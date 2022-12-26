10月新開幕！深谷花園OUTLETS百大品牌名店超好逛

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「深谷花園PREMIUM OUTLETS」為規劃關東旅行不可錯過的新興魅力。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
「深谷花園PREMIUM OUTLETS」為規劃關東旅行不可錯過的新興魅力。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】今年10／20開幕的「深谷花園PREMIUM OUTLETS」境內擁有以奢華品牌為首約130店鋪進駐，更設有日本首座以國民冰品「嘎哩嘎哩君」做為主題的親子休閒遊樂場能夠玩樂！集結購物、美食、休閒娛樂、光雕投影等藝術魅力於一身，是三菱地所集團睽違10年再次拓展PREMIUM OUTLETS營業版圖的全新設施！

深谷花園PREMIUM OUTLETS

距離東京市區車程約100分鐘，秩父鐵道出站只要3分鐘就能到達的「深谷花園PREMIUM OUTLETS」，設計概念主打「與當地共生」，靈感來自埼玉縣西北部的豐饒自然環境，打造出貼近自然的舒適購物環境。

境內店鋪以高端奢華品牌為中心，目前約有130個品牌進駐。當中也包含埼玉縣特色美食與餐廳等40間名店。

▲商場風格跳脫過往呈現國外市街氛圍為主旨的思維，更加重視與周圍環境的協調性。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲商場風格跳脫過往呈現國外市街氛圍為主旨的思維，更加重視與周圍環境的協調性。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

不光只能購物血拚，還主打能感受藝術薰陶或是與寵物共度美好時光。入夜後變化多端的光雕投影秀就會登場，使商場宛如藝術展品般璀璨吸睛。為迎接訪日外國遊客，PREMIUM OUTLETS也推出專屬好康，購物時別忘了掃描商場內的電子優惠券搶優惠。

▲入夜後，無論室內或是室外都能欣賞精彩的光雕投影。　圖：向日遊顧問有限公司／來源
▲入夜後，無論室內或是室外都能欣賞精彩的光雕投影。　圖：向日遊顧問有限公司／來源

此外，還設置有日本首座「嘎哩嘎哩君冰棒樂園」，以總部同樣位於埼玉縣深谷市的日本知名冰棒品牌「嘎哩嘎哩君」為主題，打造出親子休閒遊樂場。具備室內與戶外型孩童遊樂設施、休息室與冰棒販售區之外，也能購買許多與嘎哩嘎哩君相關的特色伴手禮。

深谷花園PREMIUM OUTLETS

商場營業時間：10：00～20：00

　　　（※咖啡廳提前至9:30起營業／餐廳則於11:00後營業）

交通：【電車】JR熊谷站換乘秩父鐵道至「深谷花園」站下，徒步約3分鐘。

　　　【巴士】東京站或新宿站搭乘高速巴士，車程約100～140分鐘。

地址：埼玉縣深谷市黑田169

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