岩手冬季這樣玩！「遠野濁酒祭」感受民間故事之鄉魅力
【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】位於岩手縣內陸的遠野市是日本政府認定的「濁酒特區」，每年11月下旬到3月上旬會舉辦「遠野濁酒祭」，美酒、美食搭配民間故事，儼然成為當地冬季一大代表活動。
今年迎接第22回的「遠野濁酒祭」之前曾因疫情停辦，直到2021年才在萬全的防疫對策下重新舉辦。濁酒祭舉辦地的「遠野故鄉村」是再現了昔日山村風景的設施，因保留有江戶時代中期建造的茅葺屋，而成為NHK大河劇《龍馬傳》、《真田丸》等多部時代劇的拍攝地。
在「遠野故鄉村」的茅葺屋中品嚐遠野造酒廠為了濁酒祭特別釀造的懷舊濁酒，不喝酒的遊客也能大啖岩手的鄉土料理。另外，遠野其實也是描述河童、座敷童子登場的民間故事舞台，祭典中更準備了民間故事講述、河童伯伯脫口秀、傳統藝能神樂等表演，讓參加者能夠充分感受這專屬於遠野的冬季魅力。
「遠野濁酒祭 （遠野どべっこ祭り）」
地點：遠野故鄉村
時間：2023年1月28日～29日、2023年2月25日～26日
費用：每人5500日圓（濁酒2合＋料理，含入場費、接送、消費稅）
※採完全預約制，每場各限40名。
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