日本長野中上級滑雪場白馬八方尾根 令人著迷的名物雪道與冬體驗

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

長野的山出了名，長野的雪一樣出了名，而長野的山與雪之所以出名，都離不開白馬這一塊山之聖地。壯麗的日本北阿爾卑斯山脈景色，那數座海拔近3000公尺的群山峻嶺，一年四季都美得令人屏息，而其中位於白馬中間地帶的八方尾根，更是經典中的經典，非雪季時是登山健行外加避暑聖地，而雪季時更是不少日本滑雪客心中的天堂，喻之為天生的「八面玲瓏之美人」亦不為過。與此同時，白馬八方尾根滑雪場還與美國頂級滑雪度假村Vail Resort，和國際最大的滑雪票券Epic Pass有相互合作。

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

坐擁山地優勢和絕佳的地理位置，注定了白馬八方尾根滑雪場擁有絕佳雪質，而作為日本三大滑雪聖地之白馬Hakuba Valley中最大的滑雪場，在當年長野冬季奧運時也是主要會場之一。滑雪場中雪道種類及豐富度為日本國內的滑雪客們津津樂道，其中包括了講求技巧和自由度的「Mogul貓跳雪道」及經典長程雪道「Riesen Slalom大曲道雪道」這兩大名物雪道等，還有多塊適合不同等級滑雪者的區域，以及能令高手們魂縈夢牽的Backcountry Skiing山岳滑雪區。

滑雪高手的自由：Backcountry Skiing山岳滑雪之裏黑URAKURO

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

英文稱作Backcountry Skiing的山岳滑雪，是不少滑雪好手們心神嚮往的滑雪之境，能享受在一般滑雪場中難以體驗到的壯闊感——登上一般滑雪場雪道外的未開發區域，未曾有人踏過的新雪地與自然展現眼前，非常令人心潮澎湃。而白馬八方尾根，就是可以盡情享受山岳滑雪的好地方，因此吸引不少來自世界各地的山岳滑雪好手們前來體驗。

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

在白馬八方尾根滑雪場黑菱區第三組吊椅北邊的山坡側，有一塊非雪道規劃區，被稱作「裏黑URAKURO」，是可讓滑雪好手們在北阿爾卑斯群山的背景下，盡情享受Backcountry Skiing山岳滑雪的新鮮感。海拔1600公尺處的裏黑天然雪，極輕巧細緻，滑過時粉雪狂飆至腰間甚至胸前，那是專屬高手中的高手的超級獨家體驗。

中級者也能挑戰：長程Riesen Slalom大曲道雪道

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

Riesen Slalom大曲道雪道，有白馬八方尾根滑雪場的招牌雪道之稱，開發至今已有逾70年的歷史，最早是由日本山岳及滑雪愛好者福岡孝行實踐開發，可說是白馬八方尾根一帶的第一條雪道。當時在白馬八方尾根滑雪場，當地便已開始開辦經典滑雪比賽「Riesen Slalom大曲道大會（リーゼンスラローム大会）」，且直到現在依然非常有名，而作為比賽所用場地的Riesen Slalom大曲道雪道，亦成了許多滑雪人心中的聖地。這條雪道長達3000公尺，海拔高低差800公尺，擁有包括Downhills落山賽道及Slalom大曲道雪道等多種坡度不同的路段，其中最陡斜坡可達30度。

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

乍聽之下，也許會覺得Riesen Slalom大曲道雪道還是比較適合上級的滑雪高手們，然而正因為雪道長，有陡坡也有緩坡，因此也蠻適合中級者前往挑戰。據說在滑雪旺季時，有不少日本滑雪客會在雪道一開放時就報到，趁著還沒什麼人滑過的新雪之時，好好享受這一條可說是日本最長的白馬經典名雪道。

新手入門者別怕：咲花區緩坡慢慢練 小朋友也開心

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

白馬八方尾根也備有適合初級入門滑雪者們的滑雪區域，包括「咲花區」、「名木山區」及「白樺區」。最推薦給新手朋友的，當屬咲花區。這裡以緩坡為主，無論是雙板還是單板，都是蠻好練習的場地。在這裡也有滑雪課程可以選擇，即便從未有過滑雪經驗，也全然不用擔心，且境內設施完備，包括餐廳、廁所、更衣室、纜車及售票處都有。如果是帶有小朋友的家庭，則推薦設有雪上樂園Snow Land的名木山區域。貼心的是，白馬八方尾根有推出「菜鳥聯票」，可暢行咲花區、名木山區、白樺區和國際區，一般票價4500日圓，兒童票則為2200日圓。

