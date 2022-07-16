迪士尼迷快看過來！ 涼感餐具寢具、手持風扇，陪你清涼過一夏
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
時序進入夏天，不只衣櫥要換季，餐具、寢具也要跟著換。日本迪士尼商店在今夏推出許多涼意十足的新商品，不但設計和配色上很夏天，也兼具實用性唷！
MICKY MOUSE MORTY AND FERDIE系列商品
本季主打的是米奇和他的雙胞胎外甥MORTY和FERDIE為圖案的一系列涼感商品。餐具杯、盤使用透明玻璃材質，仔細看玻璃帶有水玉點點質感，米奇和他的外甥們就像是在杯盤上游泳，充滿童心和幻想風格超級可愛！
盤子ミッキー、モーティー、フェルディ プレート(L) ガラス Cool
售價：2,420日圓
小碗ミッキー、モーティー、フェルディ ボウル(S) ガラス Cool
售價：1,320日圓
日本夏天必吃的就是素麵了，這系列的商品居然推出了夏天感十足的素麵，平常的素麵都是白色，但這個組合裡出現了夏天感十足的藍色，在煮的時候可以單色或是交錯著品嚐，都會讓用餐變得更有趣，也很推薦拿來送禮。
ミッキー、モーティー、フェルディ そうめん Cool
售價：864日圓
如果家中的椅子沙發是皮質，或是地毯式的地板，到夏天坐或踩的時候一定會很熱，這種接觸涼感舖墊可以隨意舖在沙發和地上，身體與它接觸時體感溫度會下降好幾度，冷氣不用開太強或甚至不用開也能有清涼的感覺。
涼感枕墊
涼感床墊ミッキー、モーティー、フェルディ 敷きパッド Cool
售價：4,180日圓
涼感地墊ミッキー、モーティー、フェルディ マット Cool
售價：8,580日圓
涼感枕墊ミッキー、モーティー、フェルディ 枕パッド Cool
售價：2,200日圓
小美人魚幫你驅走熱氣
小美人魚一直以來都是迪士尼裡人氣很旺的公主，夏天推出電風扇非常符合她帶給人開朗清爽的形象。
風扇總共有二款，一款是同時具有加濕器、7色LED燈、電風扇三種功能，超音波式的加濕器在運轉時非常安靜，風扇能調強中弱三段風速，可以搭配一起用讓臉部能同時保濕。LED功能可以單獨使用，晚上當作夜燈也很棒。
外出手持扇
アリエル、フランダー、セバスチャン 加湿器・扇風機・LEDライト Under The Sea
售價：4,400日圓
另一款是慶祝UniBEAR十週年，以小美人魚為形象設計的商品，就是夏天外出必備的手持風扇，除了手拿之外它還可以掛在肩背包上或放在平面立著，風速有強中弱三段可調節，非常方便實用。
ユニベアシティ ハウフゥローズ ウェアラブルファン UniBEARsity 10th ANNIVERSARY
售價：1,925日圓
愛麗絲涼感毯/枕
收納起來是枕頭，打開來裡面是涼感被！在白天時可以收納起來當作抱枕或靠枕，晚上再打開來當小棉被蓋，一物二用CP值超高。花樣總共有六款，史迪奇、玩具總動員、Tinker Bell、長髮公主、愛麗絲、小美人魚。
【モリシタ】アリス クールブランケット
售價：2,728日圓
圖片來源：官網 DISNEY SHOP
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