「御朱印」收集新手指南！來自日本神社寺院特別旅遊紀念 傳統又新穎

就字面上來解釋，御朱印在日文中，其實就是指「紅色印章」的意思，大多指日本各地神社寺院的代表印鑑。就歷史上來看，據說最早是寺院神社，給予抄寫奉納經文的朝聖者們作為證明的印記，有助於朝聖者們死後轉世的樣子。發展到今日，御朱印普遍變成了人們參拜神社寺院的證明，且收集御朱印這件事已經超越了宗教，變成了一種流行於日本海內外的愛好。畢竟神社寺院風格各異的書法搭配紅色印鑑，一張張收集在精美的專用手帳中，不僅如同在搜集藝術品，更是自己旅行的紀錄。（畢竟現代御朱印基本會寫有神社寺院名稱、日期，有的還會寫上佛寺山號、神社社格等。）過去喜歡收集御朱印的人以長者居多。然而近年來越來越多日本年輕人，也愛上收集御朱印。

再加上外國遊客來日本旅行，本來就常常會走訪許多神社寺院（更別說住在日本當地的人了），不得不說，作為一名紀念品收集愛好者，雖然一開始是蠻喜歡買能帶來好運的御守啦，不過這數量一多就⋯⋯。相比無止盡地收集御守，越來越多人更傾心於簡單卻格外有特色的御朱印。你會想試試看嗎？

開始收集御朱印，首先要先買一本「御朱印帳」，也就是用來收集御朱印的專用手帳。目前常見的御朱印帳，大多是風琴折裝訂，開本規格基本一致，但也有不同的大小。一般標準規格，一本大概在1000～2000日圓左右，可在百貨公司、文具店、手作雜貨店、創意市集等地方買到，不過最受大家喜愛的，當然還是各神社寺院原創的御朱印帳了——畢竟各家神社寺院會有許多專屬的獨特風格設計，有興趣的話可以在這個日本網站上看到總覽。所以其實不僅收集御朱印是種樂趣，挑選御朱印帳本身也是一種樂趣。個人很推薦在所參拜的或是喜歡的神社寺院裡購買御朱印帳，那真的是非常特別的紀念。

有了御朱印帳後，選一家中意的神社或寺院參拜去吧。儘管日本有些寺院和神社是不提供御朱印的，卻也有很多小小的神社或寺院竟然也有提供御朱印，所以不怕沒有選擇。

到達神社寺院後，第一步，當然就是要先參拜囉。畢竟御朱印本來就是作為參拜的證據發行的，就算你對神社或寺院中供奉的神明或信仰沒有興趣，但至少去「表達敬意」總是不會錯的吧。

參拜完後，就是尋找可以購買御朱印的地方。日本大多數神社和寺院都會有專門授予御朱印的窗口，有的甚至是獨立的建築物，通常會寫有「授予所」之類的牌子。不過沒有看到牌子也沒關係，只要找到有陳列可購買御守的地方，通常也會是可領受御朱印的地方。

雖說御朱印名義上是作為「參拜的證據」，不過實際上是需要掏錢購買的（所以某種程度上也可以說是「捐香油錢的證明」），價格一般在300～500日圓左右，如果可以的話最好自己準備零錢。（他們一般是會找錢啦，只是不排除有無法找零的，尤其是大面額的鈔票時。）不少神社或寺院的御朱印會有兩種以上的設計——通常是獻給不同的神祗——記得在你排到隊前先決定好你要哪一種。輪到你後，將朱印帳翻開到空白頁，交給窗口的神職人員，等待他幫你「用印」。

通常在比較小，且不會太忙的神社或寺院裡，是可以現場欣賞神職人員為你現場書畫御朱印。如果是比較忙的神社，則會在收走御朱印帳的同時，交給你號碼牌，讓你10～15分鐘後再過來取。如果忙得不可開交，有的神社也會準備事先書畫在其他紙張上的御朱印（編按：叫「書き置き」），讓你可以快速購買，貼在自己的御朱印帳上。（最近礙於疫情，不少神社和寺院也都改成這種做法。）

