快訊

高端報廢1/3不稀奇？王必勝：日本買1億劑AZ「只打10萬剩下送人或不打」

雨彈炸宜蘭！河濱公園多車險泡水 聖母護專校園成汪洋

疫情仍處高原期單日恐破6.4萬例？王必勝：不排除

星野集團「第1家機場飯店」2023年初開業　OMO關西空港備受期待

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「OMO關西空港by星野集團」飯店將於2023年初開業。　圖：星野集團／提供
「OMO關西空港by星野集團」飯店將於2023年初開業。　圖：星野集團／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】星野集團近年來打造都市型飯店品牌「OMO」系列有成，大受海內外旅客好評。2023年度即將把版圖延伸至機場，預計集團內第一家機場飯店「OMO關西空港by星野集團」將於明年初開業，共有700個房間。標榜距離機場超近，飯店接駁巴士前往關西機場僅需10分鐘；或可選擇徒步1分鐘到臨空城車站搭電車，坐一站就可抵達關西機場。

在硬體設施上，飯店的公共空間以飛機的引擎、座椅作為設計概念；大浴場設有室內浴池、半露天浴池和三溫暖，給予旅人最放鬆的療癒。而為了提供搭機旅客更便利的服務，附設餐廳在餐食提供上採用菜色多樣化、自取的自助餐形式，從窗戶可眺望大阪灣的開闊視野也是亮點。

▲「OMO關西空港by星野集團」飯店大廳的公共空間以飛機的引擎、座椅作為設計概念。　圖：星野集團／提供
▲「OMO關西空港by星野集團」飯店大廳的公共空間以飛機的引擎、座椅作為設計概念。　圖：星野集團／提供

▲「OMO關西空港by星野集團」飯店附設餐廳在餐食提供上採用菜色多樣化、自取的自助餐形式，從窗戶可眺望大阪灣的開闊視野也是亮點。　圖：星野集團／提供
▲「OMO關西空港by星野集團」飯店附設餐廳在餐食提供上採用菜色多樣化、自取的自助餐形式，從窗戶可眺望大阪灣的開闊視野也是亮點。　圖：星野集團／提供

╲ OMO 關西空港 by 星野集團 ╱

・開幕日期：2023年初

・客房數量：700間

・公共設施：大浴場、三溫暖、餐廳、空中酒吧、洗衣機

 ・交通方式：南海電鐵、JR「臨空城站」徒步約1分鐘

・入住費用：每晚每房16,000日幣～（含稅／不包括餐食）

▼日本旅行情報局▼快速掌握日本吃喝玩樂，24小時不打烊！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

機場 酒吧 大阪

延伸閱讀

在機場心臟痛送醫不治　47歲「漫畫神人」金政基過驟逝

中共抽砂造陸建機場 海委會：跨部會已多次研討因應

泫雅、DAWN到台灣了！合體現身機場準備一起隔離

港抗疫將千日 專家：應取消機場入境核酸檢測

相關新聞

京都限定活動「NAKED GARDEN ONE KYOTO」點亮奇幻夜

日本的秋冬景色總是美得令人流連忘返，多次被票選為疫情後最想前往的國家NO.1。而廣受世界各地好評的日本創意團隊NAKED Inc.，於9月中旬至12月25日（日）進行「NAKED GARDEN ONE

喜迎日本重啟入境觀光！Palace Hotel Tokyo推開業10周年紀念入住套餐

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著有日出之國美譽的日本迎來旅行的新曙光，該國頂級奢華酒店之一現正準備再次歡迎國際旅客到訪。為紀念酒店開業10周年，Palace Hotel Tokyo揭幕其全新入住套餐，誠邀

下次遊新瀉試著搭乘豪華觀光列車「雪月花」，一邊品嚐美食一邊欣賞風景吧！

位於日本北陸地方的新瀉以美麗的自然景色聞名，下次可以試試搭乘豪華觀光列車「雪月花」，安坐在車廂裡觀賞沿途的美景，還可品嘗當地食材製作的美食喔~

日本3家「美容品牌概念店」 體驗最新護膚及化妝服務，還有咖啡廳網美打卡？

很多知名化妝品/護膚品品牌都有在日本開概念店提供特別的美容服務，有些甚至附設咖啡廳可以吃吃甜點，讓你身心都感到療癒放鬆，提升女子力！

日本最強開運景點！5座神社統統拜 走過橋就能到愛知縣「竹島」

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】「竹島」是愛知縣蒲郡市的知名地標。這座小島不需要搭船，用走的過橋就能到；長387公尺的竹島橋連結著竹島和陸地，由於自然生態豐富，整個竹島都被指定為國家天然紀念物。 「

這倒是第一次見！老字號露天溫泉「箱根小涌園」迎接萬聖節 推出「超絕景南瓜溫泉」

【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】 日本人因應香氣或療效會在溫泉裡放藥草、蘋果、玫瑰、柚子等，不過在露天溫泉中放「大南瓜」倒是第一次看到。 箱根小涌園Yunessun是當地的老字號溫泉樂園，經常推出紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。