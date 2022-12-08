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TOKYO BANANA也能用喝的？！香蕉牛奶與迪士尼聖誕限定禮盒新登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

日本人氣伴手禮TOKYO BANANA，除了好吃美味、造型可愛外，也時常和許多聯名角色合作推出限定的包裝款式。但是這一次推出的新品不是要和其他角色合作，而是要推出「TOKYO BANANA 東京香蕉香蕉牛奶」！首次以飲料方式登場的TOKYO BANANA究竟是什麼樣的好滋味呢？快往下瞧瞧吧！

TOKYO BANANA伴手禮也能用喝的？！香蕉牛奶飲品新登場

以罐裝包裝的TOKYO BANANA香蕉牛奶，包裝上只有大大的LOGO與品牌名稱，透明罐裝可以看到裡面淡黃色的香蕉牛奶。

口感滑順，喝得到香蕉果肉的顆粒感，還帶點淡淡的白巧克力風味，目前僅在日本全國的全家便利商店有販售，下次到日本旅遊時別忘了買上一罐來嘗鮮！

東京ばな奈バナナミルク TOKYO BANANA香蕉牛奶

售價：260日圓（含稅）

哪裡買：日本全國全家便利商店

同場加映｜TOKYO BANANA迪士尼聖誕限定包裝登場

迪士尼聯名TOKYO BANANA聖誕禮盒又來囉！以復古風的紅色、綠色為主軸，米奇米妮與好友們在下著雪的溫馨房子前歡慶聖誕節，滿滿的冬日聖誕氛圍，光是造型鐵盒就讓人想立刻買回家收藏。

28入禮盒裝內含五種包裝袋造型的餅乾，餅乾又分成三款迪士尼角色，有米奇、米妮、布魯托非常可愛，內餡為香蕉牛奶口味的白巧克力，一不小心就讓你一個接一個，好吃到停不下來～不論是買來自己享受或作為聖誕禮物都是超讚的選擇！

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈

販售日：2022年11月12日～12月11日

每天限量100份、一人限購三份

哪裡買：東京ばな奈 JR東京駅店

另外還有數量限定的餅乾禮盒+盤子組，盤子的設計與鐵盒相同，前面多了恩愛的米奇與米妮！東京ばな奈 JR東京駅店11月12日開始販售、每天限量100組，網路商店則由11月15日開賣，有幸運的粉絲們搶到了嗎？來與窩日本分享吧！

圖片來源: https://www.tokyobanana.jp/products/banana_disney.html

窩日本推薦閱讀：最新東京迪士尼完全攻略~~便宜門票購買、交通方式、最新設施、必備APP一次報你知　

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東京 迪士尼 餅乾

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