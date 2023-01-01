大阪住宿推薦！大隱於市的「難波東方飯店」 心齋橋道頓掘旁的靜謐時光

深受觀光客喜愛的大阪難波一帶，是大阪觀光的經典之所。林立的商家，滿眼繽紛誇張的招牌看板，彷彿詮釋出這座城市本身的熱情。大阪旅行，或許你也正考慮選擇就近下榻在這一帶，卻又有點擔心周遭的喧鬧讓人難以好好休息？其實，難波這裡座落了一家能讓人有種大隱於市感的飯店，那就是難波東方飯店（なんばオリエンタルホテル）。

無論是心齋橋還是道頓崛，難波緊密的商店街總能讓人腎上腺素飆高。難波東方飯店雖然也是在商店街中，但在進入那頗為歐風的飯店建築內，搭上電梯進入優雅的飯店大廳後，彷彿進入了另一個世界——是在歐洲旅行時會見到的那種帶有復古感的經典飯店，帶有古董感的桌椅和沙發、設計雋永的老式電梯標誌、古典的吊燈耀著溫和而暖的光，營造出有如家一般的靜謐而溫馨感。而就在飯店4樓中更藏著一個精巧的中庭花園，噴泉與綠意環繞，全然將鬧區的喧囂隔絕在外，是個宛若城市綠洲似地存在。

難波東方飯店（なんばオリエンタルホテル）

地址：大阪市中央區千日前2-8-17

Check in/Check out：15:00～ / ～11:00

電話：06-6647-8111

大眾交通：

地下鐵 難波站步行約5分鐘

JR 難波站 步行約15分鐘

關西利木津巴士 難波站 步行約10分鐘

官方網站 | 預約住宿

難波東方飯店的6樓到9樓，是更講求沈穩質感空間營造的樓層。整體設計以溫暖的大地色系為基調，走廊搭配的是沈穩藍色調的地毯，模擬道頓崛運河的流水，而樓層中的客房房型則包括豪華雙人床房（King）、標準雙人房（Twins）、精緻三人房（Deluxe Triples），以及空間大升級的頂級三人房等。當然，依據不同的房型，房間內採用的傢俱色彩有些不同，亦呈現出不同的溫馨感受。

位於飯店4樓的中庭花園，從早到晚都開放給住宿旅客自由使用。庭園內的植物綠意講求季節性，而中央那一座精緻古典的噴泉，讓整個中庭花園更多了一些浪漫氛圍。尤其是到了夜晚，中庭庭園點上燈後，營造出更加有情調的氛圍，真能讓人忘記自己正身處在大阪最熱鬧的鬧區中，宛若置身於某個歐洲小鎮裡。

位於飯店內的4樓和5樓的客房房間，相比6到9樓的空間，保有一份西式復古感。這兩樓層一樣擁有多種房型，其中擁有三張大床的三床房型特別受歡迎，尤其是有孩子的家庭——如果需要嬰兒床，可以有足夠的空間放置不說，更能讓孩子們跑來跑去。值得一提的是，有的房間是有露台設計的，也就是說彷彿能擁有一座私人小花園一般。享受晚上的庭園點燈，也更有私密感。

入住飯店，吃早餐也是一大享受。難波東方飯店每天早上提供簡單卻實在的早餐Buffet，能嚐到包括煎蛋、可頌麵包、香腸、水果優格等西式餐點，同時也有如白米飯、烤魚、味噌湯等日式餐點，已滿足住宿旅客的不同需求。其中特別推薦他們的熱湯湯品，特別是在天冷的時候，嚐起來特別暖脾胃。

座落在難波一帶商店街中的難波東方飯店，一出來就能見到滿眼的商家和餐廳。且到大阪地標的心齋橋和固力果跑跑男所在的中心一帶，步行不到10分鐘就可以抵達。來到難波，品嚐道地大阪美食很重要！特別是可以吃到道地的大阪燒。這裡私心和你推薦一間，位在距離飯店大概2、3分鐘路程的一家人氣大阪燒店「Takekurabe（たけくらべ）」。

