東京羽田機場旅客新福音 「HANEDA AIRPORT GARDEN」2023/1開業

連結羽田機場的新複合式設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」，興建全日本最大規模機場飯店，讓遊客在旅程上添增很大的便利性。 圖：ⒸSumitomo Fudosan Retail Management Co.,Ltd.／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】害怕轉機時間過長或搭乘早班機的旅客有福了！直通羽田機場國際航班起降的第3航廈，一家複合式商業設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」，預計於2023年1月全面營業，設施其中最具話題性的就是將成為日本大規模的機場飯店，更迷人亮點是飯店設置展望天然溫泉，可以邊泡溫泉，邊欣賞飛機起降，如果天氣好，還有機會遠眺富士山。越來越迷人的羽田機場等著你，來東京旅遊也不妨放慢腳步，享受這食衣住行都充滿便利性的旅遊樂趣。

▲結合住宿、溫泉、購物、美食機能的「HANEDA AIRPORT GARDEN」將於2023年1月全面開業，提供旅客於東京入境後與出境前的旅遊新選擇。 圖：ⒸSumitomo Fudosan Retail Management Co.,Ltd.／來源

進駐兩種等級時尚飯店 朝多元需求 住宿機能強大

這家連結羽田機場的新複合式商業設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」，進駐2間機場飯店、露天溫泉，以及融合各地名產、餐廳、雜貨等60多家店舖商店街，還有通往東京及其他觀光景點的巴士轉運站，整個設施貼心地帶給旅客食衣住行上的高度便利性。

▲「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」低調且奢華的飯店大廳。 圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／來源

其中進駐「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」、「VILLA FONTAINE GRAND 羽田機場」兩種不同等級的飯店設施，預計在今年12月21日開業。總客房數約1,717間，也將成為日本最大的機場飯店（根據2022年9月株式會社JTB綜合研究所的調查）。

備有6種房型共160間客房的最高級品牌「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」，全房型均可欣賞多摩川的河景景觀，寬敞的房間配上開放感十足的景色，提供最高雅舒適的住宿環境。以日本傳統之美鋪陳出俐落的低調奢華，使旅客沉浸於非日常的靜謐雅致空間。

榮獲嬰兒住宿設施認証 爸媽安排親子遊最佳選擇 「VILLA FONTAINE GRAND 羽田機場」提供和洋室、女性專用房、方便輪椅使用者入住的通用房（無障礙客房）等12種房型共1557間客房，其住宿機能強大，無論是家族旅遊或團體旅遊皆適合入住。此外，此飯店還榮獲MIKI HOUSE育兒綜研的「歡迎嬰幼兒住宿設施（Welcome Baby Accommodation）」認證，十分推薦給將進行親子旅遊的旅客（目前東京地區僅4間飯店獲得此認證）。

▲「BAR&LOUNGE THE THRONE」河景夜景優美的酒吧，提供旅客愜意享受美酒的悠閒時光。 圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／來源

飯店內的餐飲機能也十分完善，「Il Risstorante Tokyo」提供眺望多摩川的景觀座位，可在此品嘗來自豐洲等市場漁貨的鮮魚套餐等。以河景與對岸夜景為特色的「BAR&LOUNGE THE THRONE」則提供旅客品飲美酒的舒適空間（※使用上述餐廳，請勿穿著輕便服裝）。

▲「泉天空之湯 羽田機場」若是天候良好，則有機會從露天溫泉眺望富士山或飛機起降。 圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／提供

機場飯店露天溫泉 泡著湯遠望富士山

「泉天空之湯 羽田機場」為機場飯店的露天溫泉，有飽覽東京都心的室內湯池，包括天然溫泉、碳酸泉、按摩池等設備的浴池供旅客喜好做選擇，另外賣點十足的露天溫泉則使用「美人湯」，在這兒可享受飛機燈光點綴的浪漫景緻外，在男湯「銀翼之湯」有機會可以一睹飛機起降的英姿，若於女湯「富士見之湯」，天氣好的話，有機會遠眺富士山。

▲和食餐廳「泉天空」提供旅客泡湯之後的美食服務，讓你一邊欣賞壯闊河景，一邊品嘗特色美食。 圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／提供

這家24小時營業的溫泉設施「泉天空之湯 羽田機場」，預計於今年12月21日開幕，上述飯店住客與一般旅客皆可使用。由於與機場直通，海外的旅客也能輕鬆體驗日本特有的溫泉文化，在此除了可以體驗溫泉、三溫暖、岩盤浴的溫浴設施之外，還可同時享受肌膚保養或美食等服務，其中和食餐廳「泉天空」提供定食或下酒菜等，部分菜色還使用了羽田特產的蛤蜊，泡湯客可邊觀賞絕美景色，邊品嚐當地特色佳餚。

日本名產、美食專區 連外巴士轉運站 食衣住行一應俱全 大約60多間商店所構成的購物專區，將提供日本各地名產、旅遊周邊商品、服飾、雜物等商品。另外，飯店內的餐廳區以及美食街，也將進駐約20多間餐飲店家，提供各種美食供旅客解饞，預計於2023年1月開業，屆時旅客可走在融合日本風情的特色商店街內，選購伴手禮，或享用特色美食、甜點，好好把握搭機前後的美好購物時光。

而將入駐由羽田機場開往東京都心或日本各地的巴士轉運站，提供旅客除了電車以外的便捷交通服務（巴士路線範圍與開業時期未定），貼心的設計期以帶給旅客更順暢完善的東京之旅。

設施名稱：VILLA FONTAINE PREMIER

羽田機場 地址：東京都大田区羽田空港2-7-1（直通羽田機場第3航廈）

電話：03-5579-7300

官網：https://www.hvf.jp/chi/hanedaairport-premier/

設施名稱：VILLA FONTAINE GRAND

羽田機場 地址：東京都大田区羽田空港2-7-1（直通羽田機場第3航廈）

電話：03-6459-9770

官網：https://www.hvf.jp/chi/hanedaairport-grand/

設施名稱：泉天空之湯

羽田機場 地址：東京都大田区羽田空港2-7-1（直通羽田機場第3航廈）

電話：03-6459-9770

營業時間：24小時（10：00〜13：00無法入浴）

官網：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/（日文）

施設名稱：住友不動産 SHOPPING CITY HANEDA AIRPORT GARDEN

住所：東京都大田区羽田空港2-7-1（直通羽田機場第3航廈）

電話：開業前尚無電話資訊（將於開業後提供服務電話資訊）

官網：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/（日文）

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野