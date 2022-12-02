睽違三年！朝聖關東盛事 日本三大曳山祭「秩父夜祭」今登場

陪伴無數人度過童年，到現在仍然是日本國民偶像的哆啦A夢在2020年迎來50歲生日，當年西武新宿線推出了「DOREAMON-GO」列車即引起一陣搶搭旋風。2022年10月開始為期2個月的期間，這台萌萌的列車要出現在池袋線了！

2022-12-01 10:00