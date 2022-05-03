1萬株三色花桃美翻！春季必遊繽紛「花桃之里」 長野縣是日本第一桃源鄉
【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】大家聽過長野縣阿智村嗎？這裡不只以日本第一星空聞名，春季還能欣賞日本第一的桃源鄉！ 紅色、粉紅色、白色交織的「3色花桃」在4月下旬陸續盛開，包含月川溫泉鄉、昼神溫泉鄉與國道256號線沿途，整個村子能欣賞約1萬株花桃爭豔的壯觀美景。
夢幻無比的花桃之里，在花季期間吸引約20萬遊客來漫步花海拍美照，這些外觀與櫻花相似的「花桃」，其實是專門拿來觀賞用的桃樹。時間點剛好接力櫻花之後盛開，讓阿智村直到5月都能感受春日繽紛。
長野縣 花桃之里
賞花期：4月中旬～5月上旬
交通：JR中津川站搭乘巴士直達昼神溫泉鄉，花季期間可預約花季專車，由各旅館前往「花桃之里」。
◎更多日本美景情報，請鎖定「日本旅行情報局」。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言