迎兔年！日本開運解厄「剪紙御朱印」期間限定登場

【旅奇傳媒/編譯-駱皓怡】凡事求上相好拍的社群時代，讓這兩年「剪紙御朱印」透過Instagram引發一股熱潮。其中剪紙御朱印發源地的「埼玉厄除開運大師．龍泉寺」，最近推出了冬季限定剪紙御朱守，以明年生肖兔子為造型的御朱印特別吸睛。

走訪日本神社寺院，不少人會特地留下御朱印作為參拜紀念。不同於傳統蓋有朱印、手寫寺社名和參拜日期的御朱印，越來越多神社寺院開始推出色彩繽紛，或是加入插畫等有如藝術品般的御朱印因而受到矚目。尤其這兩年造型精美的「剪紙御朱印」更是透過社群網站引發熱潮，而它的發源地正是擁有1200年歷史，「日本三大厄除開運大師」之一的埼玉厄除開運大師．龍泉寺。

▲埼玉厄除開運大師是日本唯一同時祭祀「厄除金色大師」與「開運金色大師」的寺院。 圖：埼玉厄除け開運大師 龍泉寺／提供

為了迎接即將來臨的兔年，埼玉厄除開運大師在最近推出了兩款冬季限定剪紙御朱印「飛躍的雪兔」以及「飛翔的雪曼陀羅」，授予期間自即日起至2023年2月28日，期間中發送完即結束。

以2023年生肖的兔子和雪結晶為主題設計的御朱印「飛躍的雪兔」，帶有期望全新一年能成為飛躍之年的含意。若是要貼上御朱印收藏手冊時，別忘了將藍色的兔子貼在右側，粉色的兔子貼在左側。而另一款「飛翔的雪曼陀羅」則是以天鵝為主題設計。天鵝象徵佛祖神聖形象，更意味新的一年可以像天鵝展翅高飛般活躍之意。

▲冬季限定剪紙御朱印「飛翔的雪曼陀羅」。 圖：埼玉厄除け開運大師 龍泉寺／提供

▲「飛翔的雪曼陀羅」共有藍、白兩色。 圖：埼玉厄除け開運大師 龍泉寺／提供

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