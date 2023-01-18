快訊

瑞典環保少女童貝里被捕！聲援抗議活動遭警抬走還比「讚」

又是名校中輟生？ChatGPT和DALL-E推手 他跟微軟共創AI盛世

段考題目和去年雷同…桃園八德國小今重考 家長傻眼崩潰

日本水龍頭太神奇！扭開就能品嘗橘子汁、洋蔥湯

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：BEST BRIDAL株式會社、URA株式會社／提供
圖：BEST BRIDAL株式會社、URA株式會社／提供

「橘子汁水龍頭」是玩愛媛必體驗的當地特色，扭開水龍頭，美味橘子汁就會源源不絕流出！　圖：BEST BRIDAL株式會社／提供
「橘子汁水龍頭」是玩愛媛必體驗的當地特色，扭開水龍頭，美味橘子汁就會源源不絕流出！　圖：BEST BRIDAL株式會社／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本人真的好有創意！你曾經嘗試過四國愛媛縣超夯的「橘子汁水龍頭」嗎？其實不光只有愛媛能體驗，兵庫縣淡路島也有「洋蔥湯水龍頭」能品嘗！快來看看在哪裡，排入你的下趟遊日行程親自去品味。

▋ 神奇水龍頭的領頭羊！愛媛橘子汁水龍頭

神奇水龍頭的創意，起源於約1975年代，當時在外地求學的愛媛學生們與同學閒聊時會開玩笑地說「愛媛縣民家裡的水龍頭扭開就會有橘子汁流出來！」漸漸流傳成為愛媛的都市傳說。

愛媛縣便利用這項特色，在2007年正式打造出「橘子汁水龍頭」，讓都市傳說從此成為現實。常設地點位於愛媛縣的「松山機場」與「愛媛愛顏觀光物產館」等，如果入住「道後YAYA飯店」更能一次喝到溫州蜜柑、不知火蜜柑與清美蜜柑共3種不同的橘子汁。此外，特殊活動時也有機會在愛媛縣內各地巧遇臨時設置的橘子汁水龍頭！

◎ 橘子汁水龍頭

① 松山機場 Orange BAR

　 費用：約350日圓

　 提供時間：06：50～19：00

② 愛媛愛顏觀光物產館

　 費用：100日圓

　 提供時間：09:00～18:00

▋ 歡迎免費暢飲！淡路島洋蔥湯水龍頭

▲水龍頭正上方是休息站的吉祥物「淡路洋蔥子」，只要按下旁邊的按鈕，還會對遊客講話。　圖：URA株式會社／提供
▲水龍頭正上方是休息站的吉祥物「淡路洋蔥子」，只要按下旁邊的按鈕，還會對遊客講話。　圖：URA株式會社／提供

淡路島是日本首屈一指的「洋蔥王國」，得天獨厚的地理位置讓這裡出產的洋蔥品質絕佳，具備甘甜、柔軟、富含水分等特徵，產量也位居日本全國高位。

造型搶眼的「洋蔥湯水龍頭」據說是世界上首座提供湯品的特色水龍頭，早在2018年就設立，日前受疫情影響暫停提供，直到今年起又重新啟用。藏身在「淡路高速公路休息站Oasis」內，免費提供遊客100%使用淡路島洋蔥烹調的法式洋蔥湯，更主打不限次數，豪邁地讓遊客無限暢飲！

如果一喝就愛上，也能在休息站直接購買洋蔥湯包，包含法式洋蔥湯、濃湯、咖哩等共有6種不同口味。小巧輕便又美味的洋蔥湯是休息站最受歡迎的伴手禮，至今累積銷售量已突破6000萬包。

◎ 洋蔥湯水龍頭

　設置地點：淡路高速公路休息站Oasis館內

　費用：免費

　提供時間：11：00～17：00（※全年無休）

■更多日本觀光情報請見「日本旅行情報局 大福家族」。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

松山機場 觀光 公路

延伸閱讀

元大鑽金旅遊神卡搶攻春節連假旅遊商機 海外消費最高4%回饋

百貨業混戰 新勢力崛起

埔里森林逐燈祭28日登場 日本學生繪燈籠慶友好

經典賽／上屆遭日本爆！韓投具昌模放話復仇：要直球對決大谷翔平

相關新聞

日本水龍頭太神奇！扭開就能品嘗橘子汁、洋蔥湯

【旅奇傳媒/日本部報導】日本人真的好有創意！你曾經嘗試過四國愛媛縣超夯的「橘子汁水龍頭」嗎？其實不光只有愛媛能體驗，兵庫縣淡路島也有「洋蔥湯水龍頭」能品嘗！快來看看在哪裡，排入你的下趟遊日行程親自去品

經過必買！東京池袋「RINGO」招牌香酥濃卡士達蘋果派，必點期間限定伯爵茶及新販售焦糖口味

udn走跳美食／水晶 先前去日本比較常跑大阪，每次有經過梅田的地下街一定會買一個RINGO的蘋果派來吃吃，這次去東京跑去池袋逛街，發現RINGO也有一家街邊店在這，通常都買原味，不過這次有買

一次買40個！麥當勞新作「餅乾奶油派」超搶手，流心Hot Pie太美味

日本麥當勞又推出冬季新派！延續去年的超人氣「比利時巧克力派」與新作「餅乾奶油派」一同限時上市，酥酥脆脆的派皮搭配濃郁流心內餡，「融化的Hot Pie」讓人招架不住。日本麥當勞每每推出新甜派都造成一股打

日本新開幕4大「極品級」溫泉酒店　湯泉設計、餐食住宿、美學視野更上一層樓

到日本泡湯，享受最原汁原味的和式泡湯風情，是人生一大享受，日本的溫泉旅館也被公認為最經典，經過疫情，日本誕生了一些新的溫泉旅館，包括住宿、湯泉設計、餐食的等級、美學視野也更上一層樓，到日本旅遊有機會要

新宿未來新地標！48樓高、全新「東急歌舞伎町TOWER」即將登場

預計在2023年4月開幕的新宿東急歌舞伎町TOWER，外觀由曾經擔任LOUIS VUITTON京都大丸店設計的永山祐子設計，加入歌舞伎町與娛樂的元素，打造出未來新宿的新地標！

日本「賞櫻花時刻表」出爐！大阪3月28日、東京3月22日開花

準備好去日本賞櫻了嗎？日本氣象株式會社在1月11日公佈2023年第1回的櫻花開花預測地圖。其中大阪預計為3月28日、東京...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。