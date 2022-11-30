大阪時尚之旅選這間 萬豪旗下潮流新飯店主打現場演奏

跟著 Toku 於 2021-11-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 35 個景點，其中包含 名古屋站、水衫林蔭大道、晴遊食堂。 說到日本的關西，大家腦中會出現哪些地名呢？應該都會浮現大阪、京都、奈良、神戶（兵庫）的印象吧。 其實關西還有其他很好玩的地方等待著大家來發掘喔，這次Toku要介紹的這個縣，是日本少數沒有靠海的內陸縣，但擁有日本最大的湖泊，竟然佔了全縣面積有1/6！而且有一半的土地是茂密的森林，是日本第一座國家公園的所在地，被譽為「近畿（きんき）的水瓶」。 日本通應該猜到了～沒錯！我們這次要去的地方，就是【滋賀県】。 滋賀県民的生活與琵琶湖有著密不可分的關係，在縣內的地區畫分上，也是以湖為中心，分為湖東、湖西、湖南、湖北，所以到滋賀縣內看到這些彷彿是中國地名的路牌，也不要太驚訝。 我們要挑戰的目標，就是在這趟三天兩夜的旅行中，將這座日本第一大湖－琵琶湖繞行整整一圈，也等同環繞整個滋賀縣一圈。且因為出發時間正逢關西紅葉最佳觀賞期，這趟旅程也將走訪滋賀各大賞楓景點！ 等待我們的是怎樣的絕美景觀，就跟著Toku跟Nick的腳步，粗～花～～～ ＊交通方式：自駕

2022-11-29 11:00