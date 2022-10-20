日本自由行解禁要住哪？ 快看樂天旅遊網站「溫泉旅館評價榜TOP3」

日本自由行終於解禁！今年冬天不妨來去樂天旅遊網站溫泉評價第一的福島野地溫泉飯店重溫雪見溫泉的樂趣。 圖：樂天GROUP株式會社/提供

【旅奇傳媒/日本部報導】日本自由行終於解禁了！想念日本的溫泉旅館嗎？從去年9月到今年8月底，日本樂天旅遊網站統計了日本國旅房客對溫泉旅館內的溫泉所給予的評價，公開了排行榜前三名。冠軍由福島縣的「野地溫泉飯店」奪得。

▍ 第1名： 充滿秘湯感的福島縣「野地溫泉飯店」，盡享100%天然源泉

「野地溫泉」是乳白色硫黃泉，在野地溫泉飯店中共有六個各具特色的浴場，露天溫泉「鬼面之湯」不僅有美美的夜間點燈，隨著季節還能欣賞紅葉露天、雪見露天、新綠露天等時令風景。此外，還有從室內浴場到露天溫泉可以直接移動入浴的「天狗之湯」、與擁有3個溫度不同浴池的「千壽之湯」等。

從飯店標高1,200公尺的展望更是魅力所在，除了可眺望福島市街的夜景、清晨還有可能看見美麗的雲海。許多房客如此評價：「最推薦泡遍飯店每個源泉溫泉，悠閒地浸泡在乳白色溫泉中是旅行最棒的醍醐味。」「雲上的秘湯！這裡的溫泉最棒了。」

▲奪冠的福島縣「野地溫泉飯店」，左圖是露天溫泉鬼面之湯，右圖是室內溫泉千壽之湯。 圖：樂天GROUP株式會社／提供

▍ 第2名：秋田縣玉川溫泉，療效百分百的湯治宿

「玉川溫泉」不但擁有豐富的溫泉湧泉量，pH1.2的強酸性泉質、和微量的鐳放射線更是一大特色。也因為具有多樣化病症療效，玉川溫泉旅館成了以療養為主要目的的住宿設施。館內設有常駐護士進行入浴指導、和溫泉療法商談。大浴場是以青森檜木建成，共有11種浴池，分為源泉50％、源泉100％、弱酸性溫泉、蒸氣溫泉等，可以任選喜歡的浴池泡澡。

同時由於旅館位於十和田八幡平國立公園内，擁有地熱岩場資源，因此天然的岩盤浴也是令住宿者稱贊不絕的特色之一。

▲第2名秋田縣「充滿療效的湯治宿〜玉川溫泉」的大浴場、與別館外觀的模様。 圖：樂天GROUP株式會社／提供

▍ 第3名：群馬縣伊香保溫泉「木暮飯店」

伊香保溫泉擁有「黃金之湯」和「白銀之湯」。「黃金之湯」是中性溫泉、少刺激、容易促進血液循環，對嬰兒肌膚也很溫柔的泉質。木暮飯店掌握著源泉「黃金之湯」總湧出量的4分之1權利，因此泉量豐富、不虞匱乏。飯店中的千樂大浴場則擁有深度1公尺的站立泉、與可眺望庭園的三溫暖等11種享受溫泉的方式。尤其在被綠意包圍的廣大庭園中更有5種露天溫泉可體驗。

▲第3名群馬縣伊香保溫泉木暮飯店的千樂大浴場展望溫泉的模様。 圖：樂天GROUP株式會社／提供

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