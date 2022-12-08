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東京羽田機場旅客新福音 「HANEDA AIRPORT GARDEN」2023/1開業

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／提供
圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／提供

連結羽田機場的新複合式設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」，興建全日本最大規模機場飯店，讓遊客在旅程上添增很大的便利性。　圖：ⒸSumitomo Fudosan Retail Management Co.,Ltd.／來源
連結羽田機場的新複合式設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」，興建全日本最大規模機場飯店，讓遊客在旅程上添增很大的便利性。　圖：ⒸSumitomo Fudosan Retail Management Co.,Ltd.／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】害怕轉機時間過長或搭乘早班機的旅客有福了！直通羽田機場國際航班起降的第3航廈，一家複合式商業設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」，預計於2023年1月全面營業，設施其中最具話題性的就是將成為日本大規模的機場飯店，更迷人亮點是飯店設置展望天然溫泉，可以邊泡溫泉，邊欣賞飛機起降，如果天氣好，還有機會遠眺富士山。越來越迷人的羽田機場等著你，來東京旅遊也不妨放慢腳步，享受這食衣住行都充滿便利性的旅遊樂趣。

▲結合住宿、溫泉、購物、美食機能的「HANEDA AIRPORT GARDEN」將於2023年1月全面開業，提供旅客於東京入境後與出境前的旅遊新選擇。　圖：ⒸSumitomo Fudosan Retail Management Co.,Ltd.／來源
▲結合住宿、溫泉、購物、美食機能的「HANEDA AIRPORT GARDEN」將於2023年1月全面開業，提供旅客於東京入境後與出境前的旅遊新選擇。　圖：ⒸSumitomo Fudosan Retail Management Co.,Ltd.／來源

進駐兩種等級時尚飯店 朝多元需求 住宿機能強大

這家連結羽田機場的新複合式商業設施「HANEDA AIRPORT GARDEN」，進駐2間機場飯店、露天溫泉，以及融合各地名產、餐廳、雜貨等60多家店舖商店街，還有通往東京及其他觀光景點的巴士轉運站，整個設施貼心地帶給旅客食衣住行上的高度便利性。

▲「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」低調且奢華的飯店大廳。　圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／來源
▲「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」低調且奢華的飯店大廳。　圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／來源

其中進駐「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」、「VILLA FONTAINE GRAND 羽田機場」兩種不同等級的飯店設施，預計在今年12月21日開業。總客房數約1,717間，也將成為日本最大的機場飯店（根據2022年9月株式會社JTB綜合研究所的調查）。

備有6種房型共160間客房的最高級品牌「VILLA FONTAINE PREMIER 羽田機場」，全房型均可欣賞多摩川的河景景觀，寬敞的房間配上開放感十足的景色，提供最高雅舒適的住宿環境。以日本傳統之美鋪陳出俐落的低調奢華，使旅客沉浸於非日常的靜謐雅致空間。

榮獲嬰兒住宿設施認証 爸媽安排親子遊最佳選擇 「VILLA FONTAINE GRAND 羽田機場」提供和洋室、女性專用房、方便輪椅使用者入住的通用房（無障礙客房）等12種房型共1557間客房，其住宿機能強大，無論是家族旅遊或團體旅遊皆適合入住。此外，此飯店還榮獲MIKI HOUSE育兒綜研的「歡迎嬰幼兒住宿設施（Welcome Baby Accommodation）」認證，十分推薦給將進行親子旅遊的旅客（目前東京地區僅4間飯店獲得此認證）。

▲「BAR&LOUNGE THE THRONE」河景夜景優美的酒吧，提供旅客愜意享受美酒的悠閒時光。　圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／來源
▲「BAR&LOUNGE THE THRONE」河景夜景優美的酒吧，提供旅客愜意享受美酒的悠閒時光。　圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／來源

