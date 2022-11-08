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賞楓踏青泡溫泉！來去西日本紅葉名所「奧津溪」

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奧津溪的紅葉期約在10月下旬～11月中旬，此為往年盛況。　圖：岡山県観光連盟／來源
奧津溪的紅葉期約在10月下旬～11月中旬，此為往年盛況。　圖：岡山県観光連盟／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】岡山縣首屈一指的紅葉景點「奧津溪」，位於以美人溫泉聞名的奧津溫泉鄉下游，綿延3公里長，溪谷中保有歷經數十萬年歲月塑造成的壺穴群，號稱東洋第一，和奇岩天狗岩、女窟斷崖等合稱奥津溪八景。

迎接10月下旬～11月中旬的紅葉期，奧津溪已漸漸染上秋色，周邊步道也摇身一變成為紅葉隧道，特別是在大釣橋附近的絕景，更是美如仙境。

而10月29日～11月13日於奧津溪大釣橋～大釣溫泉亦會舉行夜間點燈活動，看完夜楓後，不妨至附近的奧津溫泉鄉住一晚，享受美人湯的魅力。

岡山　奧津溪

紅葉期：10月下旬～11月中旬

交通：JR津山站搭乘中鐵巴士（奥津溫泉・石越線）至小畑站，徒步約3分鐘

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