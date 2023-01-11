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日本新旅宿！全球唯一以鯨魚為企劃概念的海邊豪華小木屋 in 和歌山

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圖：And Resort株式會社／提供
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2022年12月26日於和歌山縣太地町開幕的「GLAMPOCEAN Luxe Umi-Kumano」。　圖：And Resort株式會社／提供
2022年12月26日於和歌山縣太地町開幕的「GLAMPOCEAN Luxe Umi-Kumano」。　圖：And Resort株式會社／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】結合地方特色打造獨特風格住宿，已經成為近年日本旅宿趨勢。日本和歌山縣太地町是一個三面環海的小漁村，能夠近距離欣賞鯨魚和海豚是當地最大特色。

去年底12月26日全新開幕了「GLAMPOCEAN Luxe Umi-Kumano」，號稱是世界唯一以「鯨魚」為概念設計的豪華小木屋，共有 5 棟濱海建成，主打客房內可以聽見鯨魚和海豚叫聲的空間設計，兩層樓的包棟式住宿空間，給予住宿客太地町特有的住宿體驗。客房內備有飯店等級的住宿備品，提供以熊野當地食材為中心的法式BBQ，費用每人15400日圓起，意者可上官網預約：umi-kumano.glampocean.jp

▲面對熊野灘完全融入大自然的悠閒空間。　圖：And Resort株式會社／提供
▲面對熊野灘完全融入大自然的悠閒空間。　圖：And Resort株式會社／提供

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賞鯨 漁村

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