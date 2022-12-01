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西武鐵道池袋線期間限定開跑，搭乘哆啦A夢列車遊東京！車廂裡裡外外全都讓人大呼「卡哇伊」

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/窩日本】

陪伴無數人度過童年，到現在仍然是日本國民偶像的哆啦A夢在2020年迎來50歲生日，當年西武新宿線推出了「DOREAMON-GO」列車即引起一陣搶搭旋風。2022年10月開始為期2個月的期間，這台萌萌的列車要出現在池袋線了！

年底前會到池袋、秩父旅遊的朋友趕快來看看要如何搭上這台超卡哇伊的列車吧！

滿滿萌點的哆啦A夢列車

「DOREAMON-GO」列車有多可愛呢？從車頭車身車體內外全部都是滿滿的哆啦A夢元素，進入車內仿佛就像哆啦A夢載著你遨遊。

車頭和車身以哆啦A夢的外型為概念，白色車頭就是他的圓臉，藍色車身就是他的身體，在鐵軌看到這台列車，就好像哆啦A夢飛過自己的眼前。

這台列車的車門設計成哆啦A夢的臉，窗戶則是他的眼睛，非常地逗趣。進到內部更是會令人忍不住叫出聲，實在太太太可愛了！

採用抗菌機能纖維加工技術的哆啦A夢藍絨布座椅背上印著四次元口袋，有一種坐在他膝蓋上的錯覺。座位間的隔板則是以哆啦A夢在使用例如竹蜻蜓、縮小燈、穿透環等道具時的漫畫模樣。

吊環把手特地做成圓圓的模樣並用藍色的線相連，就好像在和哆啦A夢牽手。而畢竟哆啦A夢是國民偶像，所以還能看到一些教導電車上使用手機和上下車小禮儀的標語。

不過最有趣的莫過於連結各車廂的門，特地做成任意門的模樣，在來回不同的門之間時，就有如利用任意門穿越到不同地方的錯覺。

哆啦A夢列車的行駛期間

這次在池袋線、秩父線出現的「DOREAMON-GO」列車是屬於期間限定，如果沒搭到也不要難過，因為新宿線和多摩湖線仍持續在行駛。

下次到東京就搭著哆啦A夢列車來趟關東近郊旅行吧！（列車並非每天行駛，請利用西武鐵道APP或官方網站確認）

（期間限定）

1. 行駛期間：2022年10月21日（五）～2022年12月中旬

2. 車型：38101系（1編成）

3. 行駛路線：池袋線、豐島線、狭山線、西武秩父線

（一般行駛）

1. 行駛期間：2020年10月8日（木）～未定

2. 車型：38101系（1編成）

3. 行駛路線：新宿線、拜島線、多摩湖線（萩山～多摩湖車站間）

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