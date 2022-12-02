東京近郊賞楓 流山老宅咖啡與紅葉散步景點提案

流山市位於近鄰東京的千葉縣北部，從上野出發，在JR常磐線的馬橋站轉搭地方線流鐵流山線前往，一般不到1小時就可以抵達流山本町。當然想要更有效率的話，則可選擇TX筑波快線轉搭公車。不過若你和筆者一樣本來就喜歡比較慢的旅行步調，且樂於搭乘各種地方線鐵道的話，那還真推薦你搭乘流鐵到流山本町。

有著「最靠近都心之森林小鎮」之稱，流山市內自然綠意豐富、現代與歷史感交融，而就在流鐵流山站的流山本町一帶，保留了許多江戶時代古宅和土藏建築，其中有些改造成新的展覽空間或是咖啡店，有的依然有老舖持續傳承，因此也有「江戶迴廊」之稱。在每間老房子前，還能見到當地紙雕畫藝術家一個一個設計製作的古典行燈燈籠。同時，這一帶也與「活躍」於日本各種動漫電影遊戲作品的新選組有連繫。

這次我們在流山的賞了楓散了步，還意外有種咖啡店巡禮的FU——因為這裡實在是有不少可愛的咖啡或甜點店，且價格都十分實惠！回想起來，這趟旅行可真十足品味了所謂的「小春日和」之閒適感。下面就來跟你分享我們去了那些地方吧。

流鐵流山線是連通千葉縣松戶市馬橋站及流山市流山站間的地方鐵路，長度僅有5.7公里，共有6站，期間運行的電車是復古感十足的老列車車型，搭乘起來的運行節奏及聲音，和這迷你的線路長度可說是恰到好處。

流山線的流山站與平和台站之間的流山本町一帶，是流山市内適合老屋散策的區域。因此這次我們選擇自平和台站出發，再以流山站作為終點。作為終點站流山站的前一站，平和台站並不大，是個頗有在地生活感的小車站。

流鐵流山線 平和台站（流鉄流山線 平和台駅）

地址：千葉県流山市流山4丁目

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說起流山賞楓，一茶雙樹紀念館可是當地名所。流山被說是江戶時代著名俳句詩人小林一茶的第二個故鄉。他與流山當地的俳句詩人，同時也是白味醂釀造家的秋元雙樹是至交，而這個紀念館是為了紀念兩人的好交情而打造出來的空間。其建築主要重現了秋元本家，包括了過往白味醂工房的商店建築、書院的「雙樹亭」、枯山水庭園等，並展出保存了許多與俳句及白味醂工房相關的史料及文物。

一茶雙樹紀念館的庭園典雅，其中種植了包括楓葉等不同的紅葉植物，每年深秋總會吸引不少賞楓客前往。在古色古香的和室內，點一份和風味十足的抹茶茶點，坐賞枯山水庭園內的楓紅，格外令人平心靜氣。

一茶雙樹紀念館（一茶双樹記念館）

地址：千葉県流山市流山6-67-1

開館時間：9:00～17:00（16:50）

公休日：週一（如遇國定假日，則當日開館、隔日公休）、年末年始

大眾交通：流鐵流山線 平和台站 步行8分鐘

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Special 杜之畫室黎明：綠意與藝文圍繞的茶點時光

距離一茶雙樹紀念館僅有幾步之遙的杜之畫室黎明，是昔日秋元家後代的著名西洋畫家兼詩人秋元松子，及同為西洋畫家的丈夫笹岡了一共同經營的畫室。而後經由兩人的養女，也是畫家的秋元由美子轉贈給流山市，如今成為流山當地居民藝文交流的重要場所，不定期會有大大小小的畫展開辦。館內設有咖啡座黎明，提供簡單而可愛美味的點心及飲品，其中綜合莓果汽水及卡士達雞蛋糕都蠻有人氣的。

