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無印良品也推出百元商店了？東京無印良品500日圓商店開幕囉！

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

販賣商品從文具、服飾、居家雜貨甚至到蔬菜水果，來自日本的無印良品產品豐富多樣，一次就能滿足生活上所需的各種物品，再加上風格簡約、有質感，因此受到許多人的喜愛。不過你知道嗎？日本無印良品推出全新的百元商店新型態–500日圓商店囉！

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無印良品500圓商店全新登場

「無印良品500圓商店」首次推出就選在東京的三鷹車站atre商場內。三鷹車站離東京最想居住的人氣區域「吉祥寺」僅有一站之隔，是集結許多住宅區的一個車站，包含通勤族、學生族等每天約有20萬名乘客會搭乘電車，因此選在三鷹並以「生活必需品專賣店」為主軸開幕。

此外，人氣景點吉卜力美術館也位於三鷹站，前來遊玩的旅客也能到無印良品500圓商店盡情採購。

店鋪內提供了近3,000件的商品選擇，其中約有2,000件以500日圓就能買到（以目前的匯率約台幣110元）。

而生活必需品也占了1,000件左右，像是各種洗劑、清潔用品、廚房用品、衛生紙，對環境好的化妝水、乳液等護膚商品與貼身衣物，琳瑯滿目的商品讓你逛得眼花撩亂，通通都想帶回家～

為了方便大家快速購物，也能透過線上下訂、門市快速取貨服務選購，方便後疫情時代減少與他人接觸的安心購物～

無印良品500圓商店更計畫在2023年春夏時增加100件新商品，以及在2023年內於東京都開設30家 「無印良品500圓商店」，明年訪日旅遊又多了逛街購物的好選擇，快準備好你的荷包隨時衝日本囉！

無印良品 500 アトレヴィ三鷹

東京都三鷹市下連雀3丁目46-1（三鷹車站ATRE 4F）

10:00〜21:00

https://www.ryohin-keikaku.jp/topics/035087.html

圖片來源:無印良品官網

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