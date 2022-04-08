北阿爾卑斯山下的寶地！長野「安曇野市」還有山葵與天蠶絲，穗高神社祭典更是經典

位於日本中部長野縣的安曇野市，擁有乾淨清澈的山泉水及優美的自然環境，造就了當地出產高品質的山葵、珍貴的天蠶絲、美味的蕎麥麵等。除了有自然清爽的「綠色贈禮」外，更有靈氣十足的穗高神社及其一系列歷史悠久的祭典。

自然、清泉與山葵 北阿爾卑斯山之青翠

在日本說起山葵，大多數的人腦中基本都會浮現長野縣安曇野市這個地方。地處有著日本屋脊之稱的北阿爾卑斯山山下、長野縣中央地帶的松本盆地西北部，安曇野的好山好水出了名。

安曇野市是以多條源自阿爾卑斯山的河川沖積而成的複合式沖積扇地形，其扇形前端部分地區擁有非常豐富的湧水，造就了培植山葵的最佳自然環境，自舊時就有許多山葵田，如今依然座落大大小小的山葵農園。

由於是採用湧水栽培，無論春夏秋冬，湧水的溫度大多能維持在12℃到14.5℃，亦使得安曇野種植的山葵一年四季都能生長。而山葵從栽種到收成，大多需要至少一年半的時間，為了一年四季都能收成，安曇野的山葵農家們，也特別安排不一樣的種植週期。如果想知道更多關於安曇野山葵的介紹，可以參考我們之前寫的文章。

安曇族、穗高神社與祭典 安曇野的歷史

安曇野這個地名，最早得名於「安曇族」，而說到安曇族，就不能不提到自古以來守護著阿爾卑斯山地一帶的山神「穗高見命」。據說，穗高見命是日本海神（わたつみ）族的祖神，而安曇族則是海神族之後，主要自北九州一帶發展壯大，並是古代日本最早與大陸有交流的氏族。現在信州一帶重量級的寺社、就位於安曇野市穗高的「穗高神社」中，祭祀著安曇族的祖神穗高見命，至今每年9月舉行的「御船神祭」，更是被指定為長野縣無形民俗文化財。

關於安曇族的傳說和來源，有很多傳說還蠻有趣的，有興趣的朋友可以查找相關資料看看。

自古鎮守當地人們，祈願著子子孫孫地永續發展，穗高神社每20年就會舉辦一次「大遷宮祭」，大規模改建其本殿，並在20年間也會舉辦兩次規模較小的「小遷宮祭」，以清掃修繕本殿。據說這一傳統流傳至今，已超過500年之久，是安曇野代表性的傳統祭典。

2022年適逢7年一次的「小遷宮祭」。穗高神社將在5月1日的寅日寅時舉行嚴肅的本殿遷座祭典「式年遷宮與穗高人偶之語」。同時祭典期間，也將在穗高神社境內的北神苑內舉辦「安曇野野台（あづみ野てらす）」，邀請多名藝術表演者或團體進行表演、講座教學等，並有特別的點燈活動，讓民眾可以與神同樂。

在安曇野的美味時間

說起安曇野的美食，大家已經知道那最具代表性的「山葵」。而就是這新鮮的山葵，便可發散出各式各樣的美味享受，例如山葵咖哩飯、山葵奶油起司、醃漬山葵菜等，當然搭配生魚片、壽司以及安曇野市也非常有名的蕎麥麵，更是美味中的美味。

好山好水造就的美味，除了山葵與蕎麥麵外，還有日本酒與信州最代表性的——蘋果。這些都是來到安曇野時，非常值得一嚐的好滋味。

自然與人共同紡出的優雅綠光

青山綠水青山葵，安曇野市的清新綠色，還在於宛如當地秘寶一般的天蠶絲。它是由日本特有的野生蠶「天蠶」所吐，其蠶絲和蠶繭皆呈現出天然清新的綠色，並自帶比一般絲綢更加細緻的光澤感。

還是江戶時代的1780年代，當地人就發現了天蠶及天蠶絲的魅力，並開始有意識地放養牠們，到了1850年代發展繁盛，當地已可生產天蠶絲線而形成產業。雖然隨著自然環境變遷、戰爭等因素，使得安曇野的天蠶產業一度受到影響，但即便在現在，長野周邊還是有約100座農場在放養天蠶。

都說天蠶絲柔軟且具有良好的延展性，但也正因為如此，使得用天蠶織布成了一門技術，且不可用電動機器織布，只以傳統織布機的方式，透過職人一踩踏一穿線的方式一點一點悉心製作，可見天蠶絲布匹的珍稀高貴。

北阿爾卑斯山下的瑰麗之所

有雄壯的北阿爾卑斯山為底，安曇野市無論是自然風光、歷史人文、美食饗宴等，無不魅力萬千——它彷彿是信州中心部的一塊瑰寶地，擁有神賦予的諸多美好——好山好水、清爽美味的山葵、蕎麥麵、日本酒、蘋果等美味，以及獨特而罕見的天蠶絲。如果你喜歡感受自然的美好，那到安曇野來吧！他將會好好款待你，不會讓你失望的。

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