達美航空東京羽田機場貴賓室新開幕 轉機體驗再升級

【旅奇傳媒/編輯部報導】達美航空位於東京羽田機場的「達美飛凡貴賓室」落成啟用，成為羽田機場首家也是唯一一家由美籍航空公司所經營的貴賓室。達美航空的旅客由松山機場出發，透過合作夥伴中華航空及日本航空飛往東京羽田機場，當天即可轉機搭乘達美航空前往亞特蘭大、底特律以及西雅圖，亦可便利地銜接至美洲各大城市，是深受商務旅客歡迎的熱門航線。

▲貴賓室有超過250坪的面積，另設免費高級酒吧，提供季節性雞尾酒、葡萄酒、烈酒和日本清酒（溫馨提醒：飲酒過量，有礙健康）。 圖：達美航空／提供

即日起至8月31日活動期間，旅客購買「達美至臻商務艙」可享早鳥優惠票價，台灣至美國來回只要TWD111,000起，除了可免費使用羽田機場全新的「達美飛凡貴賓室」外，還享有快速報到手續、優先行李託運及優先登機等專屬禮遇。

羽田機場的「達美飛凡貴賓室」以融合當地特色為設計主軸，旅客將置身於日本職人精心製作的藝術品和傳統文化圖案及紋理的空間，明亮的大片窗戶可欣賞機場和城市天際線的全景，在晴朗的日子裡，甚至可以眺望日本最著名的自然景觀富士山。

羽田機場的「達美飛凡貴賓室」為達美航空今年新開設的第三座貴賓室，最大的兩個貴賓室座落於紐約拉瓜迪亞機場 C 航廈和洛杉磯國際機場第三航廈，皆於今年春天啟用；達美航空持續設置更多先進的「達美飛凡貴賓室」，並擴建現有的貴賓室，希望能為在旅行中放鬆和充電的旅客提供更多優質體驗。

▲特色客製化麵條吧、多樣化的自助餐檯也提供當令食材烹製餐點。 圖：達美航空／提供

東京羽田機場貴賓室位於第三航廈的第五層樓，超過250坪的面積設有免費的高級酒吧，提供季節性雞尾酒、葡萄酒、烈酒和日本清酒（溫馨提醒：飲酒過量，有礙健康）。由專業廚師負責的特色客製化麵條吧、多樣化的自助餐檯提供當令食材烹製的各色餐點以及熱門的當地美食。硬體設備包括高級淋浴間、高速Wi-Fi、符合各類旅客需求而規劃的座位，同時，大部分的座位均設有電源插座，滿足現代人使用電子產品的需求。

達美航空的尊爵會員（金卡以上），以及購買商務艙機票的旅客均可於旅程中免費體驗「達美飛凡貴賓室」。廣受商務旅客喜愛的套房式「達美至臻商務艙」，設有180度全平躺座椅且每個座位皆為走道位，拉門設計提供更隱密舒適的休息空間，每位旅客還可獲贈墨西哥品牌「Someone Somewhere」為達美航空設計的手工護理包，內含眼罩、Grown Alchemist護唇膏、護手霜和豐富的旅行必需品，並享用名廚精選餐點搭配來自世界各地特選美酒，提供最舒適及豪華的飛行體驗。

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