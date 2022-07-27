夏季限定！來去日本山形挑戰向日葵花之迷宮、拍美照
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】由小學生提案的向日葵迷宮竟然成真了！一踏出山形縣JR羽前長崎站，就能看到廣達5,000平方公尺的向日葵花田，裏頭可是暗藏玄機！
這個花田是由當地小學生向町長提出企劃，所設置的夏季限定「向日葵迷宮」。高約2公尺的向日葵組成一道道花牆，無論大人小孩都能玩得盡興，經過探險找到終點之後，還能登上小型展望台，欣賞無邊際的向日葵花海。
山形縣 向日葵迷宮
交通：JR羽前長崎站出站即達。
期間：7月～8月上旬
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