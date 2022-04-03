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歡迎光臨「台韓夜市」！道地食器帶回家，跟著3COINS在家體驗偽出國的氛圍

聯合新聞網 / 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

你有多久沒出國了？當你跟小編一樣想念著日本的景點、美食、伴手禮的時候，其實在日本的朋友們也很想念台灣的美食與人文景象喔！

因此，日本百元商品專賣店3COINS聽到了大家的心聲，特別推出全新特輯商品【台韓夜市】 ！以「台灣和韓國」為主題，推出道地的食器餐具，讓大家買回家後也能在家享受偽出國的氛圍，一起來看看有哪些商品吧！

台灣經典夜市

說到台灣美食你會想到什麼呢？對外國朋友們來說當然是小籠包囉！3COINS推出的小籠包用蒸籠，即使不會料理小籠包也能買現成的裝進去，當有客人來家裡時就能一起感受彷彿在品嘗道地台灣美食的氣氛。

另外還有品茶用的茶器、熱炒店喝啤酒的啤酒杯、吃拉麵用的中華風拉麵碗等等，台灣經典夜市氛圍在家也能輕鬆體驗～

品味韓國料理

泡菜鍋、不鏽鋼碗、小菜盤…老闆我要一份韓式泡菜鍋套餐！

宅在家時你都在幹嘛呢？是不是也和小編一樣拼命追韓劇😂如果能一邊追劇、一邊品嘗和劇中一樣的韓式美食那就更完美了～3COINS特別推出的韓國食器商品，就是要讓你在家體驗滿滿的韓國氣氛。

說到韓國料理當然不能錯過豆腐鍋了~你看這不就是個很道地的豆腐鍋用容器嗎？連夾豆腐鍋用的夾子都有，真的太有氣氛了~

說到韓國還有一項美食絕對不能少，那就是宵夜的最佳夥伴：韓國泡麵！煮泡麵時用韓國家家戶戶必備泡麵鍋烹煮，讓你的泡麵更加美味吧。

除了以上餐具之外，還有居家布置用的古早味燈籠、餐桌紙、提袋、束口袋等等，放假時不妨揪三五好友在家來一場偽出國旅行吧！

圖片來自官網：https://www.palcloset.jp/display/article/detail/?acd=2202283co_kot&b=3coins

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泡麵 拉麵 賣場

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