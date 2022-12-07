世界最大規模點燈–大阪「光之饗宴」2022聖誕活動盛大開催！

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

大阪年度聖誕活動「2022光之饗宴」登場囉，從11月3日一路舉辦至2023年1月31日，絢爛的燈光設計將點亮整個大阪！

活動主要以「御堂筋彩燈 2022」和「OSAKA 光之文藝復興 2022」為主軸，光彩耀眼的聖誕裝飾美不勝收。

📍御堂筋彩燈 2022（御堂筋イルミネーション2022）

「御堂筋彩燈」在大阪的主要道路御堂筋上舉辦，全長約4公里，從梅田一路到難波一帶。以會變色的LED燈裝飾整條道路，形成一條絢爛的星光大道！

御堂筋彩燈更在2015年被列為世界紀錄中的「世界級最大規模點燈活動」，若年末有機會到大阪絕對不能錯過這壯觀的景致。

2022年11月3日～12月31日

點燈時間：17:00～23:00 ※12月31日至01：00

地點：御堂筋（阪神前十字路口～難波西口十字路口）

今年除了LED燈飾外，御堂筋彩燈首次結合音樂活動「Light show 2022」，透過與音樂連動的專屬網站，可以一邊聽音樂、一邊欣賞燈飾隨著音樂產生變化的奇幻樂趣。

另外，今年還邀請了附近的小學生，將自己對未來的期許寫在象徵和平的鴿子燈飾上，懸掛在北濱三十字路口到新橋十字路口之間，可愛的鴿子燈飾將溫柔的照亮街道。

時間：17:00～22:50（間隔10分演出）

地點：北濱三十字路口～新橋十字路口

📍OSAKA光之文藝復興 2022（OSAKA 光のルネサンス2022）

你知道大阪有「水之都」的美名嗎？因為大阪有許多大大小小的河川經過，因此又被稱為水之都。

為了迎接20週年的聖誕點燈活動，「OSAKA光之文藝復興」特地選在有水之都象徵的「中之島」舉行，利用周邊的水邊風景呈現大阪水之都之美。

在日本指定重要文化財的「大阪市中央公會堂」前，結合3DCG的特效來呈現水、冰、蒸氣等變化，展現光雕秀的璀璨藝術。

大阪市中央公會堂光雕秀

2022年12月14日～12月25日

點燈時間：17:00～21:00、21:10～21:30

地點：大阪市中央公會堂東側正面

在全長約150公尺的「中之島燈飾大道」上，整排的欅樹裝飾著象徵水色的藍色燈飾，完美呈現出大阪水之都的夢幻形象。

中之島燈飾大道

2022年11月3日～12月31日

點燈時間：17:00～23:00（12月31日點燈至25:00）

地點：みおつくしプロムナード

大阪其他地區也還有許多聖誕點燈活動，快打開你的地圖、安排一場完美聖誕散步路線，享受浪漫的聖誕佳節吧！

https://www.hikari-kyoen.com/

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