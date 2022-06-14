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手機掉進泡麵裡了！日清推「杯麵充電器」超逼真網敲碗開賣，醒腦神器必備

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／日清cupnoodle_jp官方推特
圖／日清cupnoodle_jp官方推特

知名日本速食麵龍頭「日清」杯麵推出了「杯麵充電器」超狂！把手機泡在杯麵裡的視覺衝擊，1比1的超真實視覺引起網路熱議，一起來看看吧！

日清拉麵其實是日本食品廠商「日清食品」所推出的速食麵系列，過去曾創造單年賣出1.5億個的超猛紀錄，現在除了常態推出各式口味杯麵以外，也透過許多獵奇的周邊商品建立品牌口碑與討論，過去包含杯麵拖把、杯麵水桶與杯麵日本棋等概念或實體商品等統統都有，甚至常常引起網路熱議。

圖／日清cupnoodle_jp官方推特
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圖／日清cupnoodle_jp官方推特
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這回也不例外，日前其日清在官方推特上傳了數張「杯麵充電器」概念圖，僅一日就吸引將近30萬人次按讚，並表示其設計概念是想製作出「在起床時，『為什麼會這樣』又讓大腦產生錯覺『手機杯麵充電器』（カップヌードル充電器）。」，換言之起床時看到手機插在泡麵裡馬上會「驚醒過來」。

圖／日清cupnoodle_jp官方推特
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網友紛紛敲碗表示認同，若有這種商品不怕早上起不來了，也有網友留言「我就是喜歡這種獵奇的商品」、「什麼時候才會正式販售」等。惟目前官方尚未有進一步販售消息，敬請期待。

圖／日清cupnoodle_jp官方推特
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