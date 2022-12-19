名古屋定番行程兩天一夜遊～大須商圈＋科學館＋名古屋城

跟著 阿他麻孔固力 X 頭コンクリ 於 2022-10-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 16 個景點，其中包含 レッドロック 大須まねき猫店、コンパル、万松寺。

名古屋最熱鬧的大須商圈、周遭的打卡景點科學館和浮誇的名古屋城、只要兩天一夜就能夠玩的相當盡興！

第 1 天

レッドロック 大須まねき猫店 | 15 分鐘

這裡是大須商圈的特色地標之一、「大須の招き猫」大須商圈的招財貓。

底下有些許階梯座椅讓人可以在這等待夥伴或短暫休息。

隨節慶會有不同造景裝飾、這次剛好遇到大須慶典、招財貓周圍有慶典布簾裝飾。

コンパル | 2 小時

這家「コンパル」Konparu咖啡廳是名古屋有名的店家。

大須店是本店、也就是創始店、店內濃濃昭和時代氣氛。

店員穿著或是餐桌座椅等等都很有懷舊風情、踏入店家瞬間讓人彷彿進入時光機。

店家也有提供「モーニングセット」名古屋早餐套餐、特別的是這家不是常見的吐司配紅豆泥、而是火腿雞蛋三明治！

此外、還有其他可以單點的吐司三明治系列、有興趣的話可以額外加點。

万松寺 | 30 分鐘

這家寺廟「万松寺」萬松寺就隱藏在熱鬧的大須商店街裡面。

寺廟是織田信長的父親所建的、寺廟旁有兩隻龍會在特定時間裡表演。

寺廟整體金碧輝煌、祈福用的「絵馬」絵馬也是狐狸造型、相當可愛。

包包亭 | 20 分鐘

這家「包包亭」賣可以邊走邊吃的台灣爆漿包子、一顆180日幣。

類似水煎包和小籠包的合體、薄皮多汁。

吃的賞花要小心被湯汁燙口！

三輪神社 | 30 分鐘

「三輪神社」是求姻緣緣分的神社。

裡面的掛御神籤地方、手水舍（參拜前洗淨雙手的地方）是兔子造型、是不少日本網友打卡必朝聖景點之一。

神社前有個兔子石像「幸せのなでうさぎ」幸福的摸摸兔、據說撫摸兔子石像會招來幸福。

MeetFresh 鮮芋仙名古屋大須店 | 1 小時

鮮芋仙在日本擴張店鋪、大須這家是名古屋的第一店舖。

店內很有台灣風味、仙草粉圓吃起來也跟台灣的一樣好吃。

只是份量比台灣的來得小份。

新雀本店 | 10 分鐘

這家販售烤糰子串、甜醬油和黃豆粉兩種口味可選擇。

一串100日幣很適合來當逛街途中的小零嘴。

店外放著回收顧客吃完的竹籤、回收桶上面還印著老闆的圖樣超可愛丟！

大須観音 | 1 小時

大須觀音前有個大廣場、夏日時會在這舉辦夏日祭典。

這次剛好遇到大須祭典、有各種祭典音樂和活動可以參加。

觀音佛祖的寺廟、 消災解厄保平安、祈求學習工作順利等等的地方。

昔の矢場とん | 30 分鐘

「昔の矢場とん」懷舊的矢場店家就是大家熟悉的矢場味噌炸豬排的老店。

這家仿照當初創始店的菜單、販售以前的料理。

例如這次點的炸豬排串套餐、就是當初創始店所賣的。

鹹甜鹹甜醬汁淋在炸豬排串上、讓人變很想跟啤酒一起享用。

久屋大通庭園フラリエ | 30 分鐘

這個庭園就在久屋大通的尾端、裡面有販售各種植齋。

此外裡面還有水池或自然造景、喜歡花花草草的朋友歡迎也來這逛逛。

Pizzeria Braceria CESARI!! | 3 小時

這家比薩店是世界冠軍所開的、也有列為米其林必比等餐廳之一、然而Solo Pizza是世界冠軍的師傅所開的店。

兩間店極為相似、不一樣的是Pizzeria Braceria CESAR!!的菜單有提供義式套餐。

想要單點比薩的話Solo Pizza也是不錯選擇！

這次點的套餐不管是餐盤擺設調味都很有質感、不愧是米其林餐廳。

加水牛起司瑪格麗特也是世界冠軍親手製作窯烤的、來大須也能體驗到世界級的美味唷！

第 2 天

JoliCroissant | 20 分鐘

JoliCroissant是可頌專賣店、主打各種口味系列的可頌。

有大家熟悉的外層裹巧克力等等醬料的、也有內層塞滿濃濃奶油的、以及夾鮭魚火腿等等鹹的食材的。

這次點的是抹茶麻糬栗子可頌和煙燻鮭魚起司可頌。

兩者都是夾餡系列、可頌酥脆很有層次感。

抹茶奶油餡不甜膩跟麻糬一起吃絕配！

鮭魚起司可頌意外吃起來很有飽足感、適合當個午餐。

名古屋市科学館 | 3 小時

說到名古屋科學館就一定會想到這個銀色球體吧！

這個球體叫做「プラネタリウム」星象儀、裡面是半球形空間可以讓人坐在沙發上躺著欣賞星空。

門票很便宜只要400日幣、而且無限出入場。

如果想看星象儀的話要在花四百日幣唷！

まつざか | 1 小時

「まつざか」松板的店家賣豬肉定食丼飯等等。

店家老闆娘日本人很喜歡台灣、有交情超過三十年的老朋友台灣人、每年也會去台灣旅遊。

豬肉烤的焦香、調味甜甜鹹鹹、為了台灣人設計的一道佳餚！

此外、很有氣派的滷肉飯定食、飯上堆疊各種配料、擄蛋、青菜等等、完完全全道地台灣味！

要離開時老闆娘還特地給我們澎湖的花生糖、然後大聲喊著下次再來玩！根本就像回到台灣一樣！

名古屋城 | 2 小時

名古屋城著名的就是金碧輝煌的裝潢還有城上的吉祥物「キンシャチ」金鯱。

看起來相當氣派不愧是德川家康所建造的！

天ぷらとワイン小島 伏見北店 | 2 小時

這家「天ぷらとワイン小島」天婦羅跟紅酒小島的居酒屋、內裝很有質感、適合情侶約會的地方。

天婦羅也是現點現炸、熱騰騰的端上桌來吃。

除了有常見的炸蝦、炸雞蛋等等還有炸魚卵和炸海苔鋪鮭魚卵。

每種都很好吃不踩雷！

除此之外午餐也有划算的定食套餐、想省荷包的話推薦中午來享用！

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：名古屋定番行程兩天一夜遊～大須商圈+科學館+名古屋城

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」