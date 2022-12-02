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睽違三年！朝聖關東盛事 日本三大曳山祭「秩父夜祭」今登場

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秩父夜祭的重頭戲「山車」，雕刻精細、掛滿燈籠的華麗樣貌讓人驚豔。　圖：秩父鉄道株式会社／來源
秩父夜祭的重頭戲「山車」，雕刻精細、掛滿燈籠的華麗樣貌讓人驚豔。　圖：秩父鉄道株式会社／來源

【旅奇傳媒/日本部整理】冬季也能感受日本祭典魅力！擁有300 年以上歷史的「秩父夜祭」是吸引超過20萬遊客到訪朝聖的關東一大盛事，與京都祇園祭、高山祭並稱為「日本三大曳山祭」，固定於每年12／2～12／3舉辦。

▲山車繞行市街能看到眾人齊心協力的熱血場面。　圖：秩父鉄道株式会社／來源
▲山車繞行市街能看到眾人齊心協力的熱血場面。　圖：秩父鉄道株式会社／來源

最大看點就是6座高約3層樓的巨大山車，接連兩天的活動在12／3晚上達到最高潮！重達約20噸山車繞行市街外，還會在眾人合力下爬上陡坡，到秩父公園齊聚一堂，再搭配絕美的高空煙火施放，場面熱鬧無比。今年為受到疫情影響後，秩父夜祭睽違三年登場，12月初人在關東千萬別錯過！

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