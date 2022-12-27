神戶淡路島＋徳島兩日遊～相機拍不停、日本熱門店家吃不停

跟著 阿他麻孔固力 X 頭コンクリ 於 2022-05-28 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 明石海峡大橋、淡路ハイウェイオアシス、あわじ島バーガー 淡路島オニオンキッチン うずの丘店。

關西一日遊的話、推薦可以選擇自駕神戶和淡路島🚗不僅可以拍網美照、玩洋蔥夾娃娃、還可以吃超人氣起司蛋糕🍰

時間多的話可以再安排德島旅遊自駕～一探德島縣秘境！

第 1 天

明石海峡大橋 | 10 分鐘

明石海峽大橋連接兵庫県神戸市和淡路市、橫跨明石海峽的吊橋。

全長3911 公尺、在橋上行駛還可以邊欣賞整個海景、有不少人會特地從神戶開車兜風來淡路島。

淡路ハイウェイオアシス | 1 小時

這裡是淡路島與神戶連結明石海峽大橋的休息站「淡路ハイウェイオアシス」

在這個休息站有摩天輪、在上面可以一覽兵庫縣神戶海灣以及明石海峽大橋。

休息站除了有不少小攤販可以購買當地蔬食或小吃、也有景觀星巴克可以喝咖啡欣賞一望無涯的海景。

日本星巴克有出都道府縣限定星巴克卡、有興趣收集的話這裡可以購買到兵庫限定卡。

あわじ島バーガー 淡路島オニオンキッチン うずの丘店 | 1 小時

淡路島有名的就是洋蔥、這家「あわじ島バーガー」淡路島漢堡主打洋蔥系列漢堡和商品。

本店還有賣限定的洋蔥口味冰淇淋、因為超人氣商品常常會售光所以有興趣的人要儘早前往購買。

這次購買了「あわじ島オニオンビーフバーガー」淡路島洋蔥牛漢堡含稅770日幣（※參考於2022.11.19官網)

這個口味是店家熱賣第一的商品、光是一個漢堡就使用了炸洋蔥、洋蔥脆片、生洋蔥圈、增加口感層次的番茄佐洋蔥醬和濃郁起司洋蔥、這五種洋蔥食材。

吃起來洋蔥很清爽多汁搭配牛肉排、讓人一口接一口停不下來。

道の駅うずしお | 2 小時

「道の駅うずしお」渦潮休息站位於淡路島的最南端附近、有個洋蔥主題館和藝術造景。

此外還有全日本唯一的洋蔥夾娃娃機、一次600日幣可以玩五回、如果夾中一顆洋蔥的話可以換取一袋1.2kg的淡路島產洋蔥。

這次挑戰一次總共夾中兩顆換取到兩袋2.4kg的洋蔥！

此外、還有免費租借洋蔥假髮可以戴著跟巨無霸洋蔥造景合照。

渦の道展望室 | 2 小時

「渦の道展望室」漩渦之道展望室位於橫跨鳴門海峽的橋樑下、長度約450m的散步步道、在這上面可以欣賞到天然的海上漩渦。

入場費是大人510日幣、國中生460日幣、國中生以下的話210日幣(※參考於2022.11.19wikipedia網站)

每天的最大潮最小潮時間都不一定、可以在入場前參考看板。

步道的走廊有一部分是簍空或是玻璃面、讓大家能夠直望底下海面的風景。

步道上的牆面也貼著解說、例如漩渦形成的原理或能賞最大潮的時機等等資訊。

一鴻 秋田町本店 | 2 小時

德島必吃美食之一就是骨附雞、也就是附骨頭的雞排。

「一鴻」這家店使用德島縣最高級地雞「阿波尾雞」、炭火燒烤的雞肉外皮酥脆、肉質相當有彈性。

此外、這家居酒屋也可以吃到不少當地美食、例如：阿波特產烤竹輪、阿波特產炸魚排。

怕吃不飽的人推薦必點阿波尾雞的雑炊、也就是燉粥。

不只可以喝到用阿波尾雞的雞骨熬出的高湯還有份量不少的雞肉碎塊。

(※以下價位參考於2022.11.19一鴻官方網站)

