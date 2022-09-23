先收藏！去過立山黑部也可能不知道，隱藏版景點下趟來攻略
【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】從室堂轉運站徒步可達的「立山自然保護中心」大家去過嗎？這裡免門票、不分晴雨都很適合逛，快來看看有哪些亮點。
▊ 珍稀雷鳥及立山的魅力情報一次網羅
由於景點所在的室堂平是罕見能看到日本特別天然紀念物「雷鳥」的地方，館內也以雷鳥王國「室堂平」為主題，深入淺出當地自然環境、雷鳥生態、周邊散策注意事項等。同時透過影片、展示物幫助大家認識隨著季節換羽的雷鳥姿態、雷鳥同伴在世界各地的分布狀況。
▊ 免費戶外導覽 伴你遊室堂平、御庫裏池
館方提供免費戶外導覽，旅人能在解說員的相伴下，巡遊室堂平、御庫裏池等，觀察大自然生態。
▊ 隱藏版紀念品
喜歡收集各地紀念章的粉絲，千萬別錯過入口處的雷鳥王國入國紀念章，上頭印有雷鳥腳印，超特別！另外，如果幸運發現雷鳥蹤跡回報情報，也能在3樓導覽接待區兌換紀念貼紙。
<立山自然保護中心>
開館期間：4月15日～11月15日
地點：緊鄰室堂轉運站
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