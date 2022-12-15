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東京芭娜娜史上最大旗艦店開幕！傳說級限定商品登場必買

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圖：株式會社GRAPESTONE／提供
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東京芭娜娜史上最大旗艦店「東京芭娜娜s」於JR東京車站開幕。　圖：株式會社GRAPESTONE／提供
東京芭娜娜史上最大旗艦店「東京芭娜娜s」於JR東京車站開幕。　圖：株式會社GRAPESTONE／提供

【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】曾被票選為東京最知名伴手禮第一名的「東京芭娜娜」，2022年12月在JR東京車站八重洲口的東京站一番街開幕了東京芭娜娜史上最大間的旗艦店「東京芭娜娜s」。

「東京芭娜娜s」以放映東京芭娜娜過去與未來的「電影院」為概念設計，＂s＂有著各種含意Specialty、Sustainability、Smile、Sweets、Station、Souvenir…。包括誕生至今31年歷史的經典香蕉蛋糕「東京芭娜娜」、時隔20年重新販售的咖哩麵包、人氣聯名商品、旗艦店限定商品、搶先販售的新商品等等，這裡將成為東京芭娜娜迎接新時代來臨的情報發信地。

▲店內設置投影大螢幕播放如電影般的影片來演繹出以電影院為概念的空間。　圖：株式會社GRAPESTONE／提供
▲店內設置投影大螢幕播放如電影般的影片來演繹出以電影院為概念的空間。　圖：株式會社GRAPESTONE／提供

【東京芭娜娜s限定商品】東京芭娜娜傳說的咖哩麵包

東京芭娜娜曾在2002年東京丸之內1丁目販售過咖哩麵包，當時一天賣出2000個的傳說級咖哩麵包，時隔20年在旗艦店復活！這難以與香蕉蛋糕聯想的咖哩麵包，也成為這次旗艦店特別受矚目的限定商品之一。

▲20年後經過重新改良「東京芭娜娜傳說的咖哩麵包」。　圖：株式會社GRAPESTONE／提供
▲20年後經過重新改良「東京芭娜娜傳說的咖哩麵包」。　圖：株式會社GRAPESTONE／提供

【東京芭娜娜s限定商品】東京芭娜娜的奶油紅豆多拿滋

以香蕉蛋糕知名的東京芭娜娜，招牌的香蕉卡士達內餡加進日式紅豆多拿滋中，意外卻又不違和的美味組合只有在旗艦店才有機會品嚐。

▲加入東京芭娜娜特製香蕉卡士達內餡的「東京芭娜娜的奶油紅豆多拿滋」。　圖：株式會社GRAPESTONE／提供
▲加入東京芭娜娜特製香蕉卡士達內餡的「東京芭娜娜的奶油紅豆多拿滋」。　圖：株式會社GRAPESTONE／提供

【東京芭娜娜s搶先販售商品】米粉做的喔！東京芭娜娜Mochi Fuwa

為了讓麩質過敏者也能品嚐東京芭娜娜的美味，蛋糕體使用日本國產米粉製成，配合2023年「兔年」在蛋糕上加入共25種的兔子圖案，當成新年伴手禮再適合不過。

▲強調蛋糕使用＂米＂製成的兔子圖案。　圖：株式會社GRAPESTONE／提供
▲強調蛋糕使用＂米＂製成的兔子圖案。　圖：株式會社GRAPESTONE／提供

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東京 咖哩 蛋糕

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