Takekurabe（たけくらべ）

地址：大阪市中央區難波3-2-14

營業時間：11:00～22:00

官方IG

一路走到大阪地標的、心齋橋與道頓崛的交叉十字路口，就能見到經典大阪名景——固力果跑跑男！這已有90年歷史的廣告看板，可是到大阪旅遊必拍的景色，若要拍攝紀念照，不妨模仿跑跑男，來個迎向終點的勝利姿勢吧。

十字路口的北邊，便是著名的心齋橋筋商店街。雖說商店街全場僅約650公尺，但內部匯聚了包括服飾、藥妝、紀念品等日本和國際品牌商店，還有一些日本超人氣的雜貨連鎖店。畢竟是大阪觀光重鎮，假日時或是特別旅遊旺季時，人山人海的情況有可能會讓你多花一些時間才能走完它。（笑）與此同時，從十字路口這兒要前往大阪南部的其他熱門購物區，像是美國村、南堀江的Orange Street等地也十分方便。

在另一頭的道頓崛，是想要感受大阪熱情活力必遊之所。雖然說商店街中的店家和餐飲店並不會啊差太多，但它們的招牌都格外醒目顯眼誇張，例如能見到超巨大的石膏餃子、成人大小的鮭魚生魚片，巨龍招牌等。這一帶，就要私心推薦你嚐嚐這裡的章魚燒——而且買了還可以和誇張巨大的章魚或章魚燒招牌合照打卡。白天的道頓崛本來就繁忙，到了晚上就更加熱鬧且更有氣氛，來到大阪可千萬要體驗看看。

前面分享了不少能感受到關西熱情的景點，而若想要更進一步感受大阪的藝文，那麼就別錯過當地的博物館和美術館。位於難波一帶的上方浮世繪博物館，展示了許多精緻美麗的日本浮世繪作品。大阪的浮世繪作品非常有特色，相比東京的藝術家多以風景畫為多，大阪的藝術家多以歌舞伎表演者作為創作素材為多，刻劃歌舞伎表演的畫面。除此之外，館內還有可以自己製作迷你浮世繪版畫的拓印帶回家的體驗，是喜歡浮世繪的朋友們不容錯過的。

上浮世繪館（上浮世絵館）

地址：大阪市中央區難波 1-6-4

開館時間：11:00～18:00

門票：500 日元

浮世繪工作坊費用：600～1,200 日元（需提前預約）

官方網站

若你本身是喜歡美食也喜歡料理的人，那麼在飯店南邊和東邊可有非常值得走走的地方——那就是黑門市場和千日前道具屋筋廚具街。著名的黑門市場內，可以找到蔬果海鮮等新鮮食材，也能找到一些如煮扇貝、炒栗子等小吃，同時包括各式各樣保存期限較長的食品配料等，作為伴手禮也很適合。而就在難波東方飯店附近的千日前道具屋廚具街，搜羅了許多煮婦煮夫們會需要的料理用具，當然也包括杯碗瓢盆等。

這其中，有一家很特別的店，是可以體驗製作餐廳的料理樣本的地方。日本的餐廳料理模型，總是精緻又真實地讓人食指大動。如今有機會能自己挑戰製作看看，想必非常有趣。

OSAKA Design Pocket大阪本店

地址：大阪府大阪市中央区難波千日前10-11

營業時間：11:00～17:00

工作坊費用：2,480～2,980 日元

官方網站

觀光旅遊，若能住在方便的地方，能減少許多交通時間。位於大阪難波鬧區的難波東方飯店，即便地處鬧區，卻打造出宛若城市綠洲花園的靜謐空間。復古而溫暖的飯店內部設計，加上有特色的中庭花園，營造出宛若身處歐洲的別樣感受。飯店內享受寧靜片刻，而走出飯店便能感受專屬大阪的熱情——這可真是夢幻而理想呢。

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