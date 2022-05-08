循著日劇《孤獨的美食家》美食地圖不怕雷！炸豬排丼超澎湃、蜂蜜蛋糕風鬆餅鬆軟美味

【撰文:Shinon/ 窩日本】

接續"循著日劇《孤獨的美食家》的美食地圖，走訪劇中的美味餐廳吧！(上)"，本篇將再介紹5家出現於劇中的美味店家。按圖索驥跟著五郎享受道地的東京美食吧~

6. 口福処 平五郎的炸蝦、蟹肉奶油可樂餅、牡蠣奶油濃湯

來源自口福処 平五郎官方fb

鏡頭一轉，五郎來到虎之門與客人商談放煙火一事，然後他又餓了(笑) 這次他找到一家小小的洋食店，而且店名是平五郎，跟他的名字有點像！發揮他的吃貨精神，五郎一口氣點了炸蝦、蟹肉奶油可樂餅、牡蠣奶油濃湯，店員說這是晚餐的菜單，但還是好心讓他下單了。蟹肉奶油可樂餅充滿蟹肉，幼滑的奶油與濃郁的多蜜醬非常搭配，而炸蝦也炸得剛剛好，配上塔塔醬，讓五郎吃得津津有味！

來源自https://tabelog.com/

牡蠣奶油濃湯就是蛤蜊奶油濃湯的牡蠣版，奶香與牡蠣的鮮味結為一體，配麵包或白飯都很好吃！讓五郎最後忍不住把奶油濃湯都澆在米飯上吃清光。

地址：東京都港区虎ノ門1-11-14 野口ビル1Ｆ

7. 清月苑的燒肉

接著五郎來到神奈川縣川崎市的一家燒肉店清月苑，這家小小燒肉店提供的肉類都可選醬汁或鹽味，五郎就點了鹽味五花肉、鹽味里肌肉、醬汁橫隔膜肉搭配米飯與牛骨湯。這裡的沾醬加入蒜泥與蘋果，讓五郎大讚店長有品味！每一款肉的肉質都很柔軟，鹽味與醬汁調味的混合攻擊會讓人吃不停。

地址：神奈川県川崎市宮前区野川4179

8. COMMA,COFFEE的蜂蜜蛋糕風鬆餅

來源自https://tabelog.com/

在第八季第4話，五郎首先在埼玉縣新座市吃了碗肉汁烏龍麵，想說怎麼這集很快就吃完，原來好戲在後頭！五郎後來到了西東京市的Hibariga丘(ひばりが丘)，工作後被一股香氣吸引到名為COMMA,COFFEE的咖啡廳去。那股香氣原來是來自熱騰騰的蜂蜜蛋糕風鬆餅(カステラパンケーキ)，這裡的鬆餅原個鐵鍋上桌，表面烤得焦香，還放上一大片奶油，澆上楓糖漿，入口鬆軟美味，難怪連五郎這個大叔也抵擋不了，在滿是女生的咖啡廳中大快朵頤。

地址：東京都西東京市ひばりが丘3-4-47 HIBARI TERRACE 118 1F

9. 中華・洋食 やよい的炸豬排丼及冷麻婆麵

來源自https://tabelog.com/

在第八季最後一話，五郎去到東京台東區三之輪(三ノ輪)工作，被看板上一句話「來品嚐香脆與最棒的油吧」吸引，進入這家營業超過80年的老鋪中華・洋食 やよい(中華・洋食 Yayoi)。這裡雖然同時提供中式及西式料理，但五郎還是點了炸豬排丼，在香脆的炸豬排澆上半熟的雞蛋，同時品嚐兩種極致的口感。

來源自https://tabelog.com/

因為炸豬排丼太美味，燃起五郎的食欲，再來一碗冷麻婆麵及餃子。看起來有點像中華冷麵，表面卻是豆腐和麻婆肉醬，雖然麻婆肉醬味道香濃卻又不會膩，小編覺得這道好適合夏天吃啊！

地址：東京都台東区浅草5-60-1

10. 淚橋的宮崎地雞串燒與南蠻雞

來源自https://tabelog.com/

雖然漂亮的餐廳也很棒，但有時就是很想進去吵鬧的日式居酒屋來杯啤酒痛快吃喝一番！

在第7季第8話五郎便在中野區的居酒屋街中找到這家淚橋，這裡主打宮崎郷土料理，所以可找到很多雞肉料理。於是，五郎點了宮崎名物南蠻雞、鯖魚與豚肉味噌串燒、雞湯、芝麻雞肉拌青瓜與白飯自組定食！

香脆的炸雞澆上特製塔塔醬，酸甜的味道與雞肉就是絕配！最後當然還要點這裡最有名的雞腿肉串燒，烤得剛好的雞肉充滿炭香，一口串燒一口啤酒真是太爽了！

地址：東京都中野区中野5-53-10

窩日本推薦閱讀： 日本經營管理簽證的申請條件是什麼？跟投資移民簽證有什麼不同？多久可以拿到永住權？

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」