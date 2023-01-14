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2023年日本旅館百選排行榜出爐！「這一間」成功雪恥奪回第1名寶座

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石川縣「加賀屋」今年再次奪回日本旅館百選綜合評價第1名寶座。　圖：和倉溫泉加賀屋／提供
石川縣「加賀屋」今年再次奪回日本旅館百選綜合評價第1名寶座。　圖：和倉溫泉加賀屋／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】2023年《日本旅館百選》榜單日前正式出爐，去年被福島縣「八幡屋」中斷邁入5連霸之路的石川縣「加賀屋」，今年成功雪恥，再次奪回綜合評價排行第1名寶座。

與去年相比榜單整體變動不大，但岩手縣「結之宿 愛鄰館」一次上升3名，成功入列綜合排行TOP 10。如果與疫情影響前的2020年度榜單相比，能發現包含岐阜縣「水明館」、石川縣「湯之國天祥」與岩手縣「結之宿愛鄰館」都上升至少5個名次以上，計劃好下趟日本之旅了嗎？不妨來體驗看看這些崛起的住宿設施！

▲最新榜單一秒收藏，加入你的下趟訪日清單裡吧！　圖：日本旅行情報局／提供
▲最新榜單一秒收藏，加入你的下趟訪日清單裡吧！　圖：日本旅行情報局／提供

▋ 岐阜縣　水明館（綜合排行第3名）

▲水明館位於名列日本三大名湯之一「下呂溫泉」境內。　圖：水明館／提供
▲水明館位於名列日本三大名湯之一「下呂溫泉」境內。　圖：水明館／提供

水明館坐落於飛驒川沿岸，由四棟分館組成。提供3處不同風格的大浴場能享受美肌之湯，也以具備美容美體沙龍等設施聞名。

地址：岐阜縣下呂市幸田1268

交通：JR下呂站提供免費接駁巴士。（不需事前預約）

▋ 石川縣　湯之國天祥（綜合排行第7名）

▲「湯之國天祥」飯店外觀。　圖：湯之國天祥／提供
▲「湯之國天祥」飯店外觀。　圖：湯之國天祥／提供

湯之國天祥擁有自家泉源的天然溫泉大浴場，主打能享受「一泊三湯十八溫泉巡禮」的樂趣，餐食則提供山代溫泉特有的加賀料理。

地址：石川縣加賀市山代溫泉19-49-1

交通：JR加賀溫泉站搭乘免費接駁車（需事前預約）。

▋ 岩手縣　結之宿愛鄰館（綜合排行第9名）

▲「結之宿愛鄰館」具備絕景溫泉浴池。　圖：結之宿愛鄰館／提供
▲「結之宿愛鄰館」具備絕景溫泉浴池。　圖：結之宿愛鄰館／提供

結之宿愛鄰館具備3種自家泉源，規劃出包含岩石露天溫泉、立湯在內的17處特色浴池。結合鍋釜特色的晚餐深受歡迎，能大啖使用在地食材烹調的岩手鄉土料理。

地址：岩手縣花卷市鉛字西鉛23

交通：JR新花卷站或花卷站皆提供免費接駁車（需事前預約）。

▋ 什麼是《日本旅館百選》

由日本旅行新聞新社舉辦的《プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選》（中譯全名：達人所選的日本飯店、旅館100選，又稱日本旅館百選）是日本觀光界的指標性榜單之一，分別以「綜合評比」、「待客之道」、「料理」、「設備」、「企劃」各個面項，針對旅館設施進行票選審查，並於每年12月中旬公告結果。

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