春遊日本島根必玩！山陰最大規模「由志園」萬株牡丹池好吸睛
【旅奇傳媒/日本部報導】提到山陰地區賞花景點，一定少不了「由志園」的豪華牡丹池！島根縣松江市的由志園是山陰地區最大規模的池泉迴遊式庭園，以牡丹花聞名，擁有鮮豔花海美景。這裡的牡丹庭園栽有250種以上的牡丹花，遊客能像翻閱圖鑑般，一次賞足多種花的姿態。
特別的是，每年日本黃金週園方會在池中擺滿3萬株牡丹，布置成華麗感滿滿的「池泉牡丹」，藉由特別鋪設的「牡丹苑路」還能走進花海中近距離觀賞！而在活動結束前還會換上黃色牡丹，打造「黃金池泉牡丹」也無比壯觀。
島根縣 2022由志園牡丹遊園會
期間：4／10～5／8
交通：JR松江站搭乘松江市營巴士至「八束町・由志園入口」站，徒步約4分。
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