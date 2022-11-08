賞楓踏青泡溫泉！來去西日本紅葉名所「奧津溪」
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】岡山縣首屈一指的紅葉景點「奧津溪」，位於以美人溫泉聞名的奧津溫泉鄉下游，綿延3公里長，溪谷中保有歷經數十萬年歲月塑造成的壺穴群，號稱東洋第一，和奇岩天狗岩、女窟斷崖等合稱奥津溪八景。
迎接10月下旬～11月中旬的紅葉期，奧津溪已漸漸染上秋色，周邊步道也摇身一變成為紅葉隧道，特別是在大釣橋附近的絕景，更是美如仙境。
而10月29日～11月13日於奧津溪大釣橋～大釣溫泉亦會舉行夜間點燈活動，看完夜楓後，不妨至附近的奧津溫泉鄉住一晚，享受美人湯的魅力。
岡山 奧津溪
紅葉期：10月下旬～11月中旬
交通：JR津山站搭乘中鐵巴士（奥津溫泉・石越線）至小畑站，徒步約3分鐘
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言