春遊日本島根必玩！山陰最大規模「由志園」萬株牡丹池好吸睛

位於日本中部長野縣的安曇野市，擁有乾淨清澈的山泉水及優美的自然環境，造就了當地出產高品質的山葵、珍貴的天蠶絲、美味的蕎麥麵等。除了有自然清爽的「綠色贈禮」外，更有靈氣十足的穗高神社及其一系列歷史悠久的祭典。

2022-04-08 09:00