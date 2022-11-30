大阪時尚之旅選這間 萬豪旗下潮流新飯店主打現場演奏
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】雅樂軒飯店(aloft)是萬豪國際集團旗下子品牌，客群鎖定對新興科技有興趣，巡遊世界的E世代旅人。主打的現場演奏活動是一大亮點，館內設計用色大膽、跳脫制式化飯店氛圍，現在日本只有東京、大阪住的到！
鄰近繁華鬧區北新地的「大阪堂島雅樂軒飯店」在2021年夏季開幕，是大阪新興飯店之一，搭乘Osaka Metro、京阪電車、JR三種電車系統，徒步都在10分鐘內，交通方式多元安排觀光行程相當方便。
堂島地區過去是日本重要的稻米交易中心之一，飯店的設計便融合過去與未來的當地特色，以古代米倉用具、舊地圖及霓虹燈來裝飾。雙人入住不含早餐，每人9,680日圓起。
大阪府 大阪堂島雅樂軒飯店
交通：Osaka Metro「西梅田」站徒步約8分鐘；京阪電車「渡邊橋」站徒步2分鐘；JR東西線「北新地」站徒步約5分鐘。
地址：大阪府大阪市北區堂島濱2-1-31
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