出冬天限定的黑輪路面電車。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供
▲11月中旬至2月下旬推出冬天限定的黑輪路面電車。　圖：愛知縣東三河廣域觀光協議會／提供

▓ 豐橋市路面電車路線圖&時刻表：https://reurl.cc/EXADvA

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