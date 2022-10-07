星野集團「第1家機場飯店」2023年初開業 OMO關西空港備受期待
【旅奇傳媒/日本部報導】星野集團近年來打造都市型飯店品牌「OMO」系列有成，大受海內外旅客好評。2023年度即將把版圖延伸至機場，預計集團內第一家機場飯店「OMO關西空港by星野集團」將於明年初開業，共有700個房間。標榜距離機場超近，飯店接駁巴士前往關西機場僅需10分鐘；或可選擇徒步1分鐘到臨空城車站搭電車，坐一站就可抵達關西機場。
在硬體設施上，飯店的公共空間以飛機的引擎、座椅作為設計概念；大浴場設有室內浴池、半露天浴池和三溫暖，給予旅人最放鬆的療癒。而為了提供搭機旅客更便利的服務，附設餐廳在餐食提供上採用菜色多樣化、自取的自助餐形式，從窗戶可眺望大阪灣的開闊視野也是亮點。
╲ OMO 關西空港 by 星野集團 ╱
・開幕日期：2023年初
・客房數量：700間
・公共設施：大浴場、三溫暖、餐廳、空中酒吧、洗衣機
・交通方式：南海電鐵、JR「臨空城站」徒步約1分鐘
・入住費用：每晚每房16,000日幣～（含稅／不包括餐食）
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言