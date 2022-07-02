星野集團「小資版飯店」OMO系列大阪第一彈！「OMO7」大阪新今宮2022年全新開幕

【撰文:Shinon/ 窩日本】

大阪是很多旅客喜愛到訪的地方，不只購物方便，也容易前往京都、神戶、奈良等地方，所以很多人到關西旅行時都會選擇在大阪住宿。

為了迎接2025年的大阪·關西世博，在這數年間關西地區有很多新飯店開幕，當中這家由星野集團打造的「OMO7」更是特別受注目！

星野集團OMO系列

星野集團是以度假村聞名的高級酒店連鎖集團，他們的住宿設施及服務都是非常高水準，但價格也偏高，在度假村住上一晚要花數萬至十萬日幣以上。

在2017年發表這個新型都市觀光旅館品牌「OMO」，不像度假村多建在偏遠的自然環境中，OMO系列飯店通常位在市中心，而價格也相當實惠，數千日幣起便可入住。

OMO7大阪新今宮

在2022年4月22日，OMO飯店首次登陸大阪並選址新今宮。比起心齋橋、梅田等地，大家可能會對這個地方有點陌生，但其實這裡與景點通天閣及新世界商業街鄰近，可找到很多居酒屋和餐廳享受章魚燒、串炸等特色美食。而且跟有多家商場的天王寺也只有一站之隔，可以在周邊好好觀光。

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OMO7大阪新今宮館內設施

OMO Cafe & Bar

飯店內有從早上7點營業到晚上10點的咖啡廳，提供三明治等輕食或御好燒、丼飯等午餐，除了飯店住宿者，一般人也可來用餐。

OMO Dining

餐廳提供以大阪美食為基底的創意料理，早餐採用豐富的吃到飽形式，午餐可單點，而晚餐只限住宿者使用，提供單點或精緻的料理套餐。

湯屋

外觀參考大阪的澡堂文化的湯屋僅限飯店入住者使用，與更衣室繽紛的色彩不同，浴池以「光和影」為設計，光線從天窗照射至室內，營造出一種平靜的感覺，讓人泡澡時能放鬆身心。

OMO7大阪新今宮的7種房型

OMO7共有436間房，主要有7種房型可以選擇，以下逐一介紹：

1. 雙人房 (ツインルーム)

簡潔的雙床房，地板鋪上榻榻米與障子風格的門融合和風與現代設計。

2. DAN DAN 客房(だんだんルーム)

設有雙層床，鑽進去睡覺就像潛入秘密基地一樣充滿童趣，另外窗邊有沙發讓人可在房間內放鬆聊天，好好休息。

3. 特大號房(キングルーム)

約200cm寬的特大雙人床鋪，帶來更舒適的睡眠體驗。

4. 角落雙人房(コーナーツインルーム)

利用角落優勢，房間設有很多窗戶可看到景色，充滿開放感。而且窗邊設有沙發和桌子，可以作為客廳使用。

5. 豪華房(デラックスルーム)

約150cm寬的單人床舖與寬敞客廳，不會感到侷促。簡約的椅子、桌子和檯燈營造出寧靜和溫暖氛圍，可享受悠閒安逸的時光。

6. 井戸端客房(いどばたスイート)

房內設有4間個室，最大可6人入住，適合多人的家庭或朋友團體。房內有寬敞的客廳，牆上印著標記大阪著名觀光景點的地圖「OSAKA Board」，住客可坐在沙發上計畫旅程。

7. OMO HOUSE(OMOハウス)

設有廚房與小型更衣間的6人房，在廚房旁有大餐桌方便住客們用餐，享受吃飯和聊天的愉快時光。

另外，還有對輪椅使用者友善的無障礙房間，或是可與狗狗一同入住的寵物友善房。每個房間都備有衛浴、冰箱、電視、盥洗用品等基本設備。住宿方案分不帶餐的住宿或附早餐、入浴卷、晚餐等，一人一晚價格從12,000日幣起。

OMO7 大阪

地址：〒556-0003 大阪府大阪市浪速区恵美須西3丁目16-30

交通方式：JR、南海電鐵新今宮車站前

大阪地下鐵御堂筋線・堺筋線動物園前站徒步3分鐘

圖片來自官網：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7osaka/#feature

在OMO7 大阪不只可享受舒適的住宿體驗，還有高品質的餐飲、浴場及景點導覽服務，適合想要好好放鬆、放慢腳步了解當地文化的人。下次到訪大阪就住這裡，定會讓你的旅行留下更多美好回憶。

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