嚴格說來，傳統規定，寺院和神社的御朱印其實不應該收集在同一本御朱印帳中，而且御朱印帳只能用來收集御朱印，上面不應再另外出現任何塗鴉或裝飾印章。雖然說到現代，很多人都只使用同一本御朱印帳來收集，而神社寺院大多已經不那麼嚴格遵循這些規定，但不排除還是會有少數神社寺院的神職人員，在發現收到的御朱印帳中神社寺院不分，又或是有其他裝飾內容等，而因此拒絕授予御朱印。除了御朱印外，在日本旅遊時手機各景點火車站的紀念章，也是不少人的旅遊嗜好之一。若將這些紀念章與御朱印都收集在同一本御朱印帳上，其實也是不大好的習慣。建議還是分別用不同的御朱印帳來收集吧——也就是說，如果要按照規定專業執行的話，你恐怕同時需要3本御朱印帳——一本是寺院御朱印用、一本是神社御朱印用、一本各種紀念章、門票、貼紙用ーー如果你願意，可以再分細一點。

無法決定要到哪一間神社或是寺院作為收集御朱印的第一站嗎？或許你會對一些擁有特別歷史意義、社格地位，或是有特別設計的御朱印有興趣？其實基本上來說，每一間神社或寺院都會是個不錯的開始（當然，若他們御朱印設計和你的胃口，那是再好不過的了）。這裡還是為大家整理幾個，個人蠻推薦的神社寺院的御朱印。

淺草寺

淺草寺作為日本重量級的觀光景點之一，是所有觀光客到東京必遊的地方。作為歷史悠長，亦是東京都內非常有地位的寺院，淺草寺的建築宏大而美，雷門後的仲見世通熱鬧並具有東京下町風情，是標準的淺草印象。選擇如此重量級的寺院，作為收集御朱印的第一站，絕對不會錯的啦。

而且，由於淺草寺旁邊還有淺草神社，也就是說，除了淺草寺的御朱印外，還可以買到淺草神社的御朱印。無論是神社還是寺院所販售的御朱印帳都蠻好看的，有以龍為意象的、有和風花紋的，甚至還有雷門大紅燈籠的呢。

淺草寺（浅草寺）

地址：東京都台東区淺草2-3-1

日光東照宮

距離東京若干小時的日光，也是關東重量級的觀光景點之一，而每每提到日光這個地方，就不得不提到供奉德川家康的日光東照宮。可說是沈穩又帶著金光的日光東照宮，建於1617年，與二荒山神社及日光山輪王寺並稱「日光的二社一寺」，同時被世界教科文組織登錄為世界遺產。華麗精緻的歷史建築，與周遭豐富的自然，再加上另外供奉著德川家康之孫「德川家光」的大猷院，這一帶能感受到無限的宏大的靈氣與歷史氛圍。

來到以神社寺院群聞名的日光，日光的二社一寺一帶可藏有多種御朱印可收集。細數來，全境應該可分別在6個地方，收集到11種不同的御朱印，其中包含一些印在色紙上的，有時甚至還有用金色墨水書寫的。（當然大部分還是以墨與紅色印章的為主的設計。）對於喜愛一網打盡多種御朱印，又或是喜歡收集一些特別款式的朋友，日光絕對會是不二選擇。

日光東照宮

地址：栃木県日光市山内2301

金閣寺

來到京都旅遊，金閣寺亦是經典景點之一。其實金閣寺並非寺院的正式名稱，其官方名為「鹿苑寺」，而由於它的建築外觀呈現處耀眼金光，因而被稱作「金閣寺」。金閣寺的歷史可追溯至公元13世紀，最早是由當時的幕府將軍足利義滿在此打造個人的「佛教小天地」，包括了這標誌性的金閣。直到西元1420年，這裡才正式成為一間佛寺，由於其深厚的歷史與日本作家三島由紀夫的小說，使其越來越受歡迎，如今，每年都吸引來自日本海內外數百萬遊客前來朝聖。

作為重要歷史古蹟，金閣寺亦作為京都史蹟的一部分，被聯合國教科文組織登錄為世界文化遺產，而如此重量級的寺院的御朱印，自然也是非常值得收藏的。除此之外，金閣寺的御朱印帳也十分有人氣，畢竟御朱印帳的封面能見的以金線繡上的金閣寺，非常具有紀念價值。

如果有興趣，在走訪金閣寺之後，建議也到鄰近的龍安寺去走走——同樣被登錄為世界遺產的龍安寺，擁有日本經典的枯山水石庭，庭園風格相較於金閣寺顯得較沈穩一些。而在龍安寺，也有御朱印可以收集，非常推薦大家。

準備好開始收集御朱印了嗎？

收集御朱印可說是不少人來到日本觀光的樂趣之一，一邊觀光旅遊、品讀日本文化的同時，一邊可以透過御朱印這特別的紀念來回憶旅程中的一切，同時又能欣賞各神社寺院風格迥異的御朱印設計。看到這兒，是否讓你很心動呢？開始永遠不嫌晚，在下一趟旅程開始前，為自己做個決定吧。

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