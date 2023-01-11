日本新旅宿！全球唯一以鯨魚為企劃概念的海邊豪華小木屋 in 和歌山

以宅宅天堂聞名全世界的秋葉原，是購買家電、電腦設備、動漫電玩等二次元文化產品及宅宅所愛之事與物的好地方。但若你以為秋葉原只能買到這些，那可就大錯特錯了！作為商業繁華區，秋葉原當然也備有一般大眾取向的購

2023-01-03 09:00