阿波尾雞骨附雞：1480日幣含稅

阿波特產烤竹輪：440日幣含稅

阿波特產炸魚排：440日幣含稅

阿波尾雞雑炊（兩人份）：627日幣含稅

両国橋東公園 | 30 分鐘

這個橋在徳島車站附近、有阿波舞蹈的銅像可以拍照留戀。

每年八月這周遭還會盛大舉行阿波舞蹈祭典。

アグネスペストリーブティック（THE AGNES PASTRY BOUTIQUE） | 1 小時

這家咖啡廳營業到晚上九點、吃完晚餐後也可以來個悠閒的點心。

買各種法式甜點、這次買了重乳酪起司蛋糕528日幣含稅。

咖啡廳是飯店附屬餐廳、蛋糕除了能外用也可以選擇內用。

蛋糕口感滑順帶有濃郁起司香氣。

第 2 天

かずら橋 | 2 小時

「かずら橋」蔓藤橋是徳島有名景點、被列為日本國家指定重要有形財之一。

橋全長45m、幅寬2m、水面高14m。

雖然高度不高但因為用藤蔓搭建而成、地下踏板的間隙也很大、走起來非常有刺激感。

因為天然藤蔓會腐朽老化因此每三年會橋樑會全面整修。

整修的經費一部分來自門票（大人550日幣、小孩350日幣）。

かずら橋夢舞台 | 1 小時

前往「かずら橋」藤蔓橋的途中會經過這個停車場休息站。

裡面有販售德島縣特產、這次買了醋橘的冰棍棒。

一支200日幣、冰冰涼涼帶點酸味在這炎炎夏日很消暑。

從車站到藤蔓橋途中不少家小賣店、可以買「デコ回し」也就是木偶烤串、造形像木偶所以才有這稱號。

祖谷渓 ひの字渓谷 | 20 分鐘

「ひの字渓谷」這個天然溪谷造型像日文「ひ」字、前往小便小像景點的途中會經過的。

受祖谷溪自然侵蝕而形成的特別造型峽谷、有經過的話可以下車觀賞。

祖谷渓の小便小僧 | 15 分鐘

祖谷溪的小便小僧是位於懸崖峭壁上的一座尿尿小童石神像。

在這石像腳下是極深的祖谷溪溪谷、空拍的話可以拍出很壯觀照片。

祖谷そば もみじ亭 | 2 小時

這家「祖谷蕎麦 もみじ亭」祖谷蕎麥 楓葉亭店家主要賣蕎麥麵。

靠近窗戶的座位還可以一覽整個大步危和小步危（祖谷地區觀光景點之一）、景觀相當好所以靠窗座位常常被預約額滿。

這次點了醋橘蕎麥麵套餐和烤香魚單點。

蕎麥麵每條麵條粗細口感不一、可以看出是現桿手工製這家人氣很高想來品嚐得人可以選擇開店前先來搶先排隊。

神戸中華街駐車場 | 1 小時

神戶裡的中華街有中國式涼亭和餐廳、完全不輸橫濱中華街的規模。

観音屋 元町本店 | 2 小時

這家觀音屋餐廳常常受日本電視節目採訪介紹、最有名的就是這個「デンマークチーズケーキ」丹麥起司蛋糕。

海綿蛋糕體上鋪著丹麥起司、加熱後更可以感受到起司的美味、微鹹切開還會牽絲。

此外、也有不少飯麵類可以享用、這次選擇蝦子燉飯和起司鐵板義大利麵。

餐點後加點丹麥起司蛋糕當甜點、起司蛋糕也能夠外帶或宅配。

司 | 1 小時

神戶有名的就是這個很像大阪章魚燒形狀的明石燒。

跟章魚燒不同的是明石燒使用大量蛋來取代粉漿、因此口感極為軟嫩像玉子燒。

這家店「司」是在地人的愛店、當天入店發現大多都是常客。

這次點了蝦子和章魚口味的明石燒。

吃法相當獨特會把明石燒放進高湯、吸滿高湯後再享用。

因此入店後一人都會有一碗高湯、根據老闆娘解說途中想換口味的話也可刷醬在明石燒上再享用。

這家店還有賣黑輪和啤酒等等、很適合下班後來短暫休息一下。

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

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