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

值得一提的是，除了在咲花區有滑雪課程之外，在白馬八方尾根的名木區也有滑雪學校「白馬八方尾根滑雪學校」。前身為「細野滑雪學校」，白馬八方尾根滑雪學校是擁有逾70年歷史的老牌滑雪學校，提供許多專業的滑雪檢定及課程，吸引不少滑雪者們前往學習。

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

距離白馬站最近白馬八方尾根滑雪場，周邊的住宿餐飲及觀光設施十分完備，光是住宿就有多達400間可選擇，種類包括度假飯店、小木屋、傳統日式旅館、包含早餐的民宿等，可滿足旅行者們的不同需求。在吃的方面，不僅能嚐到日本傳統的日式料理及休閒的山地料理，同時也有奶蛋素、純素食等選項，旨在以新鮮的食材，料理提供多種類的美味佳餚。特別是白馬Hakuba Valley的一流料理，可是有不少美食饕客認可的。

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

而在白馬，還有本地限定流通的日本酒「白馬八方黑菱」。其採用在白馬種植的長野特製的酒米「山惠錦」釀造，並在每年一月滿月之日萃取裝瓶出售。白馬八方黑菱為無過濾的生原酒，酒中還存有細微的酒米渣，濃醇度亦相比一般清酒更高，是不錯的伴手禮選擇。

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

而一趟親山滑雪之旅，當然少不了享受溫泉這件事！白馬八方尾根的八方溫泉，和孕育地球生命誕生的太古之湯類似，是日本少數的ph值高達11的強鹼性單純溫泉，擁有美肌嫩膚之效果。再加上白馬八方溫泉泉水的高還原性，讓泉水中飽含氫離子，從而達到抗氧化的效果，亦得到「抗老湯」之名。一整天滑雪下來，舒舒服服泡個湯，緩解運動疲勞的身體，那可真是一大享受。且白馬八方溫泉境內也有非常具有人氣的包湯獨享溫泉，若想要更豪華的溫泉體驗，自然也不是問題。

注意：包湯獨享溫泉服務目前暫停中，未來觀光回復時將會再開。

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

值得一提的是，在白馬當地還有非常有特色且非常令人震撼的「八方尾根火祭典」。那是在每年2月舉行的，將傳統音樂與火焰相結合的特色祭典。祭典上，能見到穿著松木雙板的人們手持火把滑行表演，再輪流到宛若巨大薪柴的「御幣（おんべ）」前點火——雪地中燃起的巨大營火沖天，非常壯觀！祭典中還能見到精湛的多人滑雪表演，以及滑雪場上的雪地煙火，真可說是非常有白馬特色的祭典體驗。

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

除此之外，在白馬八方尾根周邊，有一個靈氣強大的神社「細野諏訪神社」。神社境內為多棵參天杉樹所圍繞，其中包括一棵據說樹齡已有千年以上的神杉，而它同時也是長野縣內屈指可數的巨木之一。就是在這被群杉環繞的氛圍之下，造就了神社格外清幽的氛圍，使其被稱為當地的能量景點。有趣的是，在特定日子裡神社內的神杉會有夜間點燈，將呈現出不同於白天的更莊嚴的氛圍。

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

前往白馬八方尾根滑雪場，可搭乘北陸新幹線到長野站，轉搭特急巴士長野ー白馬線抵達，車程最快約3小時。或是從新宿搭乘高速巴士直達白馬八方巴士總站，車程約5小時。若有想要前往松本、安曇野一帶旅遊，亦可自新宿搭乘JR中央本線特急AZUKI到松本玩，而後再從松本搭乘JR大系線前往白馬。

（圖片提供：白馬八方尾根滑雪場）

如文章一開頭所說，位於白馬HAKUBA VALLEY中心部的白馬八方尾根，彷彿是個完璧美人，一年四季，日夜晨昏都擁有不一樣的美麗景色。無論是冬季滑雪、春夏秋時的登山健行賞花賞楓，它都不會讓喜歡山岳的你失望。

若你還沒見過它的美，這就開始規劃起你的行程吧。更多相關資訊，可參考白馬八方尾根滑雪場官方網站。

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