快訊

前中共領導人江澤民病逝 總統府：希望家屬節哀珍重

教育部指國語日報是政府捐助財團法人 最高行政法院駁回確定

大阪時尚之旅選這間 萬豪旗下潮流新飯店主打現場演奏

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：マリオット・インターナショナル／來源
圖：マリオット・インターナショナル／來源

大阪堂島雅樂軒飯店大廳。　圖：マリオット・インターナショナル／來源
大阪堂島雅樂軒飯店大廳。　圖：マリオット・インターナショナル／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】雅樂軒飯店(aloft)是萬豪國際集團旗下子品牌，客群鎖定對新興科技有興趣，巡遊世界的E世代旅人。主打的現場演奏活動是一大亮點，館內設計用色大膽、跳脫制式化飯店氛圍，現在日本只有東京、大阪住的到！

▲館內的雙床房可住到日本較少見的對稱型設置。　圖：マリオット・インターナショナル／來源
▲館內的雙床房可住到日本較少見的對稱型設置。　圖：マリオット・インターナショナル／來源

鄰近繁華鬧區北新地的「大阪堂島雅樂軒飯店」在2021年夏季開幕，是大阪新興飯店之一，搭乘Osaka Metro、京阪電車、JR三種電車系統，徒步都在10分鐘內，交通方式多元安排觀光行程相當方便。

▲大廳不僅是休憩區，也具備LIVE HOUSE與Bar功能！現場演奏活動「Live @ Aloft Hotels」不定期開唱。　圖：マリオット・インターナショナル／來源
▲大廳不僅是休憩區，也具備LIVE HOUSE與Bar功能！現場演奏活動「Live @ Aloft Hotels」不定期開唱。　圖：マリオット・インターナショナル／來源

堂島地區過去是日本重要的稻米交易中心之一，飯店的設計便融合過去與未來的當地特色，以古代米倉用具、舊地圖及霓虹燈來裝飾。雙人入住不含早餐，每人9,680日圓起。

▲大阪堂島雅樂軒飯店的外觀也相當新潮吸睛。　圖：マリオット・インターナショナル／來源
▲大阪堂島雅樂軒飯店的外觀也相當新潮吸睛。　圖：マリオット・インターナショナル／來源

大阪府 大阪堂島雅樂軒飯店

交通：Osaka Metro「西梅田」站徒步約8分鐘；京阪電車「渡邊橋」站徒步2分鐘；JR東西線「北新地」站徒步約5分鐘。

地址：大阪府大阪市北區堂島濱2-1-31

▼日本住宿情報局▼更多日本住宿情報都在這裡！

▼日本旅行情報局▼快速掌握日本吃喝玩樂，24小時不打烊！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大阪 觀光 早餐

延伸閱讀

美洲豹助攻！TWICE全員日本登封 周子瑜稱霸C位

世足賽／連7屆不管輸贏清垃圾 日本教頭：這是基本文化

世足賽／「死亡E組」德、日鹿死誰手？ 讓你秒懂可能晉級狀況

台灣租書店與百年漫畫史 首度前進日本漫畫博物館

相關新聞

大阪時尚之旅選這間 萬豪旗下潮流新飯店主打現場演奏

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】雅樂軒飯店(aloft)是萬豪國際集團旗下子品牌，客群鎖定對新興科技有興趣，巡遊世界的E世代旅人。主打的現場演奏活動是一大亮點，館內設計用色大膽、跳脫制式化飯店氛圍，現在

睽違三年！2022日本環球影城聖誕節主題活動登場～

聖誕節是日本各大遊樂園區最火熱的節日，各種聖誕裝飾、限定表演、聖誕紀念商品等琳瑯滿目，而今年日本環球影城(USJ)還要將睽違三年未登場的傳說之樹重新復活？！一起來看下去！

另類京都這樣住！京都五条新飯店展現日式傳統織品美學

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】從外觀就能感受日式織品美麗風貌的「Hotel MONDONCE京都五条」，在2019年初開幕，是疫情衝擊期間登場的京都新興飯店設施，無論館內館外都能感受傳統、藝術的京都風

征服日本第一大湖！三天兩夜環湖紅葉之旅

跟著 Toku 於 2021-11-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 35 個景點，其中包含 名古屋站、水衫林蔭大道、晴遊食堂。 說到日本的關西，大家腦中會出現哪些地名呢？應該都會浮現大阪、京都、奈良、神戶（兵庫）的印象吧。 其實關西還有其他很好玩的地方等待著大家來發掘喔，這次Toku要介紹的這個縣，是日本少數沒有靠海的內陸縣，但擁有日本最大的湖泊，竟然佔了全縣面積有1/6！而且有一半的土地是茂密的森林，是日本第一座國家公園的所在地，被譽為「近畿（きんき）的水瓶」。 日本通應該猜到了～沒錯！我們這次要去的地方，就是【滋賀県】。 滋賀県民的生活與琵琶湖有著密不可分的關係，在縣內的地區畫分上，也是以湖為中心，分為湖東、湖西、湖南、湖北，所以到滋賀縣內看到這些彷彿是中國地名的路牌，也不要太驚訝。 我們要挑戰的目標，就是在這趟三天兩夜的旅行中，將這座日本第一大湖－琵琶湖繞行整整一圈，也等同環繞整個滋賀縣一圈。且因為出發時間正逢關西紅葉最佳觀賞期，這趟旅程也將走訪滋賀各大賞楓景點！ 等待我們的是怎樣的絕美景觀，就跟著Toku跟Nick的腳步，粗～花～～～ ＊交通方式：自駕

內行人才知道！2022京都秋日銀杏景點推薦

最美的秋季，來到日本的旅客除了欣賞鮮紅亮麗的楓葉之外，燦爛金黃的「銀杏」也讓大家趨之若鶩。（延伸閱讀：這些你不熟悉的京都賞楓景點，緋紅得太過美好又寧靜） 以下重點整理2022京都市欣賞美麗銀杏

逆風翻盤？日本麥當勞2款鷄塊「高級感新沾醬」，居然吃得出「這一味」！

不只糖醋醬，麥當勞居然出了新沾醬！近日，日本麥當勞推出麥克鷄塊組合優惠及2款新沾醬，口味超特別！而且現在只要購買15塊麥克鷄塊組合就能擁有兩款新口味沾醬，一次Get2種全新口味，層次升級、一個接一個。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。