飯店內的餐飲機能也十分完善，「Il Risstorante Tokyo」提供眺望多摩川的景觀座位，可在此品嘗來自豐洲等市場漁貨的鮮魚套餐等。以河景與對岸夜景為特色的「BAR&LOUNGE THE THRONE」則提供旅客品飲美酒的舒適空間（※使用上述餐廳，請勿穿著輕便服裝）。

▲「泉天空之湯 羽田機場」若是天候良好，則有機會從露天溫泉眺望富士山或飛機起降。　圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／提供
▲「泉天空之湯 羽田機場」若是天候良好，則有機會從露天溫泉眺望富士山或飛機起降。　圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／提供

機場飯店露天溫泉 泡著湯遠望富士山

「泉天空之湯 羽田機場」為機場飯店的露天溫泉，有飽覽東京都心的室內湯池，包括天然溫泉、碳酸泉、按摩池等設備的浴池供旅客喜好做選擇，另外賣點十足的露天溫泉則使用「美人湯」，在這兒可享受飛機燈光點綴的浪漫景緻外，在男湯「銀翼之湯」有機會可以一睹飛機起降的英姿，若於女湯「富士見之湯」，天氣好的話，有機會遠眺富士山。

▲和食餐廳「泉天空」提供旅客泡湯之後的美食服務，讓你一邊欣賞壯闊河景，一邊品嘗特色美食。　圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／提供
▲和食餐廳「泉天空」提供旅客泡湯之後的美食服務，讓你一邊欣賞壯闊河景，一邊品嘗特色美食。　圖：ⒸSumitomo Fudosan Villa Fontaine Co., Ltd.／提供

這家24小時營業的溫泉設施「泉天空之湯 羽田機場」，預計於今年12月21日開幕，上述飯店住客與一般旅客皆可使用。由於與機場直通，海外的旅客也能輕鬆體驗日本特有的溫泉文化，在此除了可以體驗溫泉、三溫暖、岩盤浴的溫浴設施之外，還可同時享受肌膚保養或美食等服務，其中和食餐廳「泉天空」提供定食或下酒菜等，部分菜色還使用了羽田特產的蛤蜊，泡湯客可邊觀賞絕美景色，邊品嚐當地特色佳餚。

日本名產、美食專區 連外巴士轉運站 食衣住行一應俱全 大約60多間商店所構成的購物專區，將提供日本各地名產、旅遊周邊商品、服飾、雜物等商品。另外，飯店內的餐廳區以及美食街，也將進駐約20多間餐飲店家，提供各種美食供旅客解饞，預計於2023年1月開業，屆時旅客可走在融合日本風情的特色商店街內，選購伴手禮，或享用特色美食、甜點，好好把握搭機前後的美好購物時光。

而將入駐由羽田機場開往東京都心或日本各地的巴士轉運站，提供旅客除了電車以外的便捷交通服務（巴士路線範圍與開業時期未定），貼心的設計期以帶給旅客更順暢完善的東京之旅。

設施名稱：VILLA FONTAINE PREMIER

羽田機場 地址：東京都大田区羽田空港2-7-1（直通羽田機場第3航廈）

電話：03-5579-7300

官網：https://www.hvf.jp/chi/hanedaairport-premier/

設施名稱：VILLA FONTAINE GRAND

羽田機場 地址：東京都大田区羽田空港2-7-1（直通羽田機場第3航廈）

電話：03-6459-9770

官網：https://www.hvf.jp/chi/hanedaairport-grand/

設施名稱：泉天空之湯

羽田機場 地址：東京都大田区羽田空港2-7-1（直通羽田機場第3航廈）

電話：03-6459-9770

營業時間：24小時（10：00〜13：00無法入浴）

官網：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/spa-izumi/（日文）

施設名稱：住友不動産 SHOPPING CITY HANEDA AIRPORT GARDEN

住所：東京都大田区羽田空港2-7-1（直通羽田機場第3航廈）

電話：開業前尚無電話資訊（將於開業後提供服務電話資訊）

官網：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/haneda/shopping/（日文）

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