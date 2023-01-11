日本新旅宿！全球唯一以鯨魚為企劃概念的海邊豪華小木屋 in 和歌山
【旅奇傳媒/日本部報導】結合地方特色打造獨特風格住宿，已經成為近年日本旅宿趨勢。日本和歌山縣太地町是一個三面環海的小漁村，能夠近距離欣賞鯨魚和海豚是當地最大特色。
去年底12月26日全新開幕了「GLAMPOCEAN Luxe Umi-Kumano」，號稱是世界唯一以「鯨魚」為概念設計的豪華小木屋，共有 5 棟濱海建成，主打客房內可以聽見鯨魚和海豚叫聲的空間設計，兩層樓的包棟式住宿空間，給予住宿客太地町特有的住宿體驗。客房內備有飯店等級的住宿備品，提供以熊野當地食材為中心的法式BBQ，費用每人15400日圓起，意者可上官網預約：umi-kumano.glampocean.jp
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