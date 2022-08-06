圖片提供：藤澤市觀光協會

你對江之島的印象是什麼呢？

是松本潤和上野樹里主演的電影《向陽處的她（陽だまりの彼女）》、是日劇桐谷美玲和山崎賢人的《有喜歡的人（好きな人がいること）》，還是是枝裕和導演、綾瀨遙、長澤雅美、夏帆和廣瀨鈴主演的電影《海街日記（海街diary）》呢？一直以來，江之島是不少人來到東京一帶旅遊必排入行程的景點之一，無論是在日本國內還是海外都非常受歡迎，想必喜歡日本旅遊的你，記憶卡或是手機中必然也紀錄了不少在江之島上的美好回憶。

不妨趁著藤澤市觀光協會與JAPANKURU聯手舉辦的照片投稿活動，和大家一起分享你在江之島捕捉到的美好畫面吧！

【活動名稱】我的精彩瞬間 江之島觀光旅遊照片募集活動

【參加對象】日本在住或在台灣當地的繁體字使用者

【照片募集內容】在江之島或江之島周邊（藤澤市範圍內）拍攝的原創旅遊照片，拍攝日期時間沒有限制，過去的照片亦可投稿。（請勿盜圖！！！）

【參加辦法】

在募集期間內，於FB個人頁面、粉絲團或者IG上公開PO出自己在江之島拍攝的旅遊照片，加上在地點定位及說明，並在PO文中加上下列Tag

#japankuru

#jk_2022_enoshima

#EnoshimaMemories

#DiscoverFUJISAWA

（記得tag都要加好，才是順利參賽唷！投稿範例可見下文。IG則必須是公開帳號。）

【募集期限】即日起至2022.08.31 23:59

【評選結果公布】2022.9.7（三） 將公佈於「JAPANKURU日本酷樂網站」、「JAPANKURU日本酷樂粉絲團」、「JAPANKURU日本生活應援團」、「Discover Fujisawa網站」、「Discover Fujisawa FB」

【投稿注意事項】

嚴禁盜圖，被發現證實盜圖或是有著作權及肖像權等侵權者，將失去活動資格，且須自負侵權結果，詳細請參閱文末「活動注意事項」。

同意投稿之照片等素材，讓JAPANKURU轉載為特輯文章及活動宣傳PO文至JAPANKURU官網及關連頻道公開。

得獎照片等素材，同意且願意提供原檔案讓藤澤市觀光協會（藤沢市観光協会）進行其他觀光宣傳之裁切、編輯加工及利用，包括在官方網站及官方關聯社群頻道上的數位應用，以及平面印刷物之輸出等。

FB投稿請記得設定為「公開（有地球標示）」，IG的帳號亦須為公開帳號。

徵選得獎者，請留意臉書或IG私訊，JAPANKURU將透過這兩個管道通知得獎者，且需提供個人資料。若得獎者10日內無回覆訊息，將視同放棄得獎資格。

本活動獎品寄送範圍，包括日本國內及台灣本島（不包括金馬澎等外島地區）。

參與本活動前，請詳閱文末之活動相關注意事項。

【投稿範例】

Instagram的投稿範例。

Facebook投稿範例。

● 入選佳作獎 5名 ●

獎品：藤澤市原創紀念筆記組（江之島筆記本、圓珠筆）

● 特別佳作獎 2名 ●

獎品：藤澤市精緻浮世繪文具雜貨組（精緻木箱圓珠筆、江之島筆記本、精緻浮世繪A4小海報組及名片盒）

由日本浮世繪大師歌川廣重筆下詮釋的江之島景色，以優質的紙質印製而成的A4小海報套組，是喜歡日本浮世繪的朋友不容錯過的收藏。與此同時，還有別緻的木盒制圓珠筆及神奈川之海浮世繪金屬名片盒，都是值得喜愛江之島與湘南的朋友收藏的好物。

● 優秀獎 2名 ●

獎品：江之島 Island SPA（Enoshima Island Spa）一日洗浴券雙人份

江之島天然溫泉與多種特殊浴池，在江之島 Island SPA可享受遠眺湘南海景與天然溫泉之樂。館內有本格派天然溫泉「富士海湯」（男女分開），同時能享受富士山及相模灣景緻，與此同時，還有可穿著泳衣「混浴」室內室外SPA泳池、並有機會欣賞特別的泳池燈光秀。而這次優秀獎，將提供價值6000日圓的雙人一日洗浴套券，提供不一樣的江之島旅遊玩法。

圖片提供：藤澤市觀光協會

● 最優秀獎 1名 ●

獎品：自鎌倉時代開始的江之島經典旅宿「岩本樓」雙人住宿券

擁有850年歷史，江之島的岩本樓本館，最早是江島神社・奥津宮的別院「岩本院」，自鎌倉時代起，便以招待過許多將軍、敕使、地方大名住宿而聞名，更常出現在許多小說、舞台劇等文藝作品中。時至今日，岩本樓作為能眺望富士山與湘南的海之絕景旅宿，亦十分受歡迎。館中更保留有昭和初誕生的神秘特色浴場「岩本樓羅馬風呂」和「弁天洞窟風呂」。

本次活動的最優秀獎，將提供價值5萬日圓左右的岩本樓本館雙人住宿券，可有機會享受格外特別且療癒的江之島之旅體驗。

圖片提供：藤澤市觀光協會

江之島是關東一帶非常經典的旅遊景點，在日本國內外都十分有人氣，更有著約會聖地之稱，也是許多日本影視劇會前往取景的地方，包括了江之島旁的新江之島水族館，江之島的弁財天仲見世通（弁財天仲見世通り）、江島神社、地標性且能360度遠眺湘南的海的江之島Sea Candle海蠟燭（シーキャンドル）及江之島Samuel Cocking Garden賽繆爾・柯金花園（江ノ島サムエル・コッキング苑）等。

當然，不僅有定番的經典景點，江之島深處還藏了不少特別的海島景緻，值得大家深入探索。像是有點神秘感，且有巨龍沈睡於其中，傳說還與富士山連通的江之島岩屋、能拍出絕佳倒影的稚兒淵（稚児ヶ淵）、受戀人們喜愛的龍戀之鐘（龍恋の鐘），以及飄散著日式復古懷舊感的御岩屋道通（御岩屋道通り）等。另外，江之島作為能望見富士山的景點也十分出名，在能見度好的日子裡，島上不少地方都有機會望見日本第一高峰富士山的倩影。

當然，作為海島，到江之島旅遊，少不了享受美味新鮮的海產。要說江之島的名產，當屬吻仔魚（しらす），而在江之島上也有好多家可以嚐到新鮮吻仔魚丼的餐廳。另外，有如「押花海鮮」似的章魚仙貝（タコセン）、蝦仙貝（エビセン）等海鮮仙貝，也是江之島一帶的名物！不僅能嚐出海的鮮味，看師傅現場將海鮮食材與仙貝底一同烤製也是其中的樂趣之一。無論是在弁財天仲見世通還是御岩屋道通上，都藏有各式各樣的美食在等待大家探索。

無論你現在是身在日本還是海外，無論你到江之島是最近還是好幾年前，我們的好期待好期待能看到你在江之島捕捉到的畫面，聽聽你細數那些在江之島上度過的片刻時光。趁著這個夏天，整理相機中的旅遊照片，和我們一起分享你心中的江之島精彩瞬間吧！

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