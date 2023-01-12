快訊

研究設計大部分來自林智堅？陳明通聲明反打余正煌：抄襲不是事實

大批好市多會員不換發「仍收國泰新卡」 放著不管恐噴1800元

蘇花公路坍方…傅崐萁籲蘇花安快動工勿讓花蓮成孤島 公路總局回應

搭巴士免錢？2月底前每週三、日佐賀縣內巴士免費搭！

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「佐賀巴士周遊免費日」即日起至2月的每週三及週日期間限定登場，讓遊客能享有高CP值大玩佐賀。　圖：佐賀縣／提供
「佐賀巴士周遊免費日」即日起至2月的每週三及週日期間限定登場，讓遊客能享有高CP值大玩佐賀。　圖：佐賀縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】真的假的？只要在佐賀縣內，無論你搭到哪裡，所有巴士路線都可以不用錢！這麼好康的事快來看看。2023年1月1日（日）起，佐賀縣內開始實施「佐賀巴士周遊免費日（さがバスまるっとフリーDAY）」，到2月底前的每週三．週日只要在縣內下車，縣內7間路線巴士公司及社區巴士都可以免費搭乘。到底要怎麼搭才能符合這通通免費的資格呢？快跟著一探究竟！

▍「佐賀巴士免費日」快速掃描

■實施期間：2023年1〜2月每週三及週日

免費搭乘日為1/1（元旦）4（三）8（日）11（三）15（日）18（三）22（日）25（三）29（日）、2/1（三）5（日）8（三）12（日）15（三）19（日）22（三）26（日）

■免費的路線巴士公司有哪些？

只要在佐賀縣內巴士站下車，車資即可免費；佐賀縣內上車，縣外下車則不符合免費資格。

佐賀縣內運行的昭和巴士、佐賀市營巴士、祐德巴士、西鐵巴士、西肥巴士、JR九州巴士、JOIX巴士、縣內各市町運行的社區巴士等，都是免費對象。 ※部分預約型共乘接駁計程車不在免費對象內。

★注意事項★

1. 巴士免費日上下車不需刷IC卡，但若之後預計在佐賀縣外搭車時則必須刷過精算機。

2. 使用免費巴士不需任何事先申請。

3. 若在佐賀縣外下車則需支付車資。

4. 高速巴士不在免費範圍內，例如從福岡直達伊萬里車站的昭和巴士伊萬里號、與JR九州巴士直達嬉野的嬉野號。

■ 推薦前往 6 大定番景點可搭

▲選擇在週三與週日出發，熱門佐賀觀光景點都能免費前往。　圖：佐賀縣／提供
▲選擇在週三與週日出發，熱門佐賀觀光景點都能免費前往。　圖：佐賀縣／提供

呼子朝市：從唐津巴士中心（大手口）搭乘昭和巴士約30分鐘就能抵達。

伊萬里御用秘窯「大川內山」：從伊萬里車站搭西肥巴士前往大川內山，約19分鐘。

祐德稲荷神社：從肥前鹿島車站徒步2分鐘到鹿島巴士中心，再搭祐德巴士前往祐德稻荷神社約12分鐘。

鳥栖Premium Outlet：從鳥栖車站搭西鐵巴士前往約15分鐘。

嬉野溫泉：從武雄溫泉車站南口搭JR九州巴士約36分鐘即可抵達。

佐賀城本丸歷史館：從佐賀車站巴士中心搭佐賀市營巴士前往佐賀城跡站下車即可抵達。

■推薦搭乘前往「伊萬里梅花祭」

▲2月登場即將登場的「伊萬里梅花祭」是規劃冬末春初玩佐賀不可錯過的重要活動。　圖：佐賀縣／提供
▲2月登場即將登場的「伊萬里梅花祭」是規劃冬末春初玩佐賀不可錯過的重要活動。　圖：佐賀縣／提供

伊萬里梅園藤之尾是西日本最大規模梅園，約24萬平方公尺共種植約6,500株梅花。壯觀梅花美景瀰漫淡淡梅花香氣，今年盛開時期預計為2月中旬～下旬。

・交通：伊萬里站前－搭乘西肥巴士6分鐘－生島橋－徒步25分鐘－抵達伊萬里梅園藤之尾。

・期間：2月1日～26日

★更多詳情請看元氣佐賀中文官網

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

梅園 九州 溫泉

延伸閱讀

股神巴菲特打破不碰家鄉政治慣例 全是為了「這件事」

影／淡水馬路有輪胎！4車路過閃過 倒楣賓士車撞上

布吉納法索巴士壓到地雷引發爆炸 至少10死5傷

無證客嚴寒平安夜被送往賀錦麗官邸 白宮譴責政治戲碼

相關新聞

新宿未來新地標！48樓高、全新「東急歌舞伎町TOWER」即將登場

預計在2023年4月開幕的新宿東急歌舞伎町TOWER，外觀由曾經擔任LOUIS VUITTON京都大丸店設計的永山祐子設計，加入歌舞伎町與娛樂的元素，打造出未來新宿的新地標！

日本「賞櫻花時刻表」出爐！大阪3月28日、東京3月22日開花

準備好去日本賞櫻了嗎？日本氣象株式會社在1月11日公佈2023年第1回的櫻花開花預測地圖。其中大阪預計為3月28日、東京...

日本新旅宿！全球唯一以鯨魚為企劃概念的海邊豪華小木屋 in 和歌山

【旅奇傳媒/日本部報導】結合地方特色打造獨特風格住宿，已經成為近年日本旅宿趨勢。日本和歌山縣太地町是一個三面環海的小漁村，能夠近距離欣賞鯨魚和海豚是當地最大特色。 去年底12月26日全新開幕了「GL

日本飯店「1晚1200元」 超狂早餐照曝光！ 網全驚呆：CP值突破天際

疫情趨緩國境解封後，國人開始安排旅遊，日本成為出國首選地點，一名網友在PTT八卦板發文，表示他近日到北海道遊玩，沒想到北海道飯店一個晚上只要1200元，早餐更是「海鮮丼吃到飽」，更大方貼出照片分享，讓

BIEN-ETRE、鎧塚俊彥、Patisserie SATSUKI、還有....東京甜點名店7選報你知(下)

延續上集，我們繼續來看東京還有哪些不能錯過的蛋糕名店吧~

又撐不住啦！日本麥當勞宣布調漲售價 10個月內第三次漲價

日本麥當勞的營運商6日宣布將調漲售價，為不到一年內第三次漲價，再度凸顯出日本消費者面臨持續惡化的通膨壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。