畫室建築前的庭園綠意盎然，其中也有種有若干楓樹。在氣溫恰到好處的天晴之日，於庭園內的座位中品嚐茶點，耳聞林間鳥兒啼鳴，別是愜意。

杜之畫室黎明（杜のアトリエ黎明）

地址：千葉県流山市流山6丁目562-2

開館時間：9:00～17:00

咖啡營業時間：10:00～15:30（最後點餐）

公休日：週一（若遇到國定假日則改為隔日公休）、年末年始

大眾交通：流鐵流山線 平和台站 步行8分鐘

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流山這個地方之所以命名為「流山」，在赤城神社可以找到根據。這座座落在小丘上的赤城神社，據說最早創建於鎌倉時代。當時是因為位於上州（今群馬縣）的赤城山火山爆發，土石流到了這裡，成了這一座小丘，因而此地被命名為「流山」。而這座小丘亦被命名為「赤城山」，並在上頭建造了赤城神社。神社內祭祀的，是和出雲大社一樣的大國主大神，且在神社鳥居上也能見到重達約500kg的注連繩。

每年10月，流山市內會舉辦的「大注連繩行事」祭典——當地居民和氏子們會在祭典當天共同新作重達那約500公斤的注連繩，並掛上鳥居。這個儀式同時也被流山市指定為無形民俗文化財，年年都會吸引不少觀光客及信眾前來共襄盛舉。此外，神社鳥居旁有兩棵御神木老銀杏，只可惜這次前往時，銀杏樹尚未變黃，卻可想見當它們全部轉黃時，又會是一道美麗的秋景。

赤城神社

地址：千葉県流山市流山6-649

大眾交通：流鐵流山線 平和台站 步行9分鐘

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沿途PICK UP 流山本町鎮上博物館：好拍的復古土藏牆

沿著赤城神社、一茶雙樹紀念館所在的天晴通向流山站方向走到万上通，會經過流山Kikkoman味醂工廠。工廠外能見到頗有江戶風情的土藏外牆，上面印有多幅復古的味醂海報——這是流山本町鎮上博物館，透過海報牆紀錄流山當地有名的味醂產業。如此特別的展示方式，不僅讓土藏牆更加有特色，拍起照來也變得更加有趣。

流山本町鎮上博物館（流山本町まちなかミュージアム）

地址：千葉県流山市流山3-90

大眾交通：流鐵流山線 流山、平和台站 步行9分鐘

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流山萬花筒藝廊美術館，是流山經典景點之一，且今年（2022年）才並設新開幕了茶室「葉茶屋 寺田園」。這座有130年屋齡的老宅，原是流山當地茶商寺田家的商鋪及倉庫，如今一樓變成了氣氛絕佳的茶室，二樓則是展示了多種萬花筒作品的藝廊美術館。

美術館內的收藏品，以住在流山的日本著名萬花筒藝術家中里保子的作品為主，也有其他日本海內外萬花筒藝術家的作品，讓人大開眼界。其中非常有人氣且令人驚豔的，當屬望遠鏡萬花筒。通過萬花筒精美的鏡面設計，來觀賞周遭的風景，宛若進入了另一個奇幻世界。館內同時販售不少精巧的萬花筒，甚至也有結合生日月份寶石製作的特別萬花筒，很適合作為送禮參考。

欣賞了綺麗的萬花筒，不妨到樓下的葉茶屋 寺田園歇腳。在這裡不僅有提供多種傳統日本茶、原創茶飲及特色甜點，還能享受本格派的品茗體驗。若對流山當地非常有名的白味醂有興趣，在葉茶屋 寺田園內也能品嚐到以此調製的飲品及點心。

流山萬花筒藝廊與美術館（流山万華鏡ギャラリー＆ミュージアム）

地址：千葉県流山市流山2-101-1 2樓

開館時間：10:00～17:00

公休日：週一（遇國定假日則開館）、年末年始

門票：免費入館（有特別活動時可能會收費）

大眾交通：流鐵流山線 流山站 步行5分鐘

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沿途PICK UP 近藤勇陣屋跡：新選組局長最後陣地

新選組的故事，可說是日本歷史上頗為經典的一段，被引用在不少影劇及動漫遊戲作品中。而流山，是新選組局長近藤勇生前最後的陣地。當年效忠舊幕府勢力的新選組節節敗退，而暫時落腳於千葉流山。無奈最後新政府軍依然包圍了流山，據說近藤勇因不願此地遭受戰火，最後出面自首，而後被斬首於板橋宿（今東京板橋區一帶）。如今在流山，能見到當年近藤勇和副長土方歲三曾落腳的陣屋遺跡碑。

近藤勇陣屋跡

地址：千葉県流山市流山2丁目109‐9

大眾交通：流鐵流山線 流山站 步行3分鐘

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由擁有逾80年歷史的乾貨鋪改建的燈館@雜貨konocono，是喜歡生活雜貨的朋友必然會心動的一家小舖。店內搜羅了日本各地精巧可愛的手作生活雜貨，包括了餐盤、餐具、擺飾、配飾等，更特別的是能見到許多以岐阜縣的美濃和紙製作而成的燈飾展出，讓原本就可愛的店內更添溫暖氛圍。

此外，同時也是咖啡店的燈館@雜貨konocono，每週三到週五現烤出爐的手作麵包也十分有人氣。店內有提供簡單的咖啡飲品及甜點菜單，可在2樓的溫馨的咖啡空間中享用。

燈館@雜貨konocono

地址：千葉縣流山市加6-1324

營業時間：平日10:00～16:00／假日13:00～17:00

※ 週三～五提供手作麵包販售，12:00開賣。

公休日：週日、一，有不定時公休的可能，建議前往官方網站確認。

大眾交通：流鐵流山線 流山站 步行6分鐘

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（圖片提供：流山市）

咖啡喫茶店tronc是原本在東京三軒茶屋的糕點師，到流山開設的新店鋪。店面改造自老和服店的小倉庫，提供非常有特色且符合季節性的甜點菜單，吸引不少周邊地區的甜點愛好者前往朝聖。店內座位有限，全部只有6個座位，所以若想要內用的話建議線上先預約，因為店家會讓預約的客人優先入座。當然，也可以選擇在離開流山前外帶當作伴手禮。

（圖片提供：流山市）

咖啡喫茶店tronc（カフェ 喫茶店tronc）

地址：千葉県流山市加6-1300

營業時間：13:00～20:00

公休日：週三、四

大眾交通：流鐵流山線 流山站 步行5分鐘

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沿途PICK UP 流山市役所：賞紅葉意猶未盡

這一趟散策逐漸接近尾聲，若覺得還想看更多紅葉，不妨繞到流山市役所前走走。就在市役所前的小廣場及行人步道旁，種有不少會變色的落葉喬木，隨著秋季的到來也會轉紅轉黃，十分美麗。尤其當風吹過，轉紅的樹葉紛紛落下時更添秋意。

流山市役所

地址：千葉県流山市平和台1-1-1

大眾交通：流鐵流山線 流山站 步行3分鐘

作為流鐵流山線的始發終點站，流山站真的是個頗復古且可愛的車站。無論是那簡單小巧的站舍建築，還是依然能見得老式電車時刻表和站牌的月台，都非常有韻味。在秋日午後微斜的陽光中，坐在這老式的車站裡，看著電車緩緩駛來——那一時間宛若回到了數十年前，那個沒有爆炸資訊、節奏還沒有這麼快的舊時代。

這也許，就是流鐵流山線的魅力所在，也是和流鐵流山線共生的這一帶的魅力所在吧。

流鐵流山線 流山站（流鉄流山線 流山駅）

地址：千葉県流山市流山1丁目

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Special machimin1：老車庫新生的觀光交流空間

在流山站旁，有個由舊計程車車庫改造的市民公共空間兼觀光諮詢中心。以「阿嬤家的緣側」為概念打造出來的公共空間別有特色，坐於其中彷彿有種在日式住家緣側簷廊下的閒適感。空間內巨大的半圓形窗外，還能見到停在車站的流鐵電車。machimin1內不定期會舉辦一些體驗活動或市集，若有路過前往看看，也許會有意想不到的相遇。

machimin1

地址：千葉県流山市流山1丁目264番地machimin1

營業時間：10:00～16:00

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「平和台真的很平和耶。」從平和台站走向一茶雙樹紀念館的路上，看著周圍的住宅、老屋及風景，忍不住和同行的小夥伴這麼說。流山本町老屋子們，以及平凡卻又各有特色的住宅，搭配那天秋陽照射的光線和角度，總讓人有種走在某部日本電影的場景中。所謂的「小春日和」，在這一趟小小散策中心領神會。

唯一覺得有點可惜的是，因為時間關係，沒機會親眼看到傍晚的行燈燈籠上燈的景象，卻也成了再訪的理由。如果你有機會到流山本町散步，可千萬別忘了把傍晚的上燈時間也排入行程。

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