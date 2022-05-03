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1萬株三色花桃美翻！春季必遊繽紛「花桃之里」 長野縣是日本第一桃源鄉

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長野縣阿智村每到春季就會大變身，成為名副其實的「花桃之里」。　圖：写真AC／來源
長野縣阿智村每到春季就會大變身，成為名副其實的「花桃之里」。　圖：写真AC／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大家聽過長野縣阿智村嗎？這裡不只以日本第一星空聞名，春季還能欣賞日本第一的桃源鄉！ 紅色、粉紅色、白色交織的「3色花桃」在4月下旬陸續盛開，包含月川溫泉鄉、昼神溫泉鄉與國道256號線沿途，整個村子能欣賞約1萬株花桃爭豔的壯觀美景

▲花桃盛開時將整個村莊都染上夢幻粉色系。　圖：写真AC／來源
▲花桃盛開時將整個村莊都染上夢幻粉色系。　圖：写真AC／來源

夢幻無比的花桃之里，在花季期間吸引約20萬遊客來漫步花海拍美照，這些外觀與櫻花相似的「花桃」，其實是專門拿來觀賞用的桃樹。時間點剛好接力櫻花之後盛開，讓阿智村直到5月都能感受春日繽紛。

▲想要完整逛完花桃之里，推薦穿上好走的運動鞋、安排整天時間較為充裕。　圖：写真AC／來源
▲想要完整逛完花桃之里，推薦穿上好走的運動鞋、安排整天時間較為充裕。　圖：写真AC／來源

▲專門用來欣賞的花桃經過改良，花瓣數量多，每朵都像小小花球，非常可愛。　圖：写真AC／來源
▲專門用來欣賞的花桃經過改良，花瓣數量多，每朵都像小小花球，非常可愛。　圖：写真AC／來源

長野縣 花桃之里

賞花期：4月中旬～5月上旬

交通：JR中津川站搭乘巴士直達昼神溫泉鄉，花季期間可預約花季專車，由各旅館前往「花桃